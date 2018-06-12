Кава з броколі: новий трендовий напій, про який ніхто не просив

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Вау! У світі здорового харчування і суперфудів, схоже, з'явилося нове безумство: кава з броколі. І так, ця назва більш, ніж точна. Це кава, до якої додають броколі - ту саму зелену капусту.

Жодних жартів. Нововведення запропонували австралійські вчені із Організації наукових і промислових досліджень Співдружності націй. Вони винайшли порошок із броколі, який слід додавати до кави.

На папері усе звучить доволі пристойно. Як кажуть австралійські вчені, люди не їдять достатньо овочів - і не тільки в Австралії. У Британії, наприклад, більшість людей споживає в день менше 240 грамів овочів - із рекомендованих міністерством 400 на день.

За словами Мері Енн Огестін, яка очолила дослідження, броколі-порошок містить багато білка й клітковини, а також багатий так званими "біоактивними фітохімічними речовинами", які, вочевидь, позитивно впливають на здоров'я.

Іншими словами, додавання броколі-порошку до кави покращуватиме ваше самопочуття. Звісно, це не вперше люди додають "корисні" продукти у свої щоденні напої. Вже давно популярні напої зі, скажімо, куркуми чи спіруліни, не кажучи вже про цикорій. То чому б не спробувати броколі?

З однієї простої причини. На смак це - просто-таки огидно. Принаймні таку оцінку новому супер-напою уже дали користувачі соцмереж.

"Щойно спробував каву з броколі для відеоогляду BuzzFeed і можу підтвердити: на смак воно огидне", - написав у Twitter своє враження журналіст BuzzFeed Australia Джош Тейлор. Інші користувачі припустили, що кава з броколі - це не що інше, як суп.

Критика у соцмережах, тим не менш, аж ніяк не збентежила авторів броколі-порошку.

Щонайменше, вчені вважають, що такий продукт може допомогти фермерам зменшити кількість "непривабливих" овочів, які потрапляють у смітник, ще не діставшись до прилавків. (За даними ООН від 2011 року, щороку близько третини продуктів, які виробляються людством, потрапляють у смітник - це приблизно 1,3 млрд тонн).

Крім того, й самим фермерам подобається ідея - на тлі усіх шалених трендів здорового харчування, які один за одним захоплюють наші з вами гаманці, наприклад, японський чай матча чи сік із паростків пшениці.

Представник одного із виробників броколі в Австралії Джон Сед схвалює висновки пані Огестін і впевнений, що каві з броколі нічого не заважає стати "наступним харчовим трендом".

Звісно, не найближчим часом. Вчені ще досі тестують броколі-порошок на споживачах, щоб зрозуміти, чи хтось його взагалі купить.

Бо попри користь для фермерів, зменшення харчових відходів і позитивний вплив на здоров'я, смак кави з броколі все ще залишається головним питанням.

А ви б спробували?

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