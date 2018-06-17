"Як порнографія покращила моє інтимне життя"

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Я пишаюся тим, що я шльондра.

Можливо, такі слова вас шокують, але для мене бути шльондрою означає займатися сексом стільки, скільки мені хочеться. А це точно по-моєму! Гадаю, є велика сила в тому, як ми вживаємо слова - тому, надаючи позитивного змісту слову "шльондра", я вертаю собі контроль над своїм життям.

Це єдина постійна характеристика, яку я обрала для своєї сексуальності. Я мала стосунки як з жінками, так і з чоловіками, але ні з тими, ні з тими я не зацікавлена у моногамії.

Я не завжди була настільки впевнена у собі, та все змінилося, коли у віці 21 року я почала зніматися у феміністичному порно. Зараз мені 30, і я щаслива, як ніколи. Я почуваюся на піку своєї сексуальності - і все це завдяки порно.

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Ще в підлітковому віці я помітила, що постійно думаю про секс. Я навіть мала таємні фантазії про те, що знімаюсь у порнофільмі і всі на мене дивляться.

Я росла у Мадриді і змалечку усвідомлювала, що відрізняюся від інших. В одинадцять років я жартома показала однокласникам свої трусики і сказала: "Я лесбійка". Я ще не знала значення цього слова, але мені подобалось бути грайливою - хоча пізніше мене за це жорстоко ображали.

Ми з подругами часом купували порножурнали і крадькома їх розглядали. Та перший справжній порнофільм я побачила у ранньому підлітковому віці - хоча там мало що було видно.

Він ішов пізно ввечері на платному французькому каналі для дорослих. Мої батьки його не передплачували, тому екран був частково розмитий. Та я все одно була дуже заінтригована і годинами вдивлялася в екран.

У мене були довірливі стосунки з батьками, але я не відчувала, що можу вільно обговорювати з ними свою сексуальність.

Загалом вони відкрито говорили про секс, про те, як себе убезпечити і мати здорові стосунки. Водночас вони вважали, що порнографія - це брудно і що вона принижує жінок.

Я втратила дівоцтво ще в школі з хлопцем, з яким тоді зустрічалася. Ми зробили це дуже романтично, при світлі свічок у його спальні.

Ми зустрічалися трохи більше року, а коли розійшлися, усе змінилося.

Мої подруги і я почали змагатися між собою, хто матиме більше сексу. Ми складали списки хлопців, з якими спали, намагаючись випередити одна одну. При цьому ми завжди використовували контрацептиви і дбали про свою безпеку.

На той час, коли мені виповнилося 20, я переспала більш ніж з 25 хлопцями - точне число я не знаю, бо втратила рахунок партнерам "на одну ніч".

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У старших класах з мене почали знущатися ще більше. Кілька старших хлопців дізналися, як багато у мене було партнерів, і почали слати мені неприємні повідомлення, обзиваючи повією та ще гіршими словами.

Я почала соромитись і хвилюватися, що зі мною щось не так, бо мені подобається секс.

Усе це змінилося, коли в 17 років я поїхала вчитися в університеті у Берліні.

Це місто відоме своєю ліберальністю і шаленим нічним життям. Я відчула свободу і почала проводити час у ЛГБТК-барах.

У мене з'явилися нові друзі, які запрошували мене на вечірки з елементами БДСМ, і в мене ніби очі відкрилися. Мені й раніше подобався секс, але я пробувала хіба кілька різних позицій. Тепер я почала експериментувати по-справжньому.

Я відчула, ніби мій світ перевернувся.

Виявилось, що я ексгібіціоніста, тобто, мене збуджує, коли інші дивляться на мене, поки я займаюся сексом чи мастурбую.

Щоб якось реалізувати ці бажання, я вирішила попрацювати у службі "секс по інтернету" і почала продивлятися оголошення на цю тему.

Моя перша співбесіда відбулася у підозрілій промзоні неподалік від Берліна - насправді це було дуже ризиковано.

Я витратила кілька годин на дорогу і відразу зрозуміла, що ця робота не для мене. Приміщення було пошарпане, робота - низькооплачувана і загалом мені було некомфортно. Я вигадала якийсь привід і швидко пішла звідти. Нікому не пораджу таку роботу.

Невдовзі після того подруга запитала мене, чи не хочу я знятися у порнофільмі для жінок. Мені тоді був 21 рік.

Це був короткометражний фільм під назвою "Приєднуйся" (Share) на тему ревнощів.

Я грала жінку, зловлену на зраді постійній партнерці у їхній оселі. Коли партнерка приходить додому, на хвилину виникає напруга - але замість того щоб сваритися, ми всі разом займаємося сексом. Дуже гарне і сексуальне кіно.

Бюджету у нас практично не було - більшу частину знято однією камерою у квартирі моєї подруги. Спочатку було трохи лячно, що мене знімають під час сексу, а потім викладуть цей фільм онлайн для загального перегляду; але водночас це мене дуже заводило. До того ж, секс був класний.

Зйомки у порно, без сумніву, вселили у мене більше впевненості у своїй сексуальності. Втім, вони часом ускладнюють мої романтичні стосунки.

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Я намагаюся бути щирою зі своїми партнерами від самого початку. Я розповідаю їм, що саме я робитиму і з ким, а також запрошую прийти і подивитися на зйомки, якщо вони мають бажання.

Навіть і так, не всі можуть прийняти той факт, що я маю сексуальні стосунки з іншими людьми.

Часом це розбивало мені серце, але нема такої людини, заради якої я б пожертвувала порнозйомками.

П'ять років тому я зрозуміла, що доведеться розповісти про мою роботу батькам. На той час я вже знала, що це моя кар'єра, а не просто захоплення, яке скоро минеться.

Це було непросто. Мама сприйняла це погано. Вона думала, що я отримаю освіту і стану науковою діячкою - тож рішення стати порноакторкою її шокувало. Ми тоді сильно посварилися. Але вона поступово м'якшає і звикається з моїм вибором.

Створюючи та переглядаючи порно, я багато дізналася про секс. Головне - щиро і відкрито все обговорювати і пробувати щось нове у ліжку, навіть якщо спочатку вам ніяково. Якщо ви довіряєте своєму партнеру чи партнерам, не бійтеся відсувати межі того, що собі дозволяєте.

Ось так я почуваюся зараз. Часом хочеться перенестися назад у часі і сказати тій збентеженій дівчині, яку ображали за любов до сексу, що одного дня вона стане щасливою, впевненою у собі шльондрою - і навіть не намагатиметься це приховувати.

Записано з розмови з журналісткою ВВС Three Ашітою Нагеш