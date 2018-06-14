Крига в Антарктиді тане швидше, ніж очікували

Копирайт изображения NASA Image caption Льодовики у Західній Антарктиці тануть швидше, ніж деінде

Антарктика скидає свої крижані покриви швидше, ніж очікувалося.

Супутники, що стежать за цим континентом, зафіксували, що за рік на Антарктиці розтануло 200 мільярдів тонн криги.

Це щороку піднімає рівень світового океану на 0,6 мм - і від 2012 року ця цифра зросла утричі.

Вчені кажуть, що втрати криги здебільшого відбуваються на заході Антарктиди - де теплі течії затікають під льодовики, занурені в океан.

"Ми не можемо сказати, коли це почалося - тоді ми ще не збирали дані про це, - зазначає професор Ендрю Шепард, автор нового звіту у журналі Nature. - Але ми можемо стверджувати, що вже сьогодні в Антарктиці - надто гаряче. Там на півградуса за Цельсієм гарячіше, ніж цей континент здатен витримати, і щороку з нього розтає близько п'яти метрів криги. Це й впливає на підвищення рівня світового океану, яке ми можемо спостерігати".

Супутники літають над Антарктидою із початку 1990-х. Зокрема, Європейська космічна агенція безперебійно спостерігає за цим континентом від 1992 року.

Супутники здатні вимірювати обсяги криги, оцінюючи зміни у висоті крижаного покриву і швидкість, із яким він рухається у бік моря. Деякі місії також можуть вимірювати вагу крижаного покриву, оцінюючи зміни у гравітаційному тяжінні.

Завдання команди Ендрю Шепарда - збирати усі ці дані і пов'язувати їх так, щоб найбільш точно описати, що відбувається у Антарктиді.

Гляціологи зазвичай говорять про три регіони континенту, які дещо відрізняються одне від одного. Так у Західній Антарктиді переважають льодовики, занурені у океан. Там втрати крижаного покриву зросли із 53 мільярдів тонн на рік у 1992 році до 159 мільярдів тонн на рік у 2017.

На Антарктичному півострові - ділянці суходолу, "спрямованій" до Південної Америки - втрати оцінюють у 33 мільярди тонн криги у 2017 році. У 1990-х втрати тут становили 7 млрд тонн на рік.

Східна Антарктика, що становить більшу частину континенту, - єдиний його регіон, де крижаний покрив зростає. Та і це зростання незначне - до 5 млрд тонн на рік. Тож команда професора Шепарда наголошує, що це зростання і близько не може врівноважити втрати, які відбуваються на Заході й на Антарктичному півострові.

Загалом рівень світового океану щороку зростає на 3 мм. Цю цифру формують кілька факторів, включно із розширенням океанів на тлі їхнього нагрівання. Та зі звіту команди професора Шепарда стає зрозуміло, що в цьому процесі значну роль відіграє Антарктика і танення її льодовиків.

"Востаннє, коли ми дивилися на крижані покриви полюсів, найбільшим контриб'ютором у зростання рівня океану була Гренландія, - пояснює професор Шепард. - Тепер це вже не так".

Загалом із 1992 року Антарктида втратила 2,7 трильйона тонн криги, що підняло світовий океан на 7,5 мм.

Останній номер журналу Nature містить багато наукових матеріалів, що розглядають зміни у Антарктиці й те, як це впливає на світ.

Так одне із досліджень пророкує, що скельна основа континенту може піднятися - із тим, як крига на ній тане. Цей процес уже відбувався у минулому - тоді, за даними вчених, це дещо стримувало танення криги - та все ще недостатньо, аби запобігти незворотнім процесам зростання рівня моря і його температури.

Зростання рівня моря вплине не тільки на тих, хто живе біля берегової лінії. Науковці прогнозують, що руйнівні шторми і потопи, які ми можемо спостерігати уже зараз, стануть іще частішими явищами.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.