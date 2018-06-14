Чи переживе марсохід Opportunity піщану бурю?

Копирайт изображения NASA Image caption Марсохід Opportunity прибув на Червону планету 2004 року (художнє зображення)

Американське космічне агентство сподівається, що ветеран-марсохід Opportunity ("Можливість") зможе пережити одну з найсильніших піщаних бур на Червоній планеті.

Робот, який провів на поверхні Марса 15 років, перейшов у сплячий режим. Шторм перешкоджає проникненню сонячних променів і позбавляє марсохід джерела енергії для роботи.

Інженери НАСА втратили зв'язок з ровером у вихідні дні.

Єдина функція, яка наразі працює від батареї, - це годинник.

Хронометр допомагає роботу періодично прокидатися, аби перевірити, чи не прояснилося небо.

"Ми хвилюємося. У команди дуже сильний емоційний зв'язок з марсоходом", - сказав Джон Каллас, менеджер проекту Лабораторії реактивного руху НАСА.

"Це нагадує ситуацію, коли вашу близьку людину забрали до лікарні. Медики кажуть, що потрібен час, і вона прокинеться. Однак, якщо це ваша 97-річна бабуся, то подолати хвилювання буде важко".

Жорсткий виклик

Відважний робот вже не вперше дивує інженерів.

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/MSSS Image caption Погіршення погодних умов "очима" марсоходу Curiosity

Ровер прибув на Марс 2004 року, його місія була розрахована на 90 днів. Однак Opportunity гідно витримав усі випробування і продовжує працювати, попри те, що пошкодив "руку" і може рухатися лише у зворотному напрямку.

Така "живучість" апарата просто не може не вражати.

Однак піщана буря, яка наразі охопила четверту частину Червоної планети, перетворила день на ніч в екваторіальній зоні марсохода.

Команда місії заявила, що Opportunity опинився в епіцентрі найбільшої пилової бурі на Марсі.

Сонячні панелі робота зазвичай генерують понад 600 ват-годин енергії на день в цю пору марсіанського року, коли в північній півкулі планети починається літо.

Копирайт изображения NASA/JPL-Caltech/TAMU Image caption Ця імітація показує, як Opportunity "бачить" небо - коли ясно (L), зараз (R)

Однак останні дані телеметрії свідчать, що цей показник впав до 22 ват-годин.

Opportunity оснащений радіоізотопними нагрівачами для роботи при мінусових температурах, тому його електроніка не зазнала шкоди.

Однак, якщо розряджаються батареї марсохода, і вимикається головний годинник, тоді робот переходить на більш складний режим перезавантаження. Спрацьовує активований світлом тригер, який реагує на яскраві сонячні промені, коли буря вщухає.

"Ми всі вболіваємо за Opportunity", - сказав Джим Ватзін, директор програми досліджень Марса в НАСА.

"Як ви знаєте, це був чудовий марсохід. Завдяки своїй довговічності він зробив безліч відкриттів на поверхні Марса. І чим би не закінчилася ця історія, цей малий виявився безцінним капіталовкладенням і значно розширив наші можливості з дослідження Червоної планети".

Рекордсмен

Opportunity став справжнім інопланетним марафонцем, подолавши близько 45 км на Марсі. Це - найбільший показник серед всіх марсоходів.

Він знайшов докази наявності рідкої води на Червоній планеті - спостереження, які дозволили вченим краще уявити, наскільки Марс придатний до життя.

Копирайт изображения NASA-JPL Image caption Opportunity досліджував долину Наполегливості біля кратера Індевор

До того, як шторм примусив Opportunity перейти на автономний режим, він досліджував долину Наполегливості біля кратера Індевор.

Робот намагався встановити, чи була долина утворена вітровою ерозією чи водними джерелами, або, можливо, - обома.

Інший марсохід НАСА Curiosity ("Допитливість"), який знаходиться на півдорозі навколо Марса від локації Opportunity, не постраждав від піщаної бурі.

Він живиться від радіоізотопного термоелектричного генератора (РІТЕГ), тому не залежить від сонячних батарей. Curiosity надіслав фото вкритого хмарами неба, і це допомагає вченим відслідковувати, як змінюються погодні умови на Червоній планеті.

Річард Журек, керівник Марсіанської програми при Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), сказав, що буря може справді охопити всю планету, однак, на його думку, вона триватиме не більше кількох тижнів.