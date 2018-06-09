День народження Єлизавети ІІ: коні, діти і капелюшки

  • 9 червня 2018
Уся королівська сім'я зібралася разом - від найменших до найстарших. Королева вітає шанувальників своїм "коронним" жестом Копирайт изображения Getty Images
Image caption Уся королівська сім'я зібралася разом - від найменших до найстарших. Королева Єлизавета ІІ вітає шанувальників своїм "коронним" жестом

Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ святкувала свій 92-й день народження військовим парадом у центрі Лондона.

Святковий парад починається! Копирайт изображения Getty Images
Image caption Святковий парад починається!

Величезний натовп зібрався перед Букінгемським палацом, аби подивитися на королівську родину і на парад, у якому взяли участь близько 1 тисячі солдатів.

Діти є діти, навіть якщо вони королівські... Копирайт изображения Getty Images
Image caption Діти є діти, навіть якщо вони королівські...
...а батькам доводиться залишатися батьками Копирайт изображения Getty Images
Image caption ...а батькам доводиться залишатися батьками
Парад Копирайт изображения Getty Images
Вони звідти щось бачать? Авжеж! Копирайт изображения Getty Images
Image caption Вони звідти щось бачать? Авжеж!
Струнко! Королеву - привітай! Копирайт изображения Getty Images
Image caption Струнко! Королеву - привітай!
А тепер фото капелюшків зблизька. На цьому фото - герцогиня Кейт (праворуч) разом зі свекрухою Каміллою (ліворуч) Копирайт изображения Getty Images
Image caption А тепер фото капелюшків зблизька. На цьому фото - герцогиня Кейт (праворуч) разом зі свекрухою Каміллою (ліворуч)
Принцеса Беатріс (ліворуч) і Софі, графиня Уессекська (праворуч) Копирайт изображения Getty Images
Image caption Принцеса Беатріс (ліворуч) і Софі, графиня Уессекська (праворуч)
А ось і принц Гаррі й Меган Маркл - вони лиш нещодавно побралися Копирайт изображения Getty Images
Image caption А ось і принц Гаррі й Меган Маркл - вони лиш нещодавно побралися
Красуня Меган із чоловіком Копирайт изображения Getty Images
Image caption Красуня Меган із чоловіком
Винуватиця свята Копирайт изображения Getty Images
Image caption Винуватиця свята
Неочікуваний гість, який теж завітав на свято Єлизавети ІІ - лондонська міська лисичка Копирайт изображения Getty Images
Image caption Неочікуваний гість, який теж завітав на свято Єлизавети ІІ - лондонська міська лисичка

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