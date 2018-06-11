План Авакова по Донбасу. Чому мовчить Порошенко?

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков офіційно опублікував власний план відновлення цілісності та деокупації Донбасу, який він назвав "Механізм малих кроків".

Один із членів Кабінету Міністрів пропонує свій сценарій подолання кризи на Донбасі, закликає до обговорення та інформаційної підтримки. Із адміністрації президента України - поки що лише тиша, жодної реакції чи коментаря.

"Малі кроки" і "агенти впливу"

Про підготовку плану деокупації Арсен Аваков почав говорити у квітні 2018 року. Тобто, саме тоді, коли президент Порошенко вже оголосив, що АТО буде завершене і розпочнеться нова Операція об'єднаних сил.

Із заяв міністра (який встиг побувати у США і там також анонсувати свій план) випливало, що він не вірить у стратегію, що її Україна просуває на міжнародних зустрічах і на засіданнях Мінської контактної групи.

Головний скепсис міністра стосувався можливості введення миротворчих сил ООН на Донбас у кількості від 20 до 40 тисяч осіб, як про це заявляли очільники України.

При цьому він постійно наголошував, що "підрозділи МВС готуються до деокупації Донбасу".

У травні Арсен Аваков повідомив, що стратегія пишеться фахівцями-однодумцями, і що документ буде готовий влітку.

План, що був оприлюднений кілька днів тому, передбачає "малі кроки" реінтеграції. Його появу урядовець пояснює неефективністю, вичерпаністю мінського формату, а також відсутністю у ньому "цілісного бачення розв'язання конфлікту".

Копирайт изображения Міністерство оборони України Image caption Експерти звертають увагу на те, що, говорячи про демілітаризацію окупованих територій, Арсен Аваков не каже, у який саме спосіб це може відбутися

Схематично це, на думку Арсена Авакова, має виглядати так:

спочатку парламент ухвалює закони про амністію і про колаборантів, аби можна було визначити статус кожного, хто перебуває на окупованій території: чи є він жертвою окупаційного режиму, чи співпрацював із "владою" "ДНР-ЛНР", чи вбивав українських солдатів, чи брав участь у репресіях проти мирного населення;

обирається окупована територія - один населений пункт, з якої виводяться військові формування, там створюється демілітаризована зона безпеки. Спеціальна міжнародна миротворча місія та Державна прикордонна служба України (підпорядкована МВС) беруть під свій контроль зазначену ділянку території і її межі. Окрім "блакитних касок" можливе залучення добровольців-дружинників з числа місцевого населення;

на цій території формується перехідна адміністрація, готуються місцеві вибори відповідно до українського законодавства, відновлюється робота всіх державних інститутів;

ключовим має стати поліпшення якості життя громадян на деокупованій території, має відновлюватися інфраструктура, проводитися гуманітарне розмінування території тощо.

"Потім проект масштабується на сусідні райони. При цьому, кожен наступний етап деокупації і реінтеграції проходитиме легше, оскільки місцеві жителі звільнених міст і сіл стануть "агентами впливу", прикладом і зразком для сусідів", - ідеться у стратегії.

За різними оцінками, вказує міністр, для відновлення соціально-економічної стабільності регіону знадобиться не менше 10 років і від 20 до 30 млрд доларів США. Тому, вважає Арсен Аваков, Україна, не маючи змоги самостійно компенсувати збитки від війни, має створити умови для залучення донорів та інвесторів на ці цілі.

План передбачає низку передумов, які не залежать ані від Авакова, ані від України Марія Кучеренко, експерт

Навіщо лякати колаборантами та інші сумніви

Експерти і користувачі соціальних мереж звертають увагу на те, що у плані Авакова нез'ясованими лишаються кілька принципових моментів і головний з них - як Україна мала б домагатися створення "демілітаризованої зони", іншими словами, примушувати бойовиків залишити той чи інший населений пункт, аби потім у ньому можна було реалізовувати інші пункти плану.

Заступник міністра Георгій Тука наголошує, що "за будь-яких обставин на такі дії потрібна буде добра воля Росії".

"План Авакова - майже ідеальний, за умови, що росіяни підуть з Донбасу. Але вони не підуть... Тому без військової операції не обійтися", - пише Yury Stowisim у Facebook.

"План передбачає низку передумов, які не залежать ані від Авакова, ані від України - наприклад, введення миротворців. Інша проблема - виведення російських військ із самопроголошених "республік". Зараз немає жодних ознак, що РФ це робитиме. І тут не важливо, ідеться про усю окуповану територію чи про окремі населені пункти, як у плані міністра Авакова. А саме цей крок деокупації автор не конкретизує, наче це очевидно. А насправді нічого не очевидно", - каже у коментарі ВВС News Україна експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

Ще одразу ж після появи перших заяв Авакова про "малі кроки" реінтеграції, представники "ДНР" назвали їх "черговою методикою зачистки Донбасу".

Сепаратистські та російські інтернет-видання цитують Дениса Пушиліна, який постійно бере участь у засіданні Мінської контактної групи. Він вкотре заявив, що "республіки", як і Росія, вважають, що миротворці мають бути розміщені на лінії зіткнення, і не далі.

Також експерти та користувачі соціальних мереж кажуть, що ухвалення закону про колаборантів, що його пропонує Арсен Аваков, - це шлях до ще більшої конфронтації із жителями Донбасу, яких і так лякають "помстою" і "розправою", що їм "готує" Україна після звільнення Донбасу.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Петро Порошенко не реагував на ініціативи Арсена Авакова

"М'яко кажучи, дискусія між президентом та урядом"

На пропозиції Арсена Авакова не реагують в адміністрації президента України.

Колишній депутат і екс-посол України у Білорусі Роман Безсмертний вважає, що поява плану Авакова - це підтвердження непорозумінь із Петром Порошенком.

"Хоча назва плану стосується Донбасу, маю сказати, що це продовження, м'яко кажучи, дискусії між президентом та урядом. Даруйте, але за такого підходу це ще одна дискредитована ідея. Тому найближчими днями слід очікувати відповіді Банкової, тому що вона занадто довго не помічала ініціатив міністра внутрішніх справ", - вважає Роман Безсмертний.

"Здається, тут буде щось подібне до того, як зреагувала Банкова на ініціативи міністра фінансів. (Міністра Олександра Данилюка парламент минулого тижня відправив у відставку і президент Порошенко не протидіяв цьому. - Ред.) У цьому є величезна проблема, бо з наближенням виборчої кампанії кількість подібних кроків зростатиме", - заявив він в ефірі одного з телеканалів.

Думаю, план Авакова - це перша із пропозицій, яких ще може бути багато Віктор Зам'ятін, експерт

Арсен Аваков жодного разу не казав про те, що його план - це пропозиції приватної особи. Тобто, він виступає як політик і як державний діяч, і його пропозиції лунають паралельно із тим, як українська делегація на переговорах у Мінську домагається виконання пунктів Мінських угод.

Навіщо це треба Авакову?

"Це, у першу чергу, спроба здобути додаткові бали на темі, яка хвилює усіх. Але виникає логічне запитання: чому взагалі МВС займається питаннями деокупації, якщо Україна має відкритий міждержавний конфлікт? Так, це не доведено наразі у міжнародних судах, але позиція України полягає у тому, що вона воює із Росією. До чого тут МВС взагалі?" - запитує Марія Кучеренко.

"Звісно, на певному етапі це міністерство має долучитися до наведення порядку після деокупації, коли вже ітиметься про встановлення законності, правосуддя. А зараз про деокупацію мають говорити міністерство оборони і Генштаб ЗСУ", - додає аналітик.

У той же час, в експертних колах кажуть, що поява плану Авакова це і відгомін непорозумінь, чи, як висловився Роман Безсмертний, "м'яко кажучи, дискусії" між Петром Порошенком і урядом і, зокрема, Арсеном Аваковим.

У жовтні минулого року екс-радник міністра Антон Геращенко визнавав, що конфлікт полягає у "різних підходах до питань безпеки і проведення кримінальних розслідувань". Хоча сам Арсен Аваков називав заяви про протистояння із президентом "фантазіями" і "спекуляціями".

У той же час, експерт політико-правових програм Центру Разумкова Віктор Зам'ятін вважає, що пропозиції Арсена Авакова не суперечать законам про деокупацію, які набули чинності на початку 2018 року.

За його словами, закони встановлюють політичні рамки, але не передбачають механізмів досягнення головної цілі - деокупації Донбасу.

"Думаю, план Авакова - це перша із пропозицій, яких ще може бути багато. Дискусія - це добре, бо всі розуміють, що Мінський процес не рухається і треба щось змінювати. Але пропозиції - це одне, а план - це інше. План може бути тільки державний, а не Порошенка чи Авакова", - сказав Віктор Зам'ятін у коментарі ВВС News Україна.

Експерт вважає, що не варто вести мову про те, що план Авакова - це прояв його далекоглядних політичних амбіцій.

"Це демонстрація того, що він є, що він діє, що у нього немає рівновимірних друзів у політиці. Аваков підкреслює, що він важлива фігура і йому є що сказати", - додає Віктор Зам'ятін.

Він та інші аналітики також наголошують, що без скоординованих дій влади і суспільства не може бути реалізований ані план Авакова, ані будь-який інший.