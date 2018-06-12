"Порадив би Газпрому виписати чек" - юрист-міжнародник про Стокгольм

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"Нафтогаз" зможе отримати 2,6 млрд доларів від "Газпрому" за рішенням суду в Стокгольмі. Так вважає Алан Райлі, професор права у City Law School, City University London, а також старший науковий співробітник Global Energy Center, Atlantic Council.

Юрист-міжнародник, який спеціалізується на діяльності енергетичних компаній, розповідає, що Стокгольмський арбітраж і наступні рішення європейських судів про замороження активів "Газпрому" на виконання цього показали, що "система може бути повільною, але вона є і вона працює".

Алан Райлі професор права, City Law School, City University London

старший науковий співробітник Global Energy Center, Atlantic Council

Коли очікувати результатів роботи цієї системи, а також що може піти не так - професор Райлі розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

ВВС News Україна: Чи зможе "Нафтогаз" отримати ці 2,6 млрд доларів, які, згідно із рішенням Стокгольмського арбітражу, має сплатити "Газпром"? Або ж цеважіль тиску, який можна використовувати для вирішення інших проблем?

Алан Райлі: Що ми маємо? Є рішення арбітражу, що "Газпром" має сплатити 2,6 млрд доларів. "Газпром" каже, що платити не буде і оскаржує рішення. Але це не є перешкодою для заморожування його активів, оскільки є рішення арбітражу, воно зареєстровано відповідно до європейської конвенції і воно впроваджується шляхом арешту активів "Газпрому".

Перше, що ми маємо зауважити: є апеляція "Газпрому", яка може змінити рішення (арбітражу). Проте треба знати, що таке трапляється лише у 6% випадків. Тобто у 94% випадків рішення Стокгольмського арбітражу визнаються остаточними і виконуються.

Друге, як можна отримати ці активи? Процедура така: коли ви отримуєте рішення, реєструєте його, ви можете заморожувати активи. Ви не можете отримати контроль над ними до завершення апеляції, але заморозити можете.

Що відбувається зараз? Як я розумію, юристи "Нафтогазу" вивчають, де у Європі є активи "Газпрому", й заморожують їх. Багато було зроблено у Швейцарії, потім - у Нідерландах. І цей процес триватиме. Там, де вони знаходять активи "Газпрому", вони можуть їх заморозити і отримати контроль.

Думаю, вони таки отримають 2,6 млрд доларів. Цілком зрозуміло, що активи "Газпрому" у ЄС перевищують цю суму.

ВВС News Україна: Чи може "Газпром" оскаржувати тепер вже арешт активів?

Алана Райлі: Вони можуть спробувати. Але це досить важко зробити, бо є рішення Стокгольмського арбітражу. Звісно, росіяни використовуватимуть кожну можливість, але вони мають дуже вузьке поле для маневру.

Багато хто одразу ж згадує справу "Юкоса". Але є низка суттєвих відмінностей. Та справа була дуже заполітизована, сума відшкодування була набагато вищою. Проте найважливіше, що це був позов акціонерів компанії проти Російської Федерації.

Справа "Нафтогазу" і "Газпрому" була зовсім іншою, хоча "Газпром" і є державною компанією. "Газпром" не має суверенного імунітету, як держава, тому його важче захищати.

ВВС Україна: Здається, це схоже на дзеркальну ситуацію, коли Росія, і до певної міри Німеччина, твердять, що Північний потік-2 є суто комерційним проектом, який немає стосунку до політики держав?

Копирайт изображения AFP Image caption Відмова "Газпрома" виконувати рішення міжнародного арбітражу у Стокгольмі може вилитися в ускладнення для масштабних проектів компанії

Алай Райлі: Так, цілком комерційний арбітраж може завершитися цілком комерційними наслідками. Саме через це, якщо "Нафтогаз" знаходить активи "Газпрому", пов'язані із Північним потоком-2, він може отримати над ними контроль.

ВВС News Україна: Якими є часові рамки усього цього процесу?

Ален Райлі: Це залежить від того, як швидко "Нафтогаз" знайде активи і коли йому вдасться отримати над ними контроль, оскільки національні судові процедури різних країн відрізняються. Я би сказав, що це може тривати близько двох років.

Припускаю, що у певний момент росіяни замисляться, чи варте воно того, чи не простіше "виписати чек". Як юрист, я би порадив "Газпрому" зробити саме так. Це було б набагато менш болючим.

ВВС News Україна: Але як щодо "втрати обличчя" і шкоди для репутації?

Ален Райлі: Теперішні репутаційні втрати є гіршими, бо вони мають рішення суду не на свою користь, рішення, яке з високим ступенем імовірності буде підтримано в апеляційній інстанції, і вони відмовляються платити.

Якщо ми візьмемо останню мирову угоду ЄС із "Газпромом" після антимонопольного розслідування, то ЄС сподівається, що "Газпром" буде дотримуватися своїх обіцянок, але він вже відмовляється виконувати рішення суду.

Та сама ситуація і з Північним потоком-2. (У Німеччині) кажуть, що він можливий, коли будуть гарантії транзиту газу через Україну. Але чому ми маємо вирити "Газпрому" у цьому питанні?

Я би передбачав, що коли апеляцію розглянуть у шведському суді, й там підтвердять рішення Стокгольмського арбітражу, це буде ще однією нагодою для "Газпрому" виписати чек. Це буде вихід, який дозволить зберегти обличчя.

Якщо ж ні, то репутаційні втрати будуть великими. Коли один європейський суд за іншим ухвалює рішення не на вашу користь, я, як юрист, просто сказав би керівництву "Газпрома": стоп! Коли ви вже у ямі, не копайте глибше.

ВВС News Україна: Але Україна все ще має 6% імовірності, що все може змінитися?

Алан Райлі: Це якийсь типово український погляд. Україна має 94% можливості остаточно виграти.