Сталін, Черчилль і Гітлер: 10 рукостискань, які змінили історію

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Саміт Кім Чен Ина і Дональда Трампа став першою зустріччю чинних лідерів Північної Кореї і США. Знімки їхнього рукостискання облетіли світ. Але чому цей простий жест демонстрації дружби настільки важливий?

Не кожне потискання рук високопоставлених осіб стає знаковим, але деякі з них дійсно ознаменували поворотні моменти в історії.

BBC зібрала 10 найбільш значущих рукостискань.

1. Чемберлен і Гітлер

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22 вересня 1938 року німецький диктатор Адольф Гітлер тисне руку британському прем'єр-міністру Невіллу Чемберлену в готелі Годесберг неподалік від німецького міста Бонн.

Гітлер і Чемберлен зустрілися обговорити німецьку окупацію Судет, частина території яких тоді входила до складу Чехословаччини. Чемберлен повернувся до Британії в повній впевненості, що домігся миру. Через рік почалася Друга світова війна.

2. Черчилль, Трумен і Сталін

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23 липня 1945 року президент США Гаррі Трумен (у центрі) обмінюється рукостисканнями з британським прем'єром Вінстоном Черчиллем (зліва) і радянським диктатором Йосипом Сталіним на Потсдамській конференції.

Троє лідерів зустрілися, щоб обговорити долю Європи - і Німеччини зокрема - після закінчення Другої світової війни. Президента Франції Шарля Де Голля на цю зустріч не запросили.

3. Джонсон і Лютер Кінг

2 липня 1964 року президент США Ліндон Джонсон потиснув руку доктору Мартіну Лютеру Кінгу під час підписання закону про цивільні права в Білому домі у Вашингтоні.

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Цей закон заборонив сегрегацію в громадських місцях і дискримінацію на роботі через расу, колір шкіри, релігії, статі та етнічного походження.

4. Мао і Ніксон

21 лютого 1972 року лідер комуністичного Китаю голова ЦК КП Мао Цзедун потискує руку в Пекіні президенту США Річарду Ніксону.

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Це сталося під час першого візиту Ніксона до Китаю - через 23 роки після розриву відносин між двома державами.

Нові контакти не тільки поклали край рокам ворожнечі та недовіри, а й відкрили дорогу десятиліттям торгових відносин між країнами.

5. Горбачов і Рейган

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У листопаді 1985 року голова президії Верховної ради СРСР Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган крокують назустріч один одному під час першого саміту між лідерами двох держав у швейцарській столиці Женеві.

Холодна війна наближалася до кінця.

6. Тетчер і Мандела

4 липня 1990 року прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер потисла руку президенту Африканського національного конгресу Нельсону Манделі на сходинках своєї резиденції в Лондоні на Даунінг-стріт, 10.

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У минулому Тетчер назвала АНК Мандели "типовою терористичною організацією".

Через чотири роки Нельсон Мандела став президентом ПАР.

7. Рабин і Арафат

13 вересня 1993 року палестинський лідер Ясір Арафат і прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин потиснули один одному руки на галявині Білого дому у Вашингтоні.

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Багаторічні політичні супротивники зустрілися для підписання "Декларації про принципи" між Ізраїлем і Організацією звільнення Палестини. Підписання декларації ознаменувало завершення переговорів під егідою Норвегії, відомих як "угоди в Осло".

Метою угод було мирне врегулювання на Близькому Сході. Документ підписали в присутності президента США Білла Клінтона, а після підписання Арафат і Рабин потиснули один одному руки.

8. Королева і лідер ІРА

27 червня 2012 року під час візиту до Північної Ірландії королева Великобританії Єлизавета ІІ потиснула руку Мартіну Макгіннессу - заступнику першого міністра Північної Ірландії.

Макгіннесс був членом партії, яка виступала за відділення Північної Ірландії від Британії.

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Крім того, раніше він був одним з лідерів Ірландської республіканської армії (ІРА), яка вела терористичну боротьбу проти британських силових відомств.

Рукостискання в Белфасті тривало всього кілька секунд, але сам факт того, що воно відбулося, мав велике значення.

Згодом Макгіннесс зазначив, що ця зустріч була можливістю окреслити "нові відносини між Британією та Ірландією, і між самими ірландцями".

9. Обама і Кастро

21 березня 2016 року потиснули руки президенти США і Куби - Барак Обама і Рауль Кастро зустрілися у Палаці революції в кубинській столиці Гавані.

Це був перший за майже століття візит президента США в цю комуністичну країну - попередній відбувся в 1928 році, коли Кубу відвідав Калвін Кулідж.

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Візит Обами ознаменував собою поворот в американо-кубинських відносинах, в тому числі часткове зняття санкцій.

Зустріч пройшла в теплій дружній атмосфері, проте президент Кастро підкреслив свою незгоду з довгостроковою економічною блокадою Куби з боку США.

Кубинський лідер заявив, що для нормалізації відносин між країнами, блокада повинна припинитися.

10. Сантос і Тимоченко

23 червня 2016 року президент Колумбії Хуан Мануель Сантос потиснув руку лідеру повстанського угрупування ФАРК, відомому під псевдонімом Тимоченко (походить від прізвища радянського маршала Семена Тимошенка).

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Сантос і Тимоченко підписали мирну угоду в кубинській Гавані в присутності президента Куби Рауля Кастро.

Остаточне перемир'я стало одним з найважливіших кроків на шляху до завершення збройного конфлікту довжиною в півстоліття.

Ця 52-річна криза була однією з найдовших громадянських воєн в історії Латинської Америки.