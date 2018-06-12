Пристрасна любов "Жуків" і мексиканців - фото

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Фотограф Ден Джіаннопулос документує давній і пристрасний любовний роман між Мексикою і однією із найбільш упізнаваних моделей в автомобільній історії.

Авто Volkswagen Käfer, відоме також як "Фольцваген Жук", хоч і походить із Німеччини, посіло важливе місце в мексиканській культурі і асоціюється із нею, можливо, не менше, ніж Фріда Кало, маріачі й калавера.

Уперше ця модель авто стала доступною мексиканському загалу більш як 50 років тому - попит на неї дуже швидко злетів.

І хоч виробництво першого покоління цієї моделі завершилося у 2003 році, в цій країні досі неможливо проїхати й ста кілометрів, не зустрівши на своєму шляху бодай одного "Жука".

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Ден Джіаннопулос