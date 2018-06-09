День народження Єлизавети ІІ: коні, діти і капелюшки
- 9 червня 2018
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Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ святкувала свій 92-й день народження військовим парадом у центрі Лондона.
Величезний натовп зібрався перед Букінгемським палацом, аби подивитися на королівську родину і на парад, у якому взяли участь близько 1 тисячі солдатів.