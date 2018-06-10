Що робить вулкан смертоносним?
Всі вулкани різні, їх руйнівна сила залежить від багатьох факторів: історії виверження конкретного вулкана, типу його магми та від того, скільки людей живе біля нього.
Проте почнемо з самого початку.
Чи можна передбачити серйозне виверження?
Доктор Ерік Клеметті з Університету Денісона штату Огайо каже, що масштаби виверження передбачити важко.
"Коли ви спостерігаєте за вулканами, то ознаки масштабного та невеликого виверження часто дуже схожі", - пояснив він в інтерв'ю ВВС.
За словами доктора Клеметті, ознаками того, що скоро може статися виверження, є серія землетрусів, викиди газу в атмосферу та поява здуття на поверхні вулкана. Це відбувається тому, що лава починає пересуватися до поверхні та зміщує кам'яні породи наверх та в сторони.
"Треба враховувати одразу дві речі: коли саме почнеться виверження та які будуть наслідки. Проте вирахувати і те, й інше дуже складно", - каже вчений.
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В ситуації з вулканом Фуего у Гватемалі, виверження. за словами Еріка Клеметті, було надзвичайно потужним. Саме тому спеціалістам було складно передбачити його масштаби.
Як помітити небезпеку?
Як же вчені визначають, наскільки небезпечний вулкан?
Класифікувати вулкани складно. Наприклад, до недавнього часу вулкан Кілауеа на Гавайських островах вважали найактивнішим у світі, проте не найнебезпечнішим.
Підводний вулкан Таму на північно-західній частині Тихого океану вважають найбільшим вулканом у світі. Його розміри - як Британські острови. При цьому небезпека для людей невелика - адже він перебуває на дні океану в 1600 кілометрах від Японії.
Багато масштабних вивержень в минулому були у віддалених місцях, а тому не несли ризик для людей.
За цим і слідкують вулканологи.
Історія виверження вулкана
Історія виверження вулкана може тривати тисячоліття.
На основі даних з минулих вивержень вулканів неможливо точно передбачити, як саме буде поводитися вулкан. Проте історичні дані дають можливість зрозуміти, як саме відбувається виверження.
Ось на що звертають увагу вчені:
- радіус місцевості, яку охопило виверження
- тип вулкана
- вид магми
- вид лави
Місцеве населення
Чим більша щільність населення біля вулкана, тим вищий ризик для життя людей.
Проте є й інші фактори, про які не варто забувати.
- З якою швидкістю тече лава з вулкана?
- Наскільки хороші дороги та транспортна інфраструктура в конкретній місцевості?
- Чи легко доїхати до місцевих жителів?
- Чи знаходяться населені пункти безпосередньо на шляху руху лави?
При цьому не варто забувати, що слово "безпосередньо" - відносне, адже потоки лави можуть розтягнутися на кілька десятків кілометрів.
Радіус зони небезпеки потужного вулкана може досягати 100 кілометрів, а попіл та газ можуть охопити місцевість на сотні кілометрів.
Спостереження за вулканами
Хоча з точністю передбачити момент виверження вулкана дуже важко, деякі індикатори мають викликати тривогу.
В районах з відомими ризиками влада може заздалегідь підготуватися до найгіршого.
Але при відсутності моніторингу сейсмічної активності, або коли результати такого моніторингу ігноруються, ризик для місцевого населення зростає.
Чи всі готові до можливого виверження?
Виверження вулканів починається коли завгодно. Проте якщо місцеві жителі та влада готові до такого розвитку подій та існує реальний план евакуації, то жертви можуть бути мінімальні.
Не лавою єдиною: чим ще небезпечні вулкани
Виверження можуть бути небезпечні не лише через гарячу лаву.
Близько 600 млн людей живуть біля активних вулканів, які можуть стати смертельними. При цьому ризик для людей досить невисокий. Адже в середньому за останні 40 років в результаті вулканічних вивержень щороку гинуло приблизно 900 людей.
Але якщо ви опинилися біля виверження, то наслідки можуть бути смертельними.
Не так багато людей гинуть в потоках лави, адже вона пересувається повільно, часто люди можуть втекти від неї.
Є й інші смертельні ризики.
Грязьові зсуви
Смертельними для людей можуть бути наслідки виверження.
У 1995 році в Колумбії почалося виверження вулкана Невадл-дель-Руїс, в результаті чого сталися викиди уламків гірської породи.
На схилах вулкана розтанули тонни снігу та льоду, через що виникли грязьові потоки - суміш води, льоду та каміння.
Ці потоки переповнили місцеві річки та затопили поселення. Загинуло близько 24 тисяч людей.
Пірокласти
В 79 році нашої ери сталося одне з найвідоміших вивержень - вулкана Везувію.
Він знищив майже всіх жителів ближніх міст, зокрема, Помпеїв та Геркулануму.
Найсмертельнішим був пірокластичний потік - це суміш високотемпературних вулканічних газів, попелу та каміння, які рухаються з величезною швидкістю.
Все, що було на шляху цього потоку, загинуло - а це близько 15 тисяч людей.
Хмари попелу
У червні 1991 року почалося виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах. Про це виверження знали заздалегідь, а тому тисячі людей евакуювали.
Близько 300 хворих та літніх людей померли в таборах для евакуйованих.
Це виверження супроводжувалось великою хмарою попелу, а тому все навколо вкрив багатометровий шар попелу. В результаті - дахи багатьох будівель не витримали та зруйнувалися, роздавивши людей, що були всередині.
Отруйні гази
Деякі вулкани діють смертельно непомітно.
У 1986 році тисячі людей загинули на північному заході Камеруна, біля озера Ніос.
В результаті вулканічної діяльності на дні озера сталися викиди в атмосферу вуглекислого газу.
Він не має кольору та запаху, а його густина вища за густину повітря. Саме тому цей газ піднявся вночі з глибин озера в долину та вбив уві сні біля 1700 місцевих жителів.
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