Як природа повернула собі китайське "село-привид" - фото

Це - китайський острів Шенгшан, розташований у східній провінції Чжецзян. Саме тут розміщене занедбане селище Хаутаувань, яке зарослопишною зеленню.

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Фотожурналіст агенції AFP Йоханнес Ейсел вирушив у Хаутаувань, щоб зробити ці надзвичайні аерофотознімки.

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На цьому крихітному острові колись було жваве риболовецьке селище. Там жили понад 2 000 рибалок з родинами. Усі вони мешкали у понад 500 будинках.

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Але через віддаленість острова страждала тамтешня якість освіти, із доставкою продуктів також були проблеми.

На початку 90-х років жителі почали залишати острів у пошуках кращого життя.

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До 1994 року поїхали майже усі. Зараз тут мешкають лише кілька селян.

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За цей час будівлі оповила пишна рослинність. Тож цей ізольований острів став популярним туристичним напрямком.

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