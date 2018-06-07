Як судять за вбивство Олеся Бузини?

Image caption Андрій Медведько та Денис Поліщук - офіційно обвинувачені у справі про вбивство Олеся Бузини. Самі вони обвинувачення відкидають

Слідство та суд у справі вбивства публіциста Олеся Бузини тривають вже понад три роки, але процес досі не дійшов до розгляду справи по суті.

7 червня відбулося чергове підготовче засідання, на якому справу почали слухати наново - через заміну одного з суддів процес довелося починати спочатку.

При цьому і адвокати сім'ї Бузини, і обвинувачені нарікають, що суд затягується.

BBC News Україна поспілкувалися з обома сторонами процесу.

Вбивство і підозрювані

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Публіциста та колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" Олеся Бузину застрелили 16 квітня 2015 року під час пробіжки біля власного будинку в Києві.

Через суперечливі погляди загиблого та його регулярну участь у російських ток-шоу ця смерть викликала значний резонанс та протилежні версії щодо можливих вбивць: від радикалів-націоналістів до "руки Кремля" та спецслужб чи-то України, чи-то Росії.

Зрештою, за два місяці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив, що "вбивство Олеся Бузини розкрите", а підозрюваних затримано.

Ними виявилися двоє наближених до націоналістичної групи С14 людей, які входили також до підрозділів АТО: Андрій Медведько (служив у спецбатальйонах "Київ-2" та "Гарпун") і Денис Поліщук (входив до складу 54-го розвідбату).

За словами Арсена Авакова, правоохоронці виявили біля місця вбивства автомобіль та інші докази, а причетність до них затриманих встановила ДНК-експертиза.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Матір - Валентина Павлівна Бузина - просить всі сторони не затягувати судовий процес

Згодом цю експертизу довелося повторювати, внаслідок чого Медведько і Поліщук заявили, що правоохоронці брали зразки силою та побили їх.

Самих підозрюваних спочатку тримали під вартою, потім дозволили можливість застави (і Денис Поліщук нею скористався), потім заставу скасували (Поліщук повернувся в ізолятор), а далі їх випустили під цілодобовий домашній арешт, який згодом скоротили до нічного.

Зараз, як розповіли Денис Поліщук та Андрій Медведько BBC News Україна, жодних запобіжних заходів для них немає, оскільки слідчі та прокурори не змогли обґрунтувати необхідність якихось обмежень.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Медведько під час засідання з обрання запобіжного заходу у Шевченківському районному суді, в Києві, 18 червня 2015 р

Обидва працюють та кажуть, що займаються громадською діяльністю.

Свою вину заперечують, а всю ситуацію пов'язують з тиском з боку "старих кадрів" серед правоохоронців.

"За кілька місяців до арешту певні представники силових структур передавали нам: Майдан - це все добре, але ми нікуди не пішли, ми все пам'ятаємо і будемо вас закривати", - ділиться своєю версією Андрій Медведько, однак додає, що поки що розкривати її повністю не буде.

У МВС такі закиди заперечують.

"Ці хлопці перебувають у системному протистоянні з національною поліцією ще з тих часів, коли їхні друзі були запідозрені у вбивстві Бузини. Вони це сприйняли як наїзд на своє неформальне утворення", - розповідав BBC News Україна речник МВС Артем Шевченко у розмові про С14.

Затягування процесу?

Image caption Адвокат Артем Захаров та матір Олеся Бузини Валентина Павлівна

Останні засідання у справі Бузини відбувалися раз на місяць чи кілька місяців.

Так, наприклад, попередній перед 7 червня короткий розгляд був на початку травня, до цього - у квітні, а перед цим - аж у лютому.

Адвокат матері Олеся Бузини Артем Захаров у розмові з BBC News Україна каже, що його сторона вважає - весь процес свідомо затягується.

"У нас були претензії до держави щодо того, як розслідувалася справа, і з цього приводу подана й розглядається заява до Європейського суду з прав людини", - каже юрист.

За його словами, досудове розслідування тривало майже три роки, а саму справу навіть передавали до Одеси - коли тамтешнім прокурором і одночасно заступником генпрокурора був Давид Сакварелідзе.

У підсумку справу повернули до Києва, але два місяці було втрачено, каже Артем Захаров.

Прокуратура такі звинувачення заперечує й наполягає, що весь процес просувається з нормальною швидкістю.

Копирайт изображения Facebook Дениса Поліщука Image caption Медведько та Поліщук входили до підрозділів, які брали участь в АТО, але згодом звідти звільнилися

Нещодавно генпрокурор Юрій Луценко згадав цю справу як приклад того, де правоохоронцям вдалося досягнути прогресу: "Вбивство Бузини - обвинувачені знаходяться у суді".

Водночас Артем Захаров каже, що розгляд затягується ще й захистом Медведька та Поліщука: "Потерпіла (матір Олеся Бузини . - Ред.) вважає, що сторона обвинувачених затягує процес... Напевно, це така стратегія".

Це, за його словами, виявляється у сотнях поданих скарг, які іноді повторюються, а також спробах відвести суддів.

Самі Поліщук з Медведьком будь-які спроби гальмування суду заперечують.

"Наша сторона жодним чином не затягує процес. Ми робимо все, щоб його прискорити, бо бути у статусі підсудного дуже незручно", - запевняє Андрій Медведько.

А скарги він пояснює численними порушеннями судового процесу, які можуть поставити під сумніви його результати.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Захист Медведька та Поліщука заявляє про численні порушення у судовому процесі, що може бути підставою для апеляцій по його завершенню

"Виконуємо всі процесуальні норми, приходимо на кожне засідання… Як-не-як, вирок за статтею передбачає від 10 до 15 років ув'язнення, або пожиттєве позбавлення волі", - додає Денис Поліщук.

Що ж до доказів проти них, то, як формулює Артем Захаров, їх вистачає "Там є питання, які свідчать, що справа повинна розглядатися в суді".

Це підтверджує і прокурор у справі Олександр Жила: "Сторона обвинувачення вважає докази вини Медведька і Поліщука достатніми для розгляду в суді".

Друга справа

Копирайт изображения УНІАН Image caption Затримання Медведька та Поліщука у 2015 р. викликало акції на їхню підтримику у різних містах України. Зараз судові засідання по їхній справі також приходять представники правих організацій. Опоненти називають це тиском на суд.

Артем Захаров також розповів, що існує друга справа, яка, за його словами, покликана встановити "замовників і організаторів" вбивства Олеся Бузини.

Цю справу виділили з процесу проти Медведька та Поліщука.

"Але вона просто не розслідується. Фігурантів немає", - нарікає адвокат матері вбитого публіциста.

У прокуратурі ж кажуть, що така справа дійсно розслідується, однак стосується вона скоріше можливих спільників Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Передавати до суду її поки що рано, зазначають там.

Суд присяжних

Image caption Склад колегії суддів змінився через те, що один з суддів пішов у відставку

Захист Медведька та Поліщука наполіг, щоб судила їх не колегія суддів - "судова трійка" - а суд присяжних.

"Ми вимагаємо, щоб нас судив суд присяжних - народ України та іменем України", - пояснив у розмові з BBC News Україна Денис Поліщук.

Зрештою, суд до цього дослухався й 15 червня обвинувальний акт розглядатиме вже нова колегія, до якої входитимуть двоє звичайних суддів та троє присяжних, яких обере автоматизована система.

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