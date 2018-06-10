Десять корисних кулінарних лайфхаків

Ми зібрали найцінніші секрети з кількох випусків радіопередачі ВВС "The Kitchen Cabinet" ("Кухонна шафка") спеціально для того, щоби ви могли вразити своїх друзів. Читайте далі - і набирайтеся мудрості від найкращих шефів.

1. Користуйтеся дерев'яною дошкою для нарізання продуктів

Копирайт изображения Getty Images

Більшість кухарів у ресторанах нарізають продукти на поверхні з неіржавної сталі, з міркувань гігієни. Дома ж ми часто користуємося пластиковими чи навіть скляними дощечками. Але найкраща дошка для домашнього використання - дерев'яна.

Чутки про те, що дерево має антибактеріальні властивості, не зовсім правдиві. Бактерії лишаються на будь-якій дошці, але на дерев'яній вони живуть не так довго. Деревина - пористий матеріал, тому вона швидко вбирає вологу, дошка висихає і бактерії помирають.

2. Не гайте часу на чистку грибів

Копирайт изображения Getty Images

Як каже Джей Рейнер, чистити гриби - надзвичайно нудне заняття. Життя надто коротке, щоб витрачати його на чистку грибів! І більшість кухарів з цим погоджуються.

Крім того, що це справа дуже кропітка і повільна, разом зі шкіркою гриби втрачають багато смаку. Тож добре їх сполосніть, посічіть - і кидайте у страву.

3. Масло - солоне чи ні? Не має значення

Копирайт изображения Getty Images

Це спірне питання. Традиційно, наші бабусі клали солоне масло в основні страви і несолоне - у випічку.

Сіль додають у масло в якості консерванту. Вона запобігає розмноженню бактерій - поглинає зайву вологу, яку мікроорганізми дуже люблять і вважають ідеальною для репродукції.

Професор Беррі Сміт каже, що готує гриби з несолоним маслом, бо не хоче, щоб вони набиралися вологи. Але шефи Джей Рейнер і Речел Маккормак користуються лише солоним маслом, як для смаження, так і для випічки. Врешті-решт, за багатьма рецептами навіть солодке тісто треба трохи підсолити.

4. Для випічки користуйтеся свіжими дріжджами, а не сухими

Копирайт изображения Getty Images

Свіжі дріжджі часом складніше знайти у продажу, але пекарі переконані: вони роблять випічку набагато смачнішою у порівнянні з тою, де тісто замішане на сухих дріжджах.

Тім Гейворд рекомендує підійти у хлібний відділ великого супермаркету і напряму попросити у пекаря свіжі дріжджі. Можливо, він дасть вам їх безкоштовно. Пан Гейворд згадує, що донедавна у Британії діяв стародавній закон: якщо попросити в пекаря живі дріжджі, він зобов'язаний їх дати. Перевірте самі!

5. Щоб втримати бульбашки у газованому напої, зберігайте його у холоді й щільно закручуйте кришку

Копирайт изображения Getty Images

Чи працює народний метод зберігання бульбашок у шампанському - вставити ложку у відкрите горлечко? Якщо коротко, то ні. Допомагає інше: зберігати напій у холоді та підтримувати тиск усередині пляшки, щільно закручуючи кришечку.

Якщо газований напій розтрусили, стукати зверху по кришечці вже не має сенсу. Адже пляшка герметично закрита і тиск усередині не зміниться від ваших постукувань. Проблема може лише погіршитись!

6. Рапсова олія - найбільш універсальна

Копирайт изображения Getty Images

Яку олію можна вважати універсальною - такою, що підходить для всіх кулінарних процесів? Це питання Джей Рейнер поставив перед групою шефів-експертів, гостей передачі "Кухонна шафка". Якщо не рахувати тваринні жири (наприклад, сало), це рапсова олія, відповіли вони.

Вона не має виразного смаку, тому не змінюватиме смак ваших справ. До того ж, у неї висока температура горіння, тому вона нешвидко згорятиме.

7. Приготувавши м'ясо, накрийте його фольгою і дайте охолонути до кімнатної температури

Копирайт изображения Getty Images

М'ясо має "відпочити". Тоді воно буде соковитіше, бо за час охолодження соки всередині загуснуть і не так легко витікатимуть. Тому дайте м'ясу трохи спокою - але враховуйте розмір шматків.

Тоненький "швидкий" стейк вимагає менше часу на охолодження, ніж ціла курка-гриль. Енді Олівер радить покласти вашу готову м'ясну страву поблизу плити, щоб вона поступово дійшла до кімнатної температури, а також вкрити її фольгою на першу половину часу, а потім зняти фольгу і потримати розкритою.

8. Не відрізайте і не викидайте певні частини овочів

Копирайт изображения Getty Images

Чи викидаєте ви деякі частини овочів, які вважаєте непридатними для їжі? Можливо, вам варто переглянути свої звички, адже багато з того, що ми кидаємо у сміття, насправді дуже смачне.

Від черешків броколі до вершечків селери, від горохових стручків до цибулиння - від багатьох овочів можна отримувати набагато більше смачного і корисного, замість того щоб збільшувати кількість сміття.

9. Щоб перевірити якість вина, понюхайте корок - він не має пахнути сирістю

Копирайт изображения PA

Перше, на що слід звернути увагу, шукаючи недоліки вина - чи не має корок поганого запаху. Це трапляється при закупорці вина зараженою пробкою, після чого у вині утворюється токсична сполука під назвою трихлоранізол.

Заражене вино виявити легше, ніж ви думаєте, бо корок матиме характерний неприємний запах - вологи, плісняви, мокрого картону. Понюхайте корок, а потім покрутіть бокал, щоб вино розтеклося по стінках - і теж понюхайте. "Коркову хворобу" нескладно виявити носом. Якщо ж її нема, далі все зводиться до суб'єктивних уподобань. Адже не всі ми вміємо навіть відрізнити совіньйон від ґевюрцтрамінеру.

10. Чи готові спагеті? Киньте їх об стінку (або просто скуштуйте)

Копирайт изображения Getty Images

Так, старий метод - кинути спагеті в стіну й подивитись, чи вони прилипнуть - справді ефективний. Але ви також можете розрізати макаронний виріб ножем і визначити на око, чи проварена середина. Втім, є ще один, найпростіший спосіб перевірити готовність пасти - скуштувати.

Мірою приготування макаронні вироби виділяють крохмаль, тому часто можна помітити, що вода, в якій вони варяться, поступово загусає та втрачає прозорість.

На програму "Кухонна шафка" ведучий Джей Рейнер запрошує фахівців-кулінарів, які відповідають на запитання британських слухачів. Їхні поради часто змінюють наші уявлення про харчові продукти, куховарство та споживання їжі.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.

***