НАСА зайшла можливі сліди органічного життя на Марсі

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/MSSS Image caption На борту марсоходу "К'юріосіті" - лабораторія, яка вимірює хімічний склад атмосфери

Вчені знайшли нові свідчення органічних сполук на Марсі - це може допомогти зрозуміти, чи справді на цій планеті колись було життя. А може, воно і досі там є?

Марсохід "К'юріосіті" виявив кілька типів органічних молекул, коли узяв зразки із дна давнього озера на глибині кількох сантиметрів.

У НАСА кажуть, що в майбутньому, якщо копнути глибше, можливо, вдасться знайти ще складніші органічні сполуки - такі, наприклад, які наявні у живих організмах.

Якби на Марсі існувало життя, то наявність таких органічних сполук, які знайшов марсохід, була б неуникною. Та проблема їх пошуку полягає в тому, що на поверхні планети радіація миттєво їх розщеплює.

Можливості "К'юріосіті" обмежені - він не може копати глибше кількох сантиметів. Та за три роки на Марс прибуде марсохід Європейської космічної агенції, який буде здатен брати зразки із глибини до двох метрів.

Нові знахідки НАСА опубліковані у двох статтях для журналу Science. У іншій вчені розповіли, що концентрація газу метану у атмосфері Марсу змінюється із порами року.

Ця знахідка також важлива - вона може допомогти встановити джерела метану на планеті.

На Землі метан здебільшого виробляється органічним життям - із заболочених угідь, рисових полів і великої рогатої худоби.

Поки що неможливо напряму пов'язати метан на Марсі із органічним життям, проте сезонні зміни в його концентрації виключають деякі геологічні джерела його наявності в атмосфері.

"Уперше в історії вимірювань рівнів метану на Марсі ми отримали щось повторюване", - заявив вчений НАСА Кріс Вебстер.

"Це як намагатися знайти поламку в автомобілі. Якщо це щось переривчасте - ви ніколи її не знайдете, але якщо зможете виявити якусь повторюваність, то маєте шанс зрозуміти, що відбувається", - заявив він BBC News.

Image caption На Землі підземний метан може зберігатися у "горючому льоду". А на Марсі?

Метан в атмосфері Марсу вже сам собою захоплює уяву. Цей газ сам собою - нестійкий, тому його наявність у атмосфері планети вказує на те, що є якесь постійне його джерело. Тому, зважаючи на зв'язок метану із органічним життям на землі, вченим дуже важливо знайти розгадку цієї таємниці.

"К'юріосіті" шукав метан відколи приземлився на Марс у 2012 році - але й також вимірював його динаміку.

Він з'ясував, що концентрація цього газу на Марсі в рази нижча, ніж на Землі, проте вона також зменшується взимку і зростає влітку. Найкраще пояснення цьому, яке знайшли в НАСА - що метан потрапляє в атмосферу з-під поверхні, можливо, із підземних льодовиків, які нагріваються і випаровуються зі зростанням температури на поверхні.

Точно встановити походження метану поки що неможливо - проте вчені вже можуть повністю викреслити одне зі своїх припущень: що він потрапляє в атмосферу із багатих вуглецем (тобто органічних) молекул, які потрапили на поверхню Марсу разом із метеоритами.

За словами доктора Вебстера, зміни обсягів ультрафіолету, що існують за зміни сезонів, недостатньо, аби призвести до таких змін у концентрації метану, які зафіксував "К'юріосіті".

"Ми знаємо, що збільшення інтенсивності сонячного світла влітку може призвести до 20% збільшення концентрації метану, проте тут ми бачимо збільшення концентрації у кілька разів", - пояснив він.

Копирайт изображения ESA Image caption Європейська космічна агенція запусила на орбіту Марсу новий модуль, що може визначити джерела викидів метану

Усе це залишає відкритим питання: звідки походять ці викиди метану на Марсі? Із якогось геохімічного процесу під поверхнею чи із життєдіяльності якихось мікробних форм? Цей метан - вироблений нещодавно чи це запаси якихось старих хімічних процесів?

"Зараз ми не можемо знати. Але важливо, що ми не можемо виключити і біологічне походження", - сказав доктор Вебстер BBC News.

Над загадкою працює іще одна команда - із Європейської космічної агенції, яка запустила довкола орбіти марса свій модуль. Він також шукає метан в атмосфері і може визначити місця, де цей газ викидається у більших кількостях.

Якщо такі місця знайти - якась із майбутніх місій на Марс може відвідати їх і перевірити, чи цей той тип CH₄, який зазвичай асоціюють із органічним життям. На Землі органіка віддає перевагу легшій формі атому вуглецю при створенні молекули.

Більші молекули

"К'юріосіті" виявив свої останні знахідки - органічні сполуки - всередині скель у кратері Ґейл. Як і метан, вони не вказують напряму на наявність життя, але життя точно не може існувати без таких молекул - гарний приклад цьому ДНК і білки.

Тому ці знахідки і викликають так багато зацікавленості - адже вони можуть допомогти підтвердити наявність життя на Марсі - хай навіть у минулому.

Раніше команда НАСА повідомляла, що "К'юріосіті" знаходив простіші карбонові сполуки - названі хлорованими вуглеводням через наявність атомів хлору у вуглеводневих структурах.

Ті ж сполуки, знайдені "К'юріосіті" у глинистих породах віком у 3 млрд років на дні древнього озера - складніші і різноманітніші.

У деяких із них у структурах наявна сірка; це важливо, бо сірка допомагає у збереженні таких сполук.

Команда НАСА вірить, що якщо молекули, які знайшов марсохід, можуть бути лише частинами іще більших структур - то наступним космічним місіям, можливо, вдасться закопатися глибше під поверхню і знайти їх.