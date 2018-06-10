О, Ваша Величносте! Найкращі новинні фото тижня

  • 10 червня 2018

Пропонуємо добірку найкращих новинних фотографій тижня з усього світу.

Queen Elizabeth looks on during Derby Festival Копирайт изображения Peter Nicholls/ REUTERS
Image caption Єлизавета II відвідує знамениті кінні перегони в Епсомі. Королева відома своєю любов'ю до коней
Фуего вулкан Гватемала Копирайт изображения Carlos Jasso/Reuters
Image caption Місцеві мешканці відпочивають під час рятувальних робіт у селищі Сан Мігель Лос Лотес після виверження вулкану Фуего в Гватемалі. Це стихійне лихо забрало життя багатьох людей
Київ метелик Копирайт изображения Getty Images
Image caption Метелик над липою в Києві - цього року їх незвичайно багато в українській столиці й околицях
Бангладеш Копирайт изображения Allison Joyce/Getty Images
Image caption Дівчинка з дитиною біля фабрики пластику. Канал на фото веде до надзвичайно забрудненої річки Буріганга у столиці Бангладеш Даці
північна олуша Копирайт изображения Jane Barlow/PA
Image caption Північна олуша з водоростями у шотландській затоці Ферт-оф-Форт. Тисячі цих морських птахів зараз збирають матеріал для гнізд, готуючись до шлюбного сезону. На шотландському острові Басс живе найбільша острівна колонія олуш у світі
F-16 Копирайт изображения Ints Kalnins/Reuters
Image caption Американський винищувач F-16 наближається до літака-заправника під час військових навчань Saber Strike над Естонією
Musician Thoren Ferguson plays the Il Mare Violin, which is made from driftwood in the sea at Yellowcraigs, East Lothian Копирайт изображения Jane Barlow/PA
Image caption Музикант Торен Фергюсон грає на скрипці, зробленій із викинутого морем дерева. Незвичний інструмент представили на шотландському пляжі перед Всесвітнім днем океанів
Мумбаї Копирайт изображения Hindustan Times/Getty Images
Image caption На Мумбаї, найбільше місто Індії, налетіли передмусонні грози. Вони повалили чимало дерев та викликали перебої в роботі транспорту, зокрема затримки авіарейсів
Сексизм Копирайт изображения Ivan Alvarado/Reuters
Image caption Демонстранти оточили поліційну машину під час маршу в Сантьяго, Чилі. Тисячі людей вийшли протестувати проти сексуальних домагань і сексизму в освітніх закладах
МКС Копирайт изображения Shamil Zhumatov/REUTERS
Image caption Космічний корабель "Союз МС-09" стартує з космодрому "Байконур". На ньому полетіли до Міжнародної космічної станції троє астронавтів: Серіна Ауньйон-Ченселлор зі США, Александер Герст із Німеччини та Сергій Прокопьєв із Росії

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