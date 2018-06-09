Фото: морський світ, обгорнутий у пластик

У своєму новому червневому номері журнал National Geographic опублікував добірку приголомшливих фотографій, що показують, як величезна кількість пластикового сміття поглинає океани, узбережжя й річки.

Дика природа, зокрема, морські жителі, потерпають найбільше.

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Заплутаному в пластиковому пакеті, цьому лелеці, знятому на звалищі в Іспанії, пощастило: зробивши знімок, фотограф звільнив птаха.

Та один пластиковий пакет може убити більш як один раз: туші тварин, померлих від них, розкладаються, а пакети - ні.

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Ця довгоголова морська черепаха стала в'язнем старої пластикової риболовної сітки, що плавала у водах Середземного моря неподалік Іспанії.

Черепаха ще могла висувати голову над поверхнею води, аби дихати, але дуже скоро померла би, якби фотограф її не врятував.

Старі рибацькі сіті становлять величезну загрозу великим морським тваринам, як ті ж черепахи.

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На японському острові Окінава краб-відлюдник знайшов собі домівку у пластиковій кришці від пляшки.

Туристи збирають на пляжах мушлі, в яких такі краби зазвичай поселяються, натомість лишають по собі гори сміття.

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Більшу частину номера журнал присвятив проблемі пластикового сміття: та його частина, яку ми бачимо - лише невеличка частина того, що плаває океанічними просторами.

Пластик може розмиватися на малесенькі часточки, майже невидимі, але які все одно будуть шкодити морському життю.

Копирайт изображения Randy Olson

Ця жінка збирає листи прозорого пластику, вимиті на берег річки Буріґанґа у Дацці, Бангладеш, і розправляє їх, щоб просушити.

Пізніше цей пластик продадуть на переробку.

Проте у світі лише одна п'ята частина усього пластику потрапляє у переробку.

Копирайт изображения Brian Lehmann / National Geographic

Ці гієни нишпорять у смітті на звалищі в Ефіопії.

Для них - це нова норма: більшість своїх харчів вони знаходять саме тут, прислухаючись під час пошуків до гулу сміттєвозів.

Копирайт изображения Randy Olson / NAtional Geographic

Пластикові пляшки заповнили фонтан Сібелес у центрі Мадрида. Це - робота арт-групи Luzinterruptus. Цей і ще два фонтани у Мадриді вони заповнили 60 тисячами старих пластикових пташок. У такий спосіб митці привертають увагу до проблеми забруднення довкілля.

Копирайт изображения Justin Hofman / National Geographic

Щоб рухатися течіями, морські коники чіпляються за стебла морських водоростей.

Та у забруднених водах неподалік індонезійського острова Сумбава цей морський коник причепився до пластикової гігієнічної палички.

Автор світлини Джастін Гофман заявив, що волів би, аби цього фото ніколи не існувало.

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