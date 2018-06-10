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Кулінари Food Programme трохи поекспериментували з полуницями й підібрали для вас вісім найнеочікуваніших поєднань. Ці поради можуть здатися дещо незвичними, але повірте - насправді це дуже смачно.

Наступного разу, коли поставите на стіл полуниці, обов'язково скуштуйте хоча б одну з цих страв. І тоді сезон полуниць неодмінно потішить вас новими смаками.

1. Авокадо

В останньому випуску Food Programme шеф-кухар Джеремі Лі згадував, як у 1980-х рестораторка Пру Лі подала йому авокадо під полуничним соусом. Здавалося б, геть несумісні інгредієнти (що цілком у дусі 1980-х!). Але виявилося, що це напрочуд смачно.

Тож наступного разу, коли будете їсти полуниці, радимо хоч ненадовго повернутись у 80-ті.

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2. Шпинат

Особливо вдало поєднується в салаті. Полуниці підсолоджують його кислинку, а друзів і родичів приємно вразить те, що ви змішали в мисці фрукти з овочами. Шпинат слід порізати дуже дрібно.

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3. Чорний перець і бальзамічний оцет

О, так. Шеф-кухар Найджел Слейтер називає чорний перець і бальзамік чемпіонами серед інгредієнтів, які розкривають смак полуниці. "Додайте зовсім трохи, - радить він. - На перший погляд, це шаленство. Але ж працює".

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4. Ревінь

Ревінь - чудова сезонна рослина, що не потребує особливої уваги. Він робить смак полуниць виразнішим, особливо коли ягоди ми їмо не в сезон. Пропонуємо кілька порад із догляду за ревеневим кущем.

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5. Чилі

Якщо ви раптом переборщили з перцем чилі у страві, то знайте, що його гостроту найкраще зменшує солодке. У цьому випадку вас врятують полуниці. Або ж зваріть полуничне варення з перцем чилі.

Також скористайтесь полуницями як секретним інгредієнтом, коли наступного разу готуватимете чилі. Ми нікому не розкажемо.

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6. Риба

Ви не помилилися - часом і таке поєднання буває вдалим. У Food Programme є відмінний рецепт палтуса під глазур'ю з полуниць і перцю халапеньйо та з полуничним соусом сальса. Спробуйте приготувати. І як нам вже відомо з попереднього пункту, полуниці пом'якшують гостроту перцю. Смакота.

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7. Розмарин

Усі ми в курсі, що з полуницями прекрасно смакує м'ята. Але розмарин і полуниці - теж райське поєднання. Якось скуштуйте.

Ще одне чудове сполучення смаків - полуниці з базиліком. Яскравий приклад того, що зелень із горщика на кухонному підвіконні годиться не лише для приготування традиційних страв.

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8. Солоний сир

Козячий сир, фета чи горгонзола. Особливо смачно, якщо додати полуниці до салату, в якому є козячий сир чи фета. Поєднання солоного і солодкого - це божественно.

Окрім усього переліченого, не оминайте увагою і класичний британський десерт - полуниці з вершками. І, авжеж, розкошуйте коктейлем "Пімз".

Зазирніть на веб-сайт Food Programme, щоб дізнатися рецепт ягідного масла і прослухати всю програму "Неповторні полуниці".

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