"Вісім подруг Оушена" більше не будуть ввічливими

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Сандра Буллок і Кейт Бланшетт

У фільмі "Вісім подруг Оушена" знялося більше топових актрис, аніж у будь-якому іншому фільмі за всю історію Голлівуду. Акторки кажуть, що настав час вимагати рівності не лише в кадрі, а й за межами майданчика.

Імена Сандри Буллок і Кейт Бланшетт можуть зробити касовим будь-який фільм, і в обох є "Оскар" у номінації "краща жіноча роль". Вони - ветерани Голлівуду.

"Старі. Ми - старі. Ви це маєте на увазі?" - каже Кейт Бланшетт, яка сидить поруч із акторкою Буллок, і на це питання відповідає із блиском в очах.

Вона каже, що нова картина не схожа на фільми, у яких знімалися зірки в останні роки.

"За всю свою кар'єру я знялася лише в одному фільмі, де всі головні ролі виконували жінки, і це був мій перший фільм- "Дорога до раю" (1997). Тому це дуже рідкісний випадок", - говорить Бланшетт.

"Вісім подруг Оушена" були загалом позитивно зустріли американські критики, але фільмові дорікають, що нова кінокартина - лише перероблена під жіночі ролі версія "Одинадцяти друзів Оушена".

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Paulson, Bullock and Rihanna - who plays a computer hacker called Nine-Ball

"Можна ж було зняти приголомшливе кіно про пограбування із жінками в головних ролях, аби воно ніяк не було пов'язано з "Друзями Оушена", - говорить в інтерв'ю BBC кінокритик Ріанна Дхіллон.

Її дратує, що акторкам "доводиться відштовхуватися від фільму про чоловіків, аби зробити якийсь прорив".

"Я кажу Бланшетт, що, можливо, варто було б зробити новий фільм, а не просто спін-офф відомого блокбастера", - додає кінокритик.

Також вона зазначила, що акторка хоч і погодилася, але "захищала" жіночу версію про Оушена.

"Коли хтось так захоплений своєю ідеєю, як було з [режисером] Гері Россом, він просто представив Сенді [Буллок] в центрі кінооповіді, і я подумала: "Вау, а це взагалі спрацює? Ця ідея вимагає чимало нахабства".

"І коли він написав імена акторок, яких би він хотів зняти в цьому фільмі, в ньому було стільки пристрасті, що я подумала: Прекрасно, давай спробуй зробити так", - говорить Бланшетт.

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Зліва направо: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Мінді Калінг, Сара Полсон, Оквафіна, Енн Гетевей, Ріанна, Хелена Бонем Картер

"Це кіно не означає, що треба робити лише спін-оффи фільмів, де знімалися чоловіки. Цей конкретний фільм не може бути орієнтиром для якогось іншого", - підкреслює акторка.

Мінді Калінг, яка також знялася у "Вісьмох подругах Оушена", визнає, що від продовжень і ремейків старих фільмів втомлюються.

Вона додає: "Не так просто. Наприклад, ремейк фільму "Пікнік біля Висячої скелі" подарував нові жіночі ролі".

Копирайт изображения Marion Curtis

Головні ролі в новому фільмі виконують жінки, але яке в цілому гендерне співвідношення у знімальній групі?

"Переважно там чоловіки", - миттєво відповідає Бланшетт.

"Художником з костюмів була жінка", - уточнює Буллок.

Співвідношення чоловіків і жінок за кадром - тема, яка цікавить Бланшетт вже давно.

"Останні кілька років я слідкую за цим на зйомках кожного фільму, в якому знімаюся. Я 10 років майже не з'являлася у кіно, поки керувала театром, але повернулася - і побачила все те ж саме: всі ці помічники режисера жіночої статі не працюють операторами та освітлювачами. А от помічники режисера чоловічої статі займаються і камерами, і освітленням. Кар'єра жінок на знімальному майданчику дуже обмежена. Мене це дуже бентежить", - каже Бланшетт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Френсіс Макдорменд закликала додати до акторських контрактів умови, які забезпечили б рівне співвідношення чоловіків і жінок на екрані та поза кадром

"Я думаю, що це стосується того, про що говорить Френсіс Макдорменд щодо інклюзивного райдера", - додає акторка.

Макдорменд на церемонії вручення "Оскара" в цьому році закликала додати до акторських контрактів інклюзивний райдер. Він передбачає, серед іншого, рівне співвідношення чоловіків і жінок на екрані та поза кадром.

Бланшетт і Буллок зацікавилися цією темою, під час розмови вони жартують і підколюють один одного.

Кейт: "Я завжди поводила себе активно там, де можу щось зробити: боролася з певними рисами свого персонажа, зі стереотипами, які стосуються жінок. Але я завжди дуже ввічлива і обережна, коли прошу про щось на знімальному майданчику."

Сандра: "Досить бути ввічливою".

Кейт: "На майданчику має бути певне співвідношення чоловіків і жінок".

Сандра: "І різномаїття. Щодо етнічної приналежності і сексуальної орієнтації".

Кейт: "Мова не про те, щоб ощасливити жінку на якийсь короткий час".

Сандра: "Боже збав".

Кейт: "Це більш творчий підхід у цілому".

Копирайт изображения PA/Getty Image caption Прем'єра "Восьми подруг Оушена" у Лондоні

Мінді Калінг, яку запитали це ж саме пізніше, відповіла: "Я погоджуюся із Френсіс. У знімальних групах багато людей, на інтереси яких часто закривають очі, і переважно це жінки".

Ще одна зірка "Восьми подруг Оушена" Сара Полсон говорить: "Я вважаю, що наймати завжди потрібно того, хто найкраще впорається із роботою".

Полсон починала кар'єру не в кіно, вона стала відомою завдяки телесеріалам. Торік вона отримала "Золотий глобус" і "Еммі" за роль у телесеріалі "Американська історія злочинів".

"Був час, коли ніхто не хотів зніматися у телесеріалах. Було чимало недоумків, які говорили: "Не можеш отримати роль у нормальному фільмі? Переходиш на телебачення? О, мені шкода", - згадує вона.

А зараз відомі актори, які впевнено почуваються у кіно, з ентузіазмом перемикаються на роботу в телесеріалах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Різ Уізерспун і Ніколь Кідман знялися у драматичному телесеріалі HBO "Велика маленька брехня"

Серед зірок великого екрана, які нещодавно з'явилися на ТБ - Ніколь Кідман і Різ Уізерспун: вони знялися у драматичному телесеріалі HBO "Велика маленька брехня". У другому сезоні серіалу зніматиметься Меріл Стріп.

"Це було моє місце, а зараз здається, що я не можу ні на що претендувати, бо сама Меріл Стріп знімається у "Великій маленькій брехні". Що тоді мені залишається?! Нічого! Може, тепер ми зможемо стати зірками великого кіно?" - сміється Полсон.

"Чесно кажучи, мені видається, що світ Netflix - світ стрімінгу - дуже впливає на якість фільмів. Кіно втрачає глядачів, які перемикаються на сервіси такого мовлення. Я думаю, нам слід діяти, щоб не втратити глядачів", - каже Буллок.

Фільм "Вісім подруг Оушена" вийшов у прокат в Україні - 14 червня.