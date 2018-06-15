Поступатися і догоджати: яких дружин хочуть бачити українські чоловіки

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Чоловік повинен мати вирішальне слово в родині, а жінка має бути гарною господинею і догоджати чоловіку. Таких поглядів про стосунки в родині дотримуються понад 60% українських чоловіків.

Про це свідчать дані опитування "Сучасне розуміння маскулінності", яке провів Інститут демографії та соціальних досліджень спільно з Мінсоцполітики та українським представництвом Фонду народонаселення ООН.

На результати бурхливо відреагували користувачі соцмереж, вживаючи слова на кшталт "Середньовіччя" та "Домострой", або й міцніші.

Соціологи ж кажуть, що хотіли дослідити ставлення чоловіків до поширених стереотипів.

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Як показало дослідження, в ході якого опитали 1500 чоловіків, вони закріплюють за собою роль годувальника, а на жінок покладають обов'язки господині.

37% респондентів підтримали думку, що чоловік, який заробляє менше, ніж дружина, "нічого не вартий".

Майже 70% опитаних погодилися з твердженням, що найважливіша роль жінки - піклуватися про власну оселю та готувати їжу для родини.

Також до ролі "гарної" дружини висувалися такі вимоги: зовнішність, розум, вправність у веденні господарства, терплячість, уміння уникати та "згладжувати" конфлікти, поступатися чоловікові в суперечках та підтримувати його за будь-яких умов.

Через нерівний поділ сімейних обов'язків, за даними опитування, жінки в середньому витрачають на хатню роботу майже вдвічі більше часу, ніж чоловіки - 29 проти 15 годин. Із дітьми жінки в середньому проводять 49 години на тиждень, чоловіки - 22 години.

Також значна частина чоловіків скептично ставиться до можливості політичного лідерства жінок: кожен другий вважає, що чоловіки - кращі лідери.

Серед інших "шокуючих" результатів дослідники називають ставлення до постраждалих від сексуального насильства, яких досить часто звинувачують у провокуванні насильства власною поведінкою або стилем життя.

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Стереотипи взяли гору

Автори кажуть, що їхнім завданням було дослідити ставлення чоловіків до поширених у суспільстві стереотипів, до розподілу повноважень між жінками та чоловіками, до насильства.

Ганна Герасименко з Інституту демографії розповіла ВВС News Україна, що чоловікам спеціально ставили такі питання, щоб дослідити, як вони сприймають роль жінки у суспільстві.

На її думку, головні результати дослідження показали, наскільки чоловіки залежні від панівних гендерних стереотипів.

Дослідниця назвала дані дослідження такими, що шокують, але, за її словами, це те, що відбувається зараз.

Чоловіки теж зазнають насильства

Дослідження також показали, що в житті чоловіків з раннього віку присутні агресія та насильство.

Зокрема, половина опитаних зазнавали фізичних покарань з боку батьків, а кожен п'ятий стикався з фізичними покараннями від вчителів.

Досить поширеним виявився досвід психологічного насильства в дитинстві: кожен п'ятий із опитаних чоловіків зазнавав образ і приниження з боку членів родини, 18% із них - цькування з боку однолітків або старших дітей.

Кожен четвертий чоловік був свідком фізичного насильства з боку батька чи вітчима до матері, кожен сьомий - стикався з недбальством батьків, які зловживали алкоголем.

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Після дослідження соціологи прийшли до висновку, що чоловіки в Україні зазнають тиску з боку суспільства, яке висуває до них вимоги і має певні очікування.

"Невідповідність між соціальними очікуваннями, які покладаються на чоловіків, та їхнім реальним життям може призводити до негативних наслідків", - вважають соціологи.

Науковці дійшли висновку, що через відчуття нереалізованості чоловіки можуть шукати інших шляхів підтвердження власної маскулінності, наприклад через алкоголь, ризиковані форми поведінки, агресію.

"Запишіть мене в лесбіянки"

Соцмережі бурхливо відреагували на опитування. Чимало жінок не стримують обурення і вживають слова на кшталт "Середньовіччя", "Домострой", а то й сильніші.

"Коли там ЛГБТ-парад? Запишіть мене в лесбіянки!" - пише Natalia Klymenko.

"Схоже, в Україні мені таки робити нічого))) Піду шукати чоловіків, яким треба моє уміння розуміти, розум, амбіції та фаховість, гнучкість та агонь внутрішній", - додає Анастасія Мельниченко, авторка флешмобу "Я не боюсь сказати".

"Дискримінації не існує - говорили вони. Жінкі й так рівноправні - говорили вони. "Скляна стеля" та сексизм це все вигадки - говорили вони. Фемінізм - це вже не для сучасного світу - говорили вони. Ага..." - відгукується Kateryna Zhemchuzhnykova.

"Чому досі не створено красиву, поступливу, вправну і неконфліктну робота-андроїда??) В нас ж стільки інженерів-айтішників", - іронізує Tania Myhushchenko.

"Якщо вірити цьому дослідженню, мене ніхто ніколи не візьме заміж. Слава богу", - відзначає Katya Myachina.

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Утім, є й спокійніші за тоном коментарі.

"Важливе формулювання запитань. Наприклад, якщо опитати, чи повинен хороший чоловік піклуватися про дітей, бути хорошим господарем, нести відповідальність за планування сім'ї, уникати конфліктних ситуацій, прагнути догодити дружині, займатися сексом, коли вона забажає, бути вірним- я думаю, більшість жінок відповість: "Так, звичайно!" - пише Olga Malatesta.

Багато хто каже, що хотів би побачити аналогічне опитування жінок.

"Охоче вірю, що настрої багатьох українських чоловіків відображені об'єктивно. Але, раз ми говоримо про гендерну рівність, логічно побачити і настрої та стереотипи українських жінок...Чи я не правий???" - написав політолог Євген Магда.

Інші відзначають, що прочитати результати опитування можна зовсім по-іншому.

"Я то читаю так:

- близько 90% чоловіків, вважають, що жінка не має терпіти насильства, щоб зберегти власну сім'ю.

- понад 60% чоловіків вважають, що жінка мала б заробляти більше ніж їх дружина заробляє зараз

- близько 60% чоловіків вважають, що жінка може ставити під сумнів думку та рішення чоловіка не уникаючи конфліктних ситуацій..

- понад 60% вважають, що попередження вагітності це не тільки обов'язок жінки.

- понад 70% чоловіків вважає, що використання контрацепції, не є аналогічним, щоб бути цнотливою..." - пише Yaropolk Tymkiv.

Дехто і взагалі називає опитування вкидом і маніпуляцією.

А от бізнес-аналітик Анна Дмитренко дивиться в майбутнє.

"Я сподіваюся, що поки підросте моя дитина, ситуація зміниться", - пише вона.

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