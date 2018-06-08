Як природа повернула собі китайське "село-привид" - фото
Це - китайський острів Шенгшан, розташований у східній провінції Чжецзян. Саме тут розміщене занедбане селище Хаутаувань, яке зарослопишною зеленню.
Фотожурналіст агенції AFP Йоханнес Ейсел вирушив у Хаутаувань, щоб зробити ці надзвичайні аерофотознімки.
На цьому крихітному острові колись було жваве риболовецьке селище. Там жили понад 2 000 рибалок з родинами. Усі вони мешкали у понад 500 будинках.
Але через віддаленість острова страждала тамтешня якість освіти, із доставкою продуктів також були проблеми.
На початку 90-х років жителі почали залишати острів у пошуках кращого життя.
До 1994 року поїхали майже усі. Зараз тут мешкають лише кілька селян.
За цей час будівлі оповила пишна рослинність. Тож цей ізольований острів став популярним туристичним напрямком.