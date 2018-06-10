Десять корисних кулінарних лайфхаків
Ми зібрали найцінніші секрети з кількох випусків радіопередачі ВВС "The Kitchen Cabinet" ("Кухонна шафка") спеціально для того, щоби ви могли вразити своїх друзів. Читайте далі - і набирайтеся мудрості від найкращих шефів.
1. Користуйтеся дерев'яною дошкою для нарізання продуктів
Більшість кухарів у ресторанах нарізають продукти на поверхні з неіржавної сталі, з міркувань гігієни. Дома ж ми часто користуємося пластиковими чи навіть скляними дощечками. Але найкраща дошка для домашнього використання - дерев'яна.
Чутки про те, що дерево має антибактеріальні властивості, не зовсім правдиві. Бактерії лишаються на будь-якій дошці, але на дерев'яній вони живуть не так довго. Деревина - пористий матеріал, тому вона швидко вбирає вологу, дошка висихає і бактерії помирають.
2. Не гайте часу на чистку грибів
Як каже Джей Рейнер, чистити гриби - надзвичайно нудне заняття. Життя надто коротке, щоб витрачати його на чистку грибів! І більшість кухарів з цим погоджуються.
Крім того, що це справа дуже кропітка і повільна, разом зі шкіркою гриби втрачають багато смаку. Тож добре їх сполосніть, посічіть - і кидайте у страву.
3. Масло - солоне чи ні? Не має значення
Це спірне питання. Традиційно, наші бабусі клали солоне масло в основні страви і несолоне - у випічку.
Сіль додають у масло в якості консерванту. Вона запобігає розмноженню бактерій - поглинає зайву вологу, яку мікроорганізми дуже люблять і вважають ідеальною для репродукції.
Професор Беррі Сміт каже, що готує гриби з несолоним маслом, бо не хоче, щоб вони набиралися вологи. Але шефи Джей Рейнер і Речел Маккормак користуються лише солоним маслом, як для смаження, так і для випічки. Врешті-решт, за багатьма рецептами навіть солодке тісто треба трохи підсолити.
4. Для випічки користуйтеся свіжими дріжджами, а не сухими
Свіжі дріжджі часом складніше знайти у продажу, але пекарі переконані: вони роблять випічку набагато смачнішою у порівнянні з тою, де тісто замішане на сухих дріжджах.
Тім Гейворд рекомендує підійти у хлібний відділ великого супермаркету і напряму попросити у пекаря свіжі дріжджі. Можливо, він дасть вам їх безкоштовно. Пан Гейворд згадує, що донедавна у Британії діяв стародавній закон: якщо попросити в пекаря живі дріжджі, він зобов'язаний їх дати. Перевірте самі!
5. Щоб втримати бульбашки у газованому напої, зберігайте його у холоді й щільно закручуйте кришку
Чи працює народний метод зберігання бульбашок у шампанському - вставити ложку у відкрите горлечко? Якщо коротко, то ні. Допомагає інше: зберігати напій у холоді та підтримувати тиск усередині пляшки, щільно закручуючи кришечку.
Якщо газований напій розтрусили, стукати зверху по кришечці вже не має сенсу. Адже пляшка герметично закрита і тиск усередині не зміниться від ваших постукувань. Проблема може лише погіршитись!
6. Рапсова олія - найбільш універсальна
Яку олію можна вважати універсальною - такою, що підходить для всіх кулінарних процесів? Це питання Джей Рейнер поставив перед групою шефів-експертів, гостей передачі "Кухонна шафка". Якщо не рахувати тваринні жири (наприклад, сало), це рапсова олія, відповіли вони.
Вона не має виразного смаку, тому не змінюватиме смак ваших справ. До того ж, у неї висока температура горіння, тому вона нешвидко згорятиме.
7. Приготувавши м'ясо, накрийте його фольгою і дайте охолонути до кімнатної температури
М'ясо має "відпочити". Тоді воно буде соковитіше, бо за час охолодження соки всередині загуснуть і не так легко витікатимуть. Тому дайте м'ясу трохи спокою - але враховуйте розмір шматків.
Тоненький "швидкий" стейк вимагає менше часу на охолодження, ніж ціла курка-гриль. Енді Олівер радить покласти вашу готову м'ясну страву поблизу плити, щоб вона поступово дійшла до кімнатної температури, а також вкрити її фольгою на першу половину часу, а потім зняти фольгу і потримати розкритою.
8. Не відрізайте і не викидайте певні частини овочів
Чи викидаєте ви деякі частини овочів, які вважаєте непридатними для їжі? Можливо, вам варто переглянути свої звички, адже багато з того, що ми кидаємо у сміття, насправді дуже смачне.
Від черешків броколі до вершечків селери, від горохових стручків до цибулиння - від багатьох овочів можна отримувати набагато більше смачного і корисного, замість того щоб збільшувати кількість сміття.
9. Щоб перевірити якість вина, понюхайте корок - він не має пахнути сирістю
Перше, на що слід звернути увагу, шукаючи недоліки вина - чи не має корок поганого запаху. Це трапляється при закупорці вина зараженою пробкою, після чого у вині утворюється токсична сполука під назвою трихлоранізол.
Заражене вино виявити легше, ніж ви думаєте, бо корок матиме характерний неприємний запах - вологи, плісняви, мокрого картону. Понюхайте корок, а потім покрутіть бокал, щоб вино розтеклося по стінках - і теж понюхайте. "Коркову хворобу" нескладно виявити носом. Якщо ж її нема, далі все зводиться до суб'єктивних уподобань. Адже не всі ми вміємо навіть відрізнити совіньйон від ґевюрцтрамінеру.
10. Чи готові спагеті? Киньте їх об стінку (або просто скуштуйте)
Так, старий метод - кинути спагеті в стіну й подивитись, чи вони прилипнуть - справді ефективний. Але ви також можете розрізати макаронний виріб ножем і визначити на око, чи проварена середина. Втім, є ще один, найпростіший спосіб перевірити готовність пасти - скуштувати.
Мірою приготування макаронні вироби виділяють крохмаль, тому часто можна помітити, що вода, в якій вони варяться, поступово загусає та втрачає прозорість.
На програму "Кухонна шафка" ведучий Джей Рейнер запрошує фахівців-кулінарів, які відповідають на запитання британських слухачів. Їхні поради часто змінюють наші уявлення про харчові продукти, куховарство та споживання їжі.
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