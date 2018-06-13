Чи можуть ліки викликати депресію?

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами експертів, важливо розкривати лікарям усю інформацію про препарати, які ви приймаєте

Коли ми чуємо, що ліки можуть мати побічну дію, то на думку нам найчастіше спаде якась фізична реакція нашого тіла, як-от головний біль чи висипання.

Та згідно із новим дослідженням американських вчених, багато рецептурних ліків, до яких звикли ми і наші лікарі, можуть підвищувати ризики депресії.

Серед таких медикаментів: серцеві препарати, оральні контрацептиви і навіть деякі знеболювальні.

У дослідженні взяли участь 26 тисяч людей - і понад третина препаратів, які вони приймали, мали побічною дією депресію.

Що каже дослідження?

Дослідження, опубліковане у Журналі Американської медичної асоціації, обробило дані людей у віці від 18 років, які вживали принаймні один рецептурний препарат із 2005 по 2014 роки.

У 37% препаратів, які приймали піддослідні, серед побічних дій була депресія.

При чому дня тих, хто приймав тільки один препарат із такою можливою побічною реакцією, ризик депресії зростав на 7%. У тих, хто приймав два препарати - на 9%, а в тих, хто приймав три препарати - на 15%.

"Багато кого здивує те, що їхні ліки, попри те, що вони можуть не мати нічого спільного зі зміною настрою чи тривогою чи будь-яким іншим станом, який зазвичай асоціюють із депресією, може підвищити ризик появи депресивних симптомів і навіть призвести до діагностування депресії", - зазначає Діма Като із Університету Іллінойса, яка очолила дослідження.

Водночас, варто зауважити, що будь-яка хвороба може негативно впливати на настрій. До того ж, деякі учасники дослідження вже могли переживати депресію до того.

Що кажуть інші експерти?

Британські експерти зазначають, що дослідження їхніх американських колег вказує на зв'язок між препаратами і підвищеним ризиком депресії, але не на те, що вони можуть бути саме причиною такого стану.

"Не дивно, що застосування препаратів для лікування фізичних недугів, як-от проблем із серцем чи захворювань легень, може бути пов'язане із депресивними симптомами, оскільки ці фізичні недуги і так асоціюються із підвищеними ризиками депресії", - пояснює професор Девід Болдуїн із британського Королівського коледжу психіатрів.

Водночас голова Королівського коледжу терапевтів професор Гелен Стоукс-Лампард, зазначає, що це дослідження вказує на те, "наскільки важливо для пацієнтів розповідати своїм лікарям чи фармацевтам про всі препарати, які вони приймають".

Чи ми ризикуємо?

Ризики залежать від препаратів.

Для деяких депресія може бути частим побічним ефектом, як-от для деяких оральних контрацептивів. Для інших - дуже рідкісним.

Під дуже частим розуміється, що такий побічний ефект зустрічається у 1 із 10 пацієнтів. Під рідкісним побічним ефектом - що він зустрічається у 1 пацієнта на 10 тисяч.

Професор Девід Тейлор із британського Королівського фармацевтичного товариства каже, що важливим тут є й те, чи існує "достовірне пояснення", чому той чи інший препарат викликає депресію.

Так, за його словами, оральні контрацептиви можуть спричиняти депресію, бо змінюють рівні гормонів - а це впливає на настрій.

Та в інших випадках може бути важко визначити, чи депресію спричиняє препарат - чи хвороба, від якої його виписують.

То що робити?

За словами професора Тейлора, якщо ви зараз приймаєте якийсь рецептурний препарат і не помітили жодних симптомів депресії, то хвилюватися не слід.

Але якщо ви помітили якісь ознаки депресії - поговоріть зі своїм лікарем і запитайте, чи можливі якісь альтернативи вашим лікам, що не матимуть такої можливої побічної дії, радить професор Тейлор.

Та й у випадку переходу на інші ліки також слід бути обережним - особливо якщо ви приймаєте іще якісь інші препарати.

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