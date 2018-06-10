О, Ваша Величносте! Найкращі новинні фото тижня

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Північна олуша з водоростями у шотландській затоці Ферт-оф-Форт. Тисячі цих морських птахів зараз збирають матеріал для гнізд, готуючись до шлюбного сезону. На шотландському острові Басс живе найбільша острівна колонія олуш у світі