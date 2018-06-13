Каспійський газ підходить до Європи. "Газпрому" час непокоїтись?

Копирайт изображения Reuters Image caption Порошенко допомагав відкручувати вентиль. Україна хоче бути серед покупців

Азербайджан і Туреччина тягнуть у Європу газопровід, який має скласти конкуренцію поставкам "Газпрому" і перекроїти енергетичну карту Старого Світу.

У вівторок вони ввели у дію центральну ділянку трубопровідної системи загальною вартістю 40 млрд доларів, і тепер їм лишається побудувати трохи менше ніж 1000 км до Італії.

Вони планують зробити це до 2020 року. Чи загрожує цей проект російському "Газпрому", який зараз забезпечує понад 40% газового імпорту 28 країн-членів ЄС?

Свято в День Росії

Європа підтримує проект кредитами і пільгами, а США лобіюють його на політичному рівні. Захід сподівається, що він знизить залежність Євросоюзу від поставок з Росії.

Газовий ринок Євросоюзу минулого року, за даними Єврокомісії, виглядав так:

Споживання - 490 млрд куб. м

Видобування - 130 млрд куб. м

Імпорт - 360 млрд куб. м

Частка ж імпорту розподілена так:

На Росію припадає 43%

Норвегію - 34%

Алжир та Лівію - 10%

Невдовзі на цьому ринку повинен з'явитися новий гравець. Крок до цього був зроблений у вівторок в турецькому Ескішехирі.

Там у присутності багатьох президентів інавгурували Трансанатолійський газогін TANAP. Дата церемонії збіглася з Днем Росії - головним державним святом країни-конкурента нового газопроводу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зібрав масштабну церемонію. Символічний вентиль разом з ним відкручували, серед інших, президенти Азербайджану Ільхам Алієв і України Петро Порошенко.

Україна, що конфліктує з "Газпромом", сподівається, що зможе купувати азербайджанський газ, коли він дійде через Туреччину до Болгарії і Румунії.

Газополітика

Копирайт изображения Reuters Image caption Реджеп Таїп Ердоган і Петро Порошенко прибувають на інавгураційну церемонію газогону TANAP

"Газпром", тим часом, будує за 25 млрд доларів два нові газопроводи в Європу загальною потужністю 70 млрд кубометрів на рік - "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Велика частина цих потужностей розрахована на скорочення транзиту через Україну до 10-15 млрд кубометрів на рік з теперішніх приблизно 90 млрд.

Нова труба від східного до західного кордону Туреччини протяжністю майже 2000 км - центральна частина великого газопроводу, який отримав назву Південний газовий коридор.

По ньому Азербайджан і його партнери, в тому числі BP і "Лукойл", збираються продавати в Туреччину і Європу газ з каспійського родовища Шах-Деніз.

Перший його відрізок - з Азербайджану через Грузію до Туреччини - діє вже 10 років, а завершальна третя ділянка - з Туреччини в Італію - повинна бути побудована 2020 року.

З цього часу партнери розраховують продавати 16 млрд кубометрів на рік, з яких 10 млрд - в Європу, решта - в Туреччину. Ще через шість років вони готові будуть подвоїти потужність газогону.

Європа ж сподівається, що це тільки початок. Якщо в майбутньому до труби зможуть підключитися інші виробники - Туркменістан, Іран, Ірак, Ізраїль і Кіпр - поставки потенційно зростуть до 80-100 млрд кубометрів на рік.

Це вже буде відчутно: зараз Євросоюз імпортує 360 млрд кубометрів, з яких близько 160 млрд припадає на російський газ. Експорт "Газпрому" з урахуванням Туреччини і європейських країн, що не входять до ЄС, ще більший - майже 200 млрд кубометрів на рік.

І потреби Європи будуть рости, попри попит, що стагнує, адже власний видобуток газу там неухильно падає.

Удар в спину

Перша частина $40-мільярдного проекту - Південнокавказький трубопровід (SCP) з Азербайджану через Грузію до Туреччини - вже більше десятиліття прокачує газ з першої фази Шах-Деніза.

Гігантське родовище розробляє британський нафтогазовий гігант BP з партнерами, серед яких - російський "Лукойл", малайзійська Petronas й іранська NIOC.

Друга ділянка, TANAP, і третя - Трансадріатичний газопровід TAP - розраховані на другу фазу розробки Шах-Деніза й вихід азербайджанського газу на європейський ринок.

TANAP у цифрах: 1 850 км довжина $8,5 млрд вартість 6 млрд куб.м на рік поставки до Туреччини

10 млрд куб.м на рік поставки до Європи після 2020 року TANAP

У BP частки від 12% до 28% в кожній із трьох ділянок великого газопроводу. Її головні партнери - все ті ж нафтогазові держкомпанії Азербайджану й Туреччини.

І російські чиновники, і керівництво "Газпрому" неодноразово говорили, що не бачать загрози продажу російського газу в Європу з боку майбутнього азербайджанського газопроводу, і навіть допускали співпрацю й поставки по ньому певних обсягів газпромівського газу.

Із запуском другої черги - газопроводу TANAP - проект просунувся вперед, проте тут же отримав удар в спину.

Міністр екології уряду Італії, радикально оновленого після перемоги популістів на нещодавніх виборах, сказав агенції Reuters минулого тижня, що будівництво третьої фази - газопроводу TAP - "на сьогодні виглядає безглуздим".

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.