НеПроґавте: антикорупційний суд та нашестя метеликів

Довгоочікуване рішення Верховної Ради про створення антикорупційного суду, гучний прорив у лікуванні раку, "нашестя" метеликів, та домашня кобила серед коней Пржевальського - найяскравіші теми цього тижня.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Хто матиме вирішальний голос при відборі суддів - такою була головна суперечка при створенні антикорупційного суду

Верховна Рада після тривалих суперечок таки ухвалила закон про створення Вищого антикорупційного суду. Цього від України вимагали західні партнери та донори.

Переконувати депутатів голосувати за проект закону до Ради прийшов президент Порошенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рік тому початок безвізу святкували з величезним розмахом

11 червня виповнився рік, як українці отримали право на безвізові поїздки до Шенгенської зони.

Куди, як і навіщо за цей час їздили українці?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вперше офіційна інформація про існування списку "замовлених" журналістів ставло відомо на брифінгу СБУ, де виявилося, що "вбивство" Аркадія Бабченка було інсценовано

Цього тижня в СБУ таки підтвердили достовірність так званого "списку 47". Ідеться про поширений у ЗМІ список українських журналістів, блогерів та письменників, яким нібито загрожує смерть від рук кілерів.

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Щороку в Україні від сурогатних матерів народжується щонайменше півтисячі малюків, за оцінками фахівців цієї галузі.

Країна перетворюється на один зі світових центрів цієї репродуктивної технології.

Але легалізація статусу цих дітей та отримання громадянства у країні їхніх біологічних батьків не завжди відбувається без проблем. BBC News Україна досліджувала, що може загрожувати дітям, народженим сурогатними матерями.

Копирайт изображения Judy Perkins Image caption Джуді Перкінс діагностували рак грудей на термінальній стадії два роки тому

Ця історія зворушила багатьох і дала надію, що прорив у лікуванні раку вже не за горами.

Американським вченим завдяки новій процедурі вдалося вилікувати рак грудей у жінки на останній стадії. І ось, яка це процедура:

Копирайт изображения Постер фільму

Ще одна тема, яка додає оптимізму багатьом, - початок розквіту українського кіновиробництва.

Цього року майже щомісяця на екрани виходитимуть українські стрічки. Українські фільми привезли нагороди з найпрестижнішого кінофестивалю світу - Каннського.

Чи можна говорити про бум українського кіно - дізнавалась ВВС News Україна.

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А от неспокою цього тижня додали повідомлення про пожежу біля Чорнобильської АЕС.

Після початку пожежі багато ЗМІ почали повідомляти, що горить так званий "рудий ліс" - ділянка біля станції, яка отримала дуже велику дозу радіації.

Чи справді це було так?

Копирайт изображения Євген Манженко Facebook Image caption Сонцевик чорно-рудий або Nymphalis xanthomelas - стійкий, легко мігрує і всюди знаходить їжу

Киян, тим часом, розважили метелики, яких цього тижня було в місті надзвичайно багато.

Користувачі у соцмережах публікували фото метеликів і запитували, звідки вони.

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Ще одна напівкомічна історія: у Китаї рак втік з каструлі в ресторані, відкусивши при цьому власну клешню. Відео його втечі зібрало майже мільйон переглядів.

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Втім, рубрика новин для любителів природознавства на цьому не завершена: у компанії коней Пржевальського, що живуть у чорнобильській Зоні відчуження, помітили домашню кобилу.

"Жеребець-пржевалець відбив свійську кобилу. Я не виключаю, що його за це можуть вбити", - пожартував у мережі один з біологів.

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