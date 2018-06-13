Каспійський газ підходить до Європи. "Газпрому" час непокоїтись?
Азербайджан і Туреччина тягнуть у Європу газопровід, який має скласти конкуренцію поставкам "Газпрому" і перекроїти енергетичну карту Старого Світу.
У вівторок вони ввели у дію центральну ділянку трубопровідної системи загальною вартістю 40 млрд доларів, і тепер їм лишається побудувати трохи менше ніж 1000 км до Італії.
Вони планують зробити це до 2020 року. Чи загрожує цей проект російському "Газпрому", який зараз забезпечує понад 40% газового імпорту 28 країн-членів ЄС?
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Свято в День Росії
Європа підтримує проект кредитами і пільгами, а США лобіюють його на політичному рівні. Захід сподівається, що він знизить залежність Євросоюзу від поставок з Росії.
Газовий ринок Євросоюзу минулого року, за даними Єврокомісії, виглядав так:
- Споживання - 490 млрд куб. м
- Видобування - 130 млрд куб. м
- Імпорт - 360 млрд куб. м
Частка ж імпорту розподілена так:
- На Росію припадає 43%
- Норвегію - 34%
- Алжир та Лівію - 10%
Невдовзі на цьому ринку повинен з'явитися новий гравець. Крок до цього був зроблений у вівторок в турецькому Ескішехирі.
Там у присутності багатьох президентів інавгурували Трансанатолійський газогін TANAP. Дата церемонії збіглася з Днем Росії - головним державним святом країни-конкурента нового газопроводу.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зібрав масштабну церемонію. Символічний вентиль разом з ним відкручували, серед інших, президенти Азербайджану Ільхам Алієв і України Петро Порошенко.
Україна, що конфліктує з "Газпромом", сподівається, що зможе купувати азербайджанський газ, коли він дійде через Туреччину до Болгарії і Румунії.
Газополітика
"Газпром", тим часом, будує за 25 млрд доларів два нові газопроводи в Європу загальною потужністю 70 млрд кубометрів на рік - "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Велика частина цих потужностей розрахована на скорочення транзиту через Україну до 10-15 млрд кубометрів на рік з теперішніх приблизно 90 млрд.
Нова труба від східного до західного кордону Туреччини протяжністю майже 2000 км - центральна частина великого газопроводу, який отримав назву Південний газовий коридор.
По ньому Азербайджан і його партнери, в тому числі BP і "Лукойл", збираються продавати в Туреччину і Європу газ з каспійського родовища Шах-Деніз.
Перший його відрізок - з Азербайджану через Грузію до Туреччини - діє вже 10 років, а завершальна третя ділянка - з Туреччини в Італію - повинна бути побудована 2020 року.
З цього часу партнери розраховують продавати 16 млрд кубометрів на рік, з яких 10 млрд - в Європу, решта - в Туреччину. Ще через шість років вони готові будуть подвоїти потужність газогону.
Європа ж сподівається, що це тільки початок. Якщо в майбутньому до труби зможуть підключитися інші виробники - Туркменістан, Іран, Ірак, Ізраїль і Кіпр - поставки потенційно зростуть до 80-100 млрд кубометрів на рік.
Це вже буде відчутно: зараз Євросоюз імпортує 360 млрд кубометрів, з яких близько 160 млрд припадає на російський газ. Експорт "Газпрому" з урахуванням Туреччини і європейських країн, що не входять до ЄС, ще більший - майже 200 млрд кубометрів на рік.
І потреби Європи будуть рости, попри попит, що стагнує, адже власний видобуток газу там неухильно падає.
Удар в спину
Перша частина $40-мільярдного проекту - Південнокавказький трубопровід (SCP) з Азербайджану через Грузію до Туреччини - вже більше десятиліття прокачує газ з першої фази Шах-Деніза.
Гігантське родовище розробляє британський нафтогазовий гігант BP з партнерами, серед яких - російський "Лукойл", малайзійська Petronas й іранська NIOC.
Друга ділянка, TANAP, і третя - Трансадріатичний газопровід TAP - розраховані на другу фазу розробки Шах-Деніза й вихід азербайджанського газу на європейський ринок.
TANAP у цифрах:
1 850 км
довжина
$8,5 млрд
вартість
-
6 млрд куб.м на рік поставки до Туреччини
-
10 млрд куб.м на рік поставки до Європи після 2020 року
У BP частки від 12% до 28% в кожній із трьох ділянок великого газопроводу. Її головні партнери - все ті ж нафтогазові держкомпанії Азербайджану й Туреччини.
І російські чиновники, і керівництво "Газпрому" неодноразово говорили, що не бачать загрози продажу російського газу в Європу з боку майбутнього азербайджанського газопроводу, і навіть допускали співпрацю й поставки по ньому певних обсягів газпромівського газу.
Із запуском другої черги - газопроводу TANAP - проект просунувся вперед, проте тут же отримав удар в спину.
Міністр екології уряду Італії, радикально оновленого після перемоги популістів на нещодавніх виборах, сказав агенції Reuters минулого тижня, що будівництво третьої фази - газопроводу TAP - "на сьогодні виглядає безглуздим".
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