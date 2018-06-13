Хто і чому бойкотуватиме ЧС-2018 в Росії

Копирайт изображения UNIAN Image caption Активісти закликають бойкотувати ЧС-2018 з футболу в Росії

Можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії, про який так багато говорили за останній рік, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів.

Усі національні збірні їдуть на чемпіонат, а частковий політичний бойкот поки що оголосила влада кількох країн-учасниць.

Українські та світові культурні діячі звернулись до керівництва усіх країн-учасниць ЧС-2018 приєднатись до бойкоту, наполягаючи, що це буде "футбол на крові".

Прихильники бойкоту згадують про анексію Криму, війну на Донбасі, отруєння в Англії Сергія Скрипаля, а в Україні останніми тижнями на повну розгорнули кампанію бойкоту через голодування ув'язнених українців Росії, зокрема, режисера Олега Сенцова.

Саме через голодування останнього до політичного бойкоту футбольного мундіалю у день початку змагань планує закликати Європейський парламент.

Політичний бойкот Заходу

Великі спортивні змагання завжди вважались неформальним майданчиком для спілкування світових лідерів.

Останні кілька років у багатьох західних країнах на доволі високому рівні говорили і про можливий бойкот чемпіонату світу в Росії, і про можливе його перенесення в іншу країну.

При цьому згадували анексію Криму, конфлікт на Донбасі, збиття малайзійського лайнера, війну в Сирії та навіть гучний допінг-скандал навколо Росії.

Проте дієвим приводом для бодай якогось бойкоту ЧС стало отруєння в Англії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, у чому британці на найвищому рівні звинуватили Росію.

Image caption Керівник уряду Великої Британії заявила, що представники влади та королівської сім'ї до Росії не поїдуть

Москва заперечила свою причетність до цього інциденту.

Тоді низка західних країн вислала російських дипломатів, а влада Великої Британії оголосила про політичний бойкот футбольного змагання.

Ще у середині березня у розпал скандалу Тереза Мей заявила у парламенті, що представники уряду і члени королівської родини не приїдуть в Росію.

Футбольна збірна цієї країни на змагання поїде, а британських фанатів попередили про можливе "негативне ставлення" до британців у Росії.

Подібну позицію наприкінці березня зайняла влада острівної Ісландії, команда якої гратиме на чемпіонаті.

У міністерстві закордонних справ тоді заявили, що частиною реакції країни на отруєння Скрипаля стане бойкот чемпіонату владою країни.

За тиждень до початку турніру до такого бойкоту долучилась Австралія, команда якої також пробилась на мундіаль.

Копирайт изображения Kremlin.ru Image caption Еммануель Макрон поїде на футбол до Росії, якщо Франція вийде до чвертьфіналу або півфіналу

Про цей намір казали ще в березні у розпал скандалу зі Скрипалем, а 7 червня про це офіційно повідомило міністерство закордонних справ країни.

Там уточнили, що представники Австралії не поїдуть на чемпіонат, проте посол країни у Москві може відвідати матчі.

Місцева преса, пояснюючи рішення влади, згадувала не тільки справу Скрипаля, а й висновок міжнародної слідчої групи про те, що Росія причетна до збиття над Донбасом у 2014 році малайзійського лайнера. Тоді загинули 38 австралійців.

Керівники Польщі також оголосили, що через незгоду з внутрішньою та зовнішньою політикою Росії не поїдуть на відкриття та матчі турніру.

"Президент Польщі Анджей Дуда не планує візиту на мундіаль", - сказав 12 червня президентський помічник Анджей Дера. Хоча, якщо збірна Польщі вийде до фіналу, то він закликатиме президента все ж поїхати.

Меркель і Європарламент

10 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю виданню ARD розповіла, що могла б відвідати чемпіонат світу, бо любить футбол. Проте за нинішніх обставин це може викликати певні дискусії.

Хоча пані Меркель не виключила, що все ж може поїхати до Росії підтримати свою збірну.

Копирайт изображения AFP Image caption Ангела Меркель хотіла б поїхати на футбол, проте зараз для цього непідходящий політичний момент

Просто перед відкриттям чемпіонату світу в четвер із закликом бойкотувати цю подію може звернутись і Європарламент.

На четвер запланований терміновий розгляд резолюції щодо утримування в Росії українського політв'язня Олега Сенцова.

Хоча остаточного тексту документу поки що немає, журналісти у Брюсселі повідомляють, що заклик до бойкоту у ньому може з'явитись.

Політичний жест Макрона

А от президент Франції Еммануель Макрон, який раніше критично відгукувався щодо Росії, на чемпіонат може поїхати. Але не на церемонію відкриття.

Пан Макрон наприкінці травня відвідав Росію і зустрівся з Володимиром Путіним.

Копирайт изображения Andrii.Yermolenko Image caption Плакат Андрія Єрмоленка із закликом до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії

Багато міжнародних правозахисних організацій, зокрема і Human Rights Watch, закликали Макрона бойкотувати турнір через дії Росії в Сирії, щоб надіслати Путіну "сильний сигнал".

Проте на спільній прес-конференції з Володимиром Путіним Макрон пообіцяв, що приїде на гру Франції, якщо команда пройде до півфіналу.

10 червня Макрон дещо змінив позицію - в ефірі французького телебачення він сказав, що планує поїздку до Росії, якщо збірна Франції пройде до чвертьфіналу.

Загалом на ЧС виступатимуть 32 країни включно з Росією. Зазвичай від усіх учасників на церемонію відкриття приїздять офіційні делегації або навіть лідери країн.

Цього року, як очікує російська влада, на відкриття ЧС приїдуть близько десяти керівників країн, не уточнюючи, яких саме.

Російська преса з посиланням на джерела повідомляє, що на відкриття можуть приїхати керівники деяких країн СНД, які не братимуть участі в турнірі, зокрема, Казахстану, Азербайджану та Вірменії.

Україна та Сенцов

Українська влада закликає громадян не їхати на чемпіонат світу з футболу до Росії.

Попри те, що українська команда туди не пробилась, близько шести тисяч громадян України, як вказує УЄФА, купили квитки на ігри.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Правозахисники закликають до бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії і вказують на 70 українських політв'язнів, які там перебувають

"Я застерігаю українців від поїздок до путінської Росії, адже є реальна небезпека бути захопленими у полон російськими терористами. Не збільшуйте путінський обмінний фонд - не їдьте до Росії", - заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

При цьому Верховна Рада відмовилась ухвалити постанову про заборону трансляції в Україні матчів чемпіонату світу в Росії.

З 16 травня в Україні та світі розпочалась ще одна кампанія за бойкот чемпіонату світу в Росії. В цей день український режисер Олег Сенцов, якого у Росії засудили до 20 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі, оголосив голодування.

Копирайт изображения Andrii.Yermolenko Image caption Плакат Андрія Єрмоленка проти ЧС-2018 з футболу в Росії

Він вимагає звільнення усіх українських політичних в'язнів у Росії, яких правозахисники у російських в'язницях та Криму нараховують 70.

У багатьох країнах світу проходять акції з вимогами звільнити Олега Сенцова, під час яких все гучніше лунають заклики до політичного бойкоту футбольного турніру.

Міжнародну петицію зі зверненням щодо бойкоту до керівництва усіх країн, які братимуть участь у чемпіонаті, вже підписали більше сотні українських та іноземних культурних діячів та політиків.

Популярними навіть за межами України стали малюнки українського художника Андрія Єрмоленка, який зобразив чемпіонат у Росії як "гру на крові".

Його роботи із гештегом #WorldCup #FIFA2018 у соціальних мережах поширюють тисячі українських та іноземних користувачів.

Копирайт изображения ANdrii.Yermolenko Image caption Заклик бойкотувати ЧС-2018 і нагадування про збитий малайзійський лайнер

При цьому люди закликають не тільки не їхати до Росії, а й навіть ігнорувати футбольні трансляції.

"Я зробив ці роботи, щоб привернути увагу світу до наших бранців Кремля, щоб їх відпустили, а Росія вивела війська з України", - розповів ВВС News Україна Андрій Єрмоленко.

Він дозволив безкоштовно використовувати ці плакати й поширювати в інтернеті.

Художник хотів, щоб усі в світі, захоплюючись чемпіонатом світу з футболу, розуміли, які "злочини вчинила Росія в Україні, Сирії та навіть в Англії у випадку з отруєнням Скрипаля".

Андрій Єрмоленко нагадав приклад Олімпіади-80 у СРСР, яку бойкотували навіть західні спортсмени через вторгнення до Афганістану.

Копирайт изображения Andrii.Yermolenko Image caption Нагадування про історію з отруєнням Сергія Скрипаля у Британії

Сам він каже, що дивитись матчі чемпіонату не буде, але іншим заважати теж не планує.

В Україні матчі ЧС-2018 з футболу транслюватиме телеканал "Інтер". Він також направить до міст-господарів ЧС у Росії власні знімальні групи.

Канал вже неодноразово піддавався нападам з боку представників націоналістичних організацій за проросійську позицію.

Тому у соціальних мережах не виключають, що під час турніру можливі провокації як щодо телеканалу, так і барів, які показуватимуть футбол з Росії.

У коментарі ВВС News Україна представник радикальної групи C14 Сергій Мазур заявив, що вони не планують акцій щодо барів, які транслюватимуть матчі.

"Переважна більшість глядачів - це будуть прості аполітичні люди, яким байдуже, де і як дивитись футбол", - сказав Мазур.

Водночас він не виключає, що можуть спілкуватись із власниками барів щодо "наявності антиукраїнських поглядів".

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