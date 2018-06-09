День народження Єлизавети ІІ: коні, діти і капелюшки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уся королівська сім'я зібралася разом - від найменших до найстарших. Королева Єлизавета ІІ вітає шанувальників своїм "коронним" жестом

Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ святкувала свій 92-й день народження військовим парадом у центрі Лондона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Святковий парад починається!

Величезний натовп зібрався перед Букінгемським палацом, аби подивитися на королівську родину і на парад, у якому взяли участь близько 1 тисячі солдатів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Діти є діти, навіть якщо вони королівські...

Копирайт изображения Getty Images Image caption ...а батькам доводиться залишатися батьками

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Вони звідти щось бачать? Авжеж!

Копирайт изображения Getty Images Image caption Струнко! Королеву - привітай!

Копирайт изображения Getty Images Image caption А тепер фото капелюшків зблизька. На цьому фото - герцогиня Кейт (праворуч) разом зі свекрухою Каміллою (ліворуч)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Беатріс (ліворуч) і Софі, графиня Уессекська (праворуч)

Копирайт изображения Getty Images Image caption А ось і принц Гаррі й Меган Маркл - вони лиш нещодавно побралися

Копирайт изображения Getty Images Image caption Красуня Меган із чоловіком

Копирайт изображения Getty Images Image caption Винуватиця свята