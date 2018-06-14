Як загинули десантники Іл-76 під Луганськом

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У ніч на 14 червня 2014 року проросійські сепаратисти збили транспортник Іл-76МД української армії, який заходив на посадку в Луганський аеропорт.

Загинуло 49 десантників і пілотів.

Відповідальність за цю трагедію поніс тодішній начштабу Антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років в'язниці.

До четвертих роковин трагедії BBC News Україна аналізує вирок генералу та пригадує всі обставини загибелі літака.

Луганський аеропорт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Луганський аеропорт, як і Донецький, був майже повністю знищений внаслідок боїв у 2014 році

Влітку 2014 року аеропорт Луганська був одним з головних стратегічних об'єктів на Луганщині.

Його утримували бійці 80-ї львівської десантної бригади, однак саме летовище опинилося в оточенні сепаратистів.

Десантники тримали кругову оборону, однак околиці аеропорту повністю вже не контролювали.

На початку червня командування АТО вирішило збільшити кількість своїх сил там, щоб у перспективі відрізати Луганськ від російського кордону.

Зробити це планувалося за рахунок сил іншого десантного підрозділу - 25-ї дніпропетровської бригади.

Доля літаків

Копирайт изображения УНІАН Image caption Іл-76 мав доправити до захисників Луганського аеропорту підкріплення: 40 десантників та три БМД-2

13 червня 2014 року на Дніпропетровському аеропорті сформували зведену парашутно-десантну роту 25-ї бригади.

Перекинути її разом з бойовою технікою до Луганська планували трьома літаками Іл-76МД.

Вночі 14 червня вони з десятихвилинним інтервалом вилетіли з Дніпропетровська.

Перший Іл-76 зміг успішно сісти в Луганському аеропорту, його почали розвантажувати.

Але другий збили при заході на посадку.

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За даними розслідування, на висоті близько 500 метрів у літак влучила ракета переносного зенітного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

Згодом неподалік від місця катастрофи виявили дві відстріляні труби від цього комплексу (другу, як вважають експерти, пілоти змогли нейтралізувати тепловою пасткою).

Копирайт изображения Getty Images Image caption ПЗРК 9К38Ю "Ігла" був розроблений ще у Радянському Союзі

Також припускають, що Іл-76МД обстріляли ще й із зенітно-артилерійської установки.

Від влучання літак втратив крило, загорівся та впав за п'ять кілометрів на схід від Луганська.

Всі, хто перебував на його борту, загинули: це 40 десантників 25-ї бригади та дев'ять пілотів Мелітопольської бригади транспортної авіації.

"Причиною смерті кожного... стали грубі порушення анатомічної цілісності тіла, спричинені внаслідок комбінованої дії вибухової травми, падіння з великої висоти та дії відкритого полум'я", - говориться у вироку по справі Іл-76.

У висновках судмедекспертів йдеться, що багато тіл були буквально розірвані навпіл чи втратили кінцівки.

Літак також перевозив боєприпаси і три бойові машини десанту (БМД-2). За розповідями українських військових, які шукали бортові самописці і тіла десантників, внаслідок пожежі корпуси цих машини, зроблені з алюмінієвого сплаву, майже розплавилися.

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Третій літак, отримавши інформацію про долю попередника, пішов на розворот і повернувся до Дніпропетровська.

А перший Іл-76МД тиждень залишався в Луганському аеропорту, й лише під прикриттям негоди зміг вибратися звідти.

Це був останній літак, який вилітав з Луганська.

На початку вересня 2014 року сили АТО з боями вийшли з Луганського аеропорту.

Хто збив літак?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бойовик "ЛНР" тримає знак українських десантників на місці падіння Іл-76

У 2017 році СБУ оприлюднили результати свого розслідування про те, хто саме з бойовиків невизнаної "ЛНР" причетний до збиття літака.

З даними спецслужби, групи з ПЗРК організовував тодішній командир "батальйону "Зоря" Ігор Плотницький (який згодом очолить "луганську республіку", а за кілька років буде зміщений з посади внаслідок перевороту), його заступник Андрій Патрушев, а також командир групи "Витязь" Олександр Гурєєв.

СБУ навіть опублікувала аудіозапис переговорів, на якому, як вказується, вони переговорються про збитий літак та домовляються, щоб вивезти його залишки на металолом.

Їхні дії кваліфіковано як теракт, справа ще у суді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спарена бортова пушка Іл-75БМ не допмогла літаку відбитися від групи з ПЗРК

Окрім них СБУ вважає причетною до загибелі літака російську приватну військову компанію "Вагнера", яка, за даними української спецслужби, з кінця травня 2014 року діяла на Луганщині.

Кремль офіційно відкидає свою причетність як до компанії "Вагнера" (існування якої він взагалі заперечує), так і до збройної підтримки проросійських сепаратистів на Донбасі, зокрема засобами протиповітряної оборони.

Справа генерала Назарова

Копирайт изображения УНІАН Image caption Генерал-майор Назаров свою вину не визнає. Каже - керував силами АТО відповідно до умов, які тоді існували

Відповідальність за смерть 49 військовослужбовців, а також за 28,7 млн грн збитків поклали і на екс-начальника штабу Антитерористичної операції на сході України генерал-майора Віктора Назарова.

27 березня 2017 року його засудили до семи років в'язниці.

Генерал-майора звинуватили у недбалому ставленні до військової служби в бойових умовах.

Зокрема вказується, що він проігнорував одразу кілька попереджень розвідки та СБУ про те, що в районі Луганського аеропорту діють дві групи супротивника з ПЗРК.

Віктор Назаров свою вину не визнає, й аргументує це тим, що зведення, які тоді надходили від розвідки, часто суперечили одне одному.

Крім того, відзначав генерал Назаров на суді, збитий Іл-76МД сам демаскував себе при заході на посадку, коли не вимкнув аеронавігаційні вогні (свідки це підтвердили).

Копирайт изображения УНІАН Image caption Берет і тільник загиблого десантника

На захист пана Назарова висловилася частина інших військових.

"За схемою, яка відбувається навколо нашого колеги генерал-майора Віктора Назарова, можна відправити на лаву підсудних кожного командира, у підрозділі якого були бойові втрати серед особового складу", - написали, наприклад, військовослужбовці оперативного командування ЗСУ "Північ" у "Відкритому листі до українського народу".

Справа генерала Назарова наразі перебуває на розгляді в апеляційному суді - у січні по ній були призначені додаткові військові експертизи.

Копирайт изображения Міноборони України

До завершення розгляду апеляції Віктор Назаров перебуває на волі - суд відпустив його під заставу у 97 тис. грн.

У пам'ять про збитий Іл-76МД в Мелітополі встановили меморіал з написом: "Десантники не помирають - вони йдуть у небо".