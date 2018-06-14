У Росії помер режисер Говорухін - якими фільмами він запам'ятався?

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У Росії помер радянський кінорежисер, депутат російської Держдуми Станіслав Говорухін. Йому було 82 роки.

Про це повідомив спікер нижньої палати парламенту Росії В'ячеслав Володін. За його словами, режисер помер у санаторії Барвиха після важкої і тривалої хвороби.

Станіслава Говорухіна вважають видатним радянським режисером і актором. Саме радянським, оскільки впродовж останніх 30 років він у Росії здебільшого займався політикою.

Останній його фільм - "Ворошиловський стрілок" - вийшов на екрани у 1999 році.

Сибір-Одеса-Москва

Майбутній режисер народився 29 березня 1936 року в сформованому навколо величезного хімкомбінату місті Березники Пермської області РРФСР.

Його батько, донський козак, висланий за відомою директивою ВЦВК від 24 січня 1919 року, помер незабаром після народження сина.

У дитинстві і юності особливого потягу до мистецтва Станіслав Говорухін не демонстрував. Отримав в Казанському університеті диплом геолога, відпрацював рік за спеціальністю і лише потім різко змінив свою долю, влаштувавшись на місцеву телестудію асистентом режисера.

У 1967 році закінчив режисерський факультет ВДІКу, після чого рівно 20 років працював на Одеській кіностудії, а потім перейшов на "Мосфільм".

Одеську кіностудію, створену ще до революції, вважали третьою за значенням в СРСР. На відміну від "Мосфільму" і "Ленфільму", там знімали менш ідеологічно витримані стрічки. Побачивши заставку у вигляді золотого кораблика, глядачі одразу налаштовувалися на розважальне кіно.

Уже після переїзду до Москви Говорухін організував Одеський кінофестиваль "Золотий Дюк" і став його президентом, але до розпаду СРСР захід встиг пройти лише тричі.

Режисер і актор

Фактичним дебютом молодого режисера став фільм 1967 року "Вертикаль" про альпіністів - він же перший, в якому зіграв головну роль Володимир Висоцький. Згодом вони дружили аж до самої смерті барда.

Глядацьким успіхом користувалися зняті Говорухіним екранізації світової пригодницької класики: "Робінзона Крузо", "Тома Сойєра", "Дітей капітана Гранта".

Всього режисер поставив 23 стрічки, написав 22 сценарії, в тому числі найкасовішого фільму в історії радянського і російського кіно - бойовика "Пірати XX століття", і сам зіграв 18 ролей.

Найбільш відомі акторські роботи Говорухіна - кримінальний бос Кримов в "Ассі" Сергія Соловйова і комдив в "Анкор, ще анкор!" Петра Тодоровського.

Одна з найвідоміших режисерських робіт - серіал "Місце зустрічі змінити не можна", який чимало завдяки грі Володимира Висоцького став улюбленим для багатьох.

Комунізм, Путін і Крим

Політична діяльність Станіслава Говорухіна відома не менше, ніж його творчість, до того ж його погляди кардинально змінювалися.

Під час горбачовської перебудови режисер був затятим антикомуністом.

У документальному фільмі 1990 року "Так жити не можна" він зібрав усі пороки радянської системи, а в "Росії, яку ми втратили", 1992 року реабілітував і навіть дещо прикрасив дореволюційну епоху.

Однак кінцева частина документальної трилогії, "Велика кримінальна революція", що вийшла через два роки, просякнута зовсім іншим настроєм.

На президентських виборах 1996 року він вже агітував за комуніста Геннадія Зюганова.

У 2000 році сам зареєструвався кандидатом, набрав 0,44% голосів і потім заявив: "Путін зобов'язаний своєю перемогою рабській психології народу: покажи йому нового царя, він за нього і голосує". А в 2011 році очолив передвиборний штаб кандидата Путіна, і судячи з висловлювань, знайшов, нарешті, ту Росію, яка його влаштовувала.

У березні 2014 року Станіслав Говорухін підписав звернення на підтримку дій Росії в Криму і пояснив свою позицію журналістам наступним чином: "20 років я жив і працював в Одесі й добре знаю, що таке український націоналізм. На собі неодноразово відчував".

Через два тижні місцеві активісти встановили на Одеській кіностудії дошку із зображенням режисера у вигляді скорпіона з людської головою і переліком десяти стрічок, які він зняв там "під гнітом націоналістів".

У вересні того ж року в інтерв'ю виданню "Аргументи і факти" Говорухін висловив жаль, що "боягузливий народ одесити" не влаштував повстання проти київської влади.

"Триває громадянська війна, російська частина Донбасу бореться з національно. частиною різношерстої України, яка ніколи не була єдиною, вона складається з різних народів: Буковина, Галіція та інших", - так він говорив про конфлікт на сході України виданню "Собеседник".