Пристрасна любов "Жуків" і мексиканців - фото

  • 12 червня 2018
"Жук", припаркований на тлі моря Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Фотограф Ден Джіаннопулос документує давній і пристрасний любовний роман між Мексикою і однією із найбільш упізнаваних моделей в автомобільній історії.

Авто Volkswagen Käfer, відоме також як "Фольцваген Жук", хоч і походить із Німеччини, посіло важливе місце в мексиканській культурі і асоціюється із нею, можливо, не менше, ніж Фріда Кало, маріачі й калавера.

Уперше ця модель авто стала доступною мексиканському загалу більш як 50 років тому - попит на неї дуже швидко злетів.

І хоч виробництво першого покоління цієї моделі завершилося у 2003 році, в цій країні досі неможливо проїхати й ста кілометрів, не зустрівши на своєму шляху бодай одного "Жука".

Смугастий "жук" Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Крізь привідкриті двері Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Пес і "Жук" Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Двійко смарагдових Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Білий крізь відчинені двері Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Кремовий "Жук" на тлі блакитного і рожевого Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Вишневий на тлі теракоти Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Яскраво-зелений "Жук" Копирайт изображения Dan Giannopoulos
Дитячий "Жучок" Копирайт изображения Dan Giannopoulos

Ден Джіаннопулос

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