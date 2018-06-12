Пристрасна любов "Жуків" і мексиканців - фото
Фотограф Ден Джіаннопулос документує давній і пристрасний любовний роман між Мексикою і однією із найбільш упізнаваних моделей в автомобільній історії.
Авто Volkswagen Käfer, відоме також як "Фольцваген Жук", хоч і походить із Німеччини, посіло важливе місце в мексиканській культурі і асоціюється із нею, можливо, не менше, ніж Фріда Кало, маріачі й калавера.
Уперше ця модель авто стала доступною мексиканському загалу більш як 50 років тому - попит на неї дуже швидко злетів.
І хоч виробництво першого покоління цієї моделі завершилося у 2003 році, в цій країні досі неможливо проїхати й ста кілометрів, не зустрівши на своєму шляху бодай одного "Жука".