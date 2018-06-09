Роботи, додатки віртуальна реальність: як технології змінюють секс

Копирайт изображения MONKEYBUSINESSIMAGES Image caption "Багато-хто просто не вміє спілкуватися. Йдучи на побачення, думає, що треба отримати від ситуації все. Ніби це якесь змагання"

Мобільні додатки для онлайн-знайомств, швидко зростаючий ринок сервісів вебкамінга, великий вибір секс-роботів, "розумні" інтимні іграшки і, звичайно, безкінечні можливості віртуальної реальності.

Багато що з цього є вже зараз або стане реальністю у найближчому майбутньому. Але як всі ці досягнення технічного прогресу змінюють стосунки між людьми?

Американська журналістка Емілі Вітт вирішила дослідити це на своєму досвіді, а результатом стала книга Future sex ( "Секс майбутнього").

ВВС: Як на вас вплинула робота над Future sex?

Емілі Вітт: Я почала працювати над книгою, коли мені було 30. Тоді у мене стосунки, які щойно зруйнувалися, я була розчарована життям, тому що на тому етапі все, чого я хотіла, - це вийти заміж і заспокоїтися.

Я думала, що такі речі відбуваються з людьми автоматично, коли вони дорослішають. А зі мною так не вийшло.

Водночас навколо було стільки всього: люди не тільки шукали відносин в інтернеті, але і пробували щось нове: порносайти, вебкамінг або інші технологічні новинки ...

Мені хотілося зрозуміти, як же все-таки відчути себе щасливою і влаштувати своє сексуальне життя так, щоб воно не була похмурим або травмуючим для дівчини без серйозних відносин.

Головне, що я отримала з усього цього досвіду - це почуття впевненості в собі. Я навчилася цінувати ті речі, які я до цього вважала загрозами для відносин у їхньому традиційному розумінні.

Копирайт изображения LAARTIST Image caption Сексуальне бажання - це рушійна сила, це компас, який допомагає орієнтуватися у світі

ВВС: Який сервіс сподобався і допоміг найбільше особисто вам?

Е.У.: Інтернет-дейтинг - це, звичайно, нудно. Але коли ти одна, тобі трохи за 30 і ти постійно відвідуєш весілля друзів, де ти - єдина без пари, то коли реєструєшся на таких сайтах, реально розумієш, що ти не в ізоляції. Навколо тебе багато людей. А раніше я була просто в розпачі.

Інший сайт, який я вивчала, - це Chaturbate, сайт вебкамінга.

Коли я тільки зайшла туди, я думала там буде ось це типове "шоу геніталій". Однак, багато жінок використовували його в різних цілях. З метою дослідити самих себе, спробувати щось нове, вступити в анонімний зв'язок.

Я, зізнатися, не з тих, хто любить показувати себе. Але мені дуже подобалося розмовляти з учасниками про експерименти, де почуття анонімності надає людям впевненості і дає їм можливість відчути себе бажаними.

Копирайт изображения MIKE NELSON/AFP/GETTY IMAGES Image caption Вітт визнає, що спостереження за зйомками порно і відвідування фестивалю Burning Man в Неваді (на фото) перевернуло її життя і зробило її вільнішою

ВВС: Ви кажете, що інтернет допомагає людині знайти компанію і перестати відчувати себе самотнім. Але є ж поширена думка, що технології, навпаки, ведуть нас у світ, де люди сидять постійно в своїх гаджетах і один з одним не спілкуються?

Е.У.: Я думаю, ми дійсно в якомусь сенсі самотні. Але якби я була самотньою жінкою років 30-40 назад, то я б жила зі стигмою. І зараз я зустрічаю людей, які живуть в суспільстві, де важливо одружуватися, якщо вам вже стукнуло 20 років.

Людям буває від цього погано, і це теж різновид почуття самотності.

Буває, що наше почуття самотності визначається більше нашими успіхами або невдачами, ніж самотнім життям. Можна жити одному, але ... Ось, наприклад, коли у тебе є хлопець, ти можеш якийсь час проводити далеко від нього, і це нормально, тому що ти знаєш, що зрештою настане час і ви зустрінетеся. Але коли у тебе немає пари, ти, залишаючись один, починаєш впадати у відчай.

Я хотіла б бути оптимістом. Тому скажу, що ні - ці сервіси все-таки швидше допомагають нам [впоратися з самотністю].

Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/GETTY IMAGES Image caption "Я сумніваюся, що зробити машини, які повністю передадуть вам відчуття зв'язку з коханою людиною, буде просто"

У США майже половина дорослого населення не перебуває у шлюбі. Все більше людей живуть самі. Тому нам, звичайно, обов'язково потрібно зробити так, щоб технології нас об'єднували.

ВВС: В майбутньому секс-роботи або послуги, що дозволяють займатися сексом у віртуальній реальності, могли б покращити стосунки у тих шлюбах, у яких з якихось причин є з цим проблеми?

Е.У.: Перша моя думка: навіщо потрібен шлюб, в якому немає сексу ?! Втім, я не права: я знаю, що є пари, які живуть в любові і гармонії і без інтимного зв'язку. Але я не розумію, навіщо нам роботи? .. Якщо у вас дійсно така [гнітюча] ситуація і ви при цьому один з одним чесні, то у вас може бути багато можливостей мати сексуальне життя. Вам ніхто для цього інший можливо навіть і не потрібен.

Експерти Futureofsex.net в своїй нещодавній доповіді пообіцяли, що через десяток років нормою стане роздрукувати на 3D-принтері (і возити з собою) частини тіла коханої людини (статеві органи, груди або будь-які інші) для інтенсифікації відчуттів від сексу, коли ви з партнером не разом. За їхніми оцінками, до 2028-го року понад чверть молодих людей по всьому світу набудуть досвіду сексуальних відносин на відстані.

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ВВС: Нові технології, як випливає з прогнозів футурологів, ймовірно, допоможуть багатьом підтримувати зв'язок один з одним на відстані.

Е.У.: Мені, звичайно, подобається ця ідея, але я сумніваюся, що зробити машини, які повністю передадуть вам відчуття зв'язку з коханою людиною, буде просто. Безумовно, люди вже зараз користуються "Скайпом", щоб ... ну, ви знаєте ... "тусити" ...

Або, наприклад, теледільдьоніка (технологія, що дозволяє займатися сексом дистанційно за допомогою "розумної" електронної іграшки, керованої комп'ютером і створює ефект присутності партнера. - ВВС). Але думаю, що нам всім перш за все потрібен справжній чоловік.

ВВС: Є припущення, що в майбутньому людство взагалі відмовиться від сексу. Він буде необов'язковий для відтворення потомства, а сексуальне бажання можна буде задовольняти за допомогою різних технологій. Ви в це вірите?

Е.У.: Це дуже похмура картина майбутнього! Це просто антиутопія. Я думаю, що сексуальні бажання людей настільки сильні ... Це ж рушійна сила! Це компас, який допомагає тобі орієнтуватися у світі.

Звичайно, сильна захопленість трапляється кілька разів в житті, але її так складно придушити, вона лежить в нашій основі. Побороти цю енергію складно. У світі дуже багато проблем - саме через те, що люди намагаються її в собі придушити або просто не розуміють свою сексуальну природу.

Свою сексуальність треба оспівувати. Так що майбутнє, яке ви описали, було б дуже сумним. Втім, можливо, це буде просто однією з альтернатив для людей.

ВВС: Чи допомагають нові технології людині вивільнити себе?

Е.У.: Сексуальність - це не тільки фізична практика. Це ще й про те, щоб розуміти свої фантазії. А багато хто з нас просто соромиться цього "ящика Пандори".

Технології, звичайно, дуже допомагають в цьому. Якщо раніше треба було піти в магазин порнографічних журналів і червоніти там на людях, то зараз, якщо ти сідаєш дивитися порно, ніхто про це не дізнається. Інша справа, що складно вимкнути в собі цей страх, що за тобою хтось спостерігає.

Знаєте, на Chaturbate я спостерігала наступне. Якщо ти дівчина, ти не можеш просто піти в парк і підчепити хлопця. Це дуже небезпечно, а такі опосередковані технології дозволяють спробувати щось нове з мінімумом неприємних наслідків.

ВВС: В одному додатку, заснованому на блокчейні, можна перед побаченням офіційно дати свою згоду на секс. Виходить, технології виводять безпеку зв'язків на новий рівень?

Е.У.: Мені здається, це занадто. Хоча якщо ваше побачення анонімне, то, звичайно, це було б дуже доречно.

Копирайт изображения ISAAC LAWRENCE/AFP/GETTY IMAGES Image caption Коли реєструєшся на таких сайтах відразу розумієш, що ти не одна. Раніше я була у відчаї

Але якщо згадати проблему з сексуальною освітою ... Хочеться зауважити, що багато хто просто не вміє спілкуватися з іншими людьми. Хтось йде на побачення, думаючи, що треба отримати від ситуації все. Ніби це змагання якесь.

А чому не можна просто сісти і поговорити? І переконатися, що всі відчувають себе в цій ситуації комфортно. Це ж не так складно ... І не обов'язково заглиблюватися в такі формальні крайності. Підписувати якісь договори ...

ВВС: Який ваш прогноз, що буде з романтичними стосунками в майбутньому?

Е.У.: Для всіх буде краще, якщо все сильніше буде руйнуватися стара система [відносин], в якій чоловік грає роль "сексуального агента", а жінка є такою собі безневинною і пасивною.

Тобто ось ця ідея, що ти більш приваблива, якщо ти сором'язлива і не знаєш, чого ти сама хочеш ... Це не так. Правда, це і не означає, що треба обов'язково ставати домінатрікс! Потрібно дослідити свою сексуальність. І це не відбудеться само собою. Для цього потрібно постаратися.

Через демографічні зміни, через те, що люди все менше одружуються, через нові технології, через те, що суть людських відносин - постійно обговорюється в суспільстві, з'являється все більше місця для чогось нового.

Якщо у вас немає стосунків, ви більше не схильні до стигми в тій мірі, в якій це було раніше. У вас тепер більше можливостей знайти собі компанію і знайти когось, хто підходить вам для сексуальних відносин. Особливо цю різницю відчувають жінки, порівнюючи себе з представницями минулих поколінь.

Якщо бути відкритим для нових ідей, можна навчитися багато чому. А секс - це як раз те, в чому можна вдосконалюватися. Ми, буває, сприймаємо його як щось магічне, засноване на хімії між двома людьми.

Особливо жінки часто представляють собі його, як якесь диво, мовляв, якщо співпали, то співпали.

Але взагалі-то це навичка, для якої, до речі, не обов'язково пройти через сотню побачень в "Тіндері". Можна дивитися відео або читати книги, або ... зрештою практикуватися.