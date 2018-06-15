Чи справді погана фізична форма у середньому віці – смертний вирок?

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Вам від 36 до 55 років і ви щотижня відкладаєте "початок нового життя" на наступний понеділок?

Якщо так - то кілька нових наукових досліджень допоможуть вам поквапитися і таки узятися за своє здоров'я.

Одне з них каже, що підвищений артеріальний тиск у середньому віці збільшує ризики старечого слабоумства. Інше вказує, що кволий фізичний стан у цьому віці підвищує шанси передчасної смерті.

То наскільки шкідливою є погана фізична форма у середньому віці для омріяного довголіття і міцного здоров'я у старості?

Артеріальний тиск і слабоумство: чи є зв'язок?

Дослідження, опубліковане у журналі European Heart Journal з'ясувало, що 50-річні із верхнім артеріальним тиском у 130 мм рт.ст. і вище мають у півтора рази більше шансів страждати на старече слабоумство, аніж ті, у кого артеріальний тиск - у межах норми.

Вчені пояснюють це зв'язком між високим артеріальним тиском і транзиторними ішемічними атаками - міні-інсультами, які часто бувають непоміченими.

Водночас, варто зазначити, що хоч це дослідження і виявило зв'язок між слабоумством і високим артеріальним тиском у понад 8,5 тис. пацієнтів, вчені все ще не можуть довести, що зв'язок цей є причинно-наслідковим. Науковці не знайшли такого зв'язку, у скажімо, людей у віці від 60 до 70 років.

Звісно, будь-яке підвищення ризику слабоумства слід також розглядати у ширшому контексті.

Наразі вважається, що ризик розвитку хвороби Альцгеймера - найпоширенішої форми деменції - складає 1 із 10 у чоловіків і 1 із 5 у жінок у віці 45 років.

При цьому британський Центр дослідження хвороби Альцгеймера уже заявив, що взяв до уваги нове дослідження.

Чим загрожує кволість?

Кволий фізичний стан у старому віці, у першу, чергу, підвищує ризики невдалих падінь.

Та нове дослідження, що обробило дані майже 500 тисяч британців, виявило, що погана фізична підготовка ще навіть у молодшому віці може бути вісником поганого здоров'я і передчасної смерті.

Вчені визначають кволість наявністю принаймні трьох із цих проблем зі здоров'ям:

Втрата ваги;

Виснаження;

Слабке рукостискання;

Низький рівень фізичної активності;

Повільна хода.

Врахувавши й інші фактори (включно із соціальним походженням, наявністю хронічних захворювань, палінням і вживанням алкоголю), науковці встановили, що чоловіки із поганою фізичною підготовкою у віці від 37 до 45 років у мають 2,5 рази більше шансів померти передчасно, аніж ті, хто може похвалитися гарним фізичним станом. Такі ж ризики і в інших вікових групах.

У кволих також більше шансів розвитку множинного склерозу і синдрому хронічної втоми.

Що можна із цим зробити?

За словами доктора Пітера Генлона, співавтора дослідження про кволість, гарні новини в тому, що погану фізичну форму можна покращити - особливо якщо ідентифікувати її у ранньому віці.

За словами Іларії Беллантуоно із Шеффілдського університету, ключова зміна, яку мають зробити ті, хто не певен у своїй фізичній підготовці - це якомога швидше почати переходити до здорового способу життя. А саме - краще харчуватися і займатися фізичною активністю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Їжте менше солі - це допоможе зменшити артеріальний тиск

Втрата ваги, відмова від куріння, зменшення кількості алкоголю, регулярні тренування і вживання меншої кількості солі - лише деякі гарні поради, до яких варто дослухатися, аби знизити артеріальний тиск.

Такі ж поради можна застосувати і для тих, хто воліє покращити свою фізичну форму.

Але головне питання - як же змусити людей змінити свої звички?

За словами професорки Беллантуоно, багато для кого застереження просто не працюють. Натомість вона радить знайти "внутрішню мотивацію", яка спонукатиме вас і тільки вас більше рухатися і краще харчуватися. Наприклад, це може стати забирання онуків із дитсадка чи відвідини із ними спортивних матчів.

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