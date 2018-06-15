Голий торс, помилки і гучні цитати форуму Тимошенко

Копирайт изображения ba.org.ua Image caption Юлія Тимошенко презентувала "новий курс", але про намір балотуватись у президенти формально ще не заявила

За десять місяців до президентських виборів Юлія Тимошенко презентувала свій "Новий курс України", рекламою якого завішані міста і шляхи країни.

Пані Тимошенко зібрала у Києві форум на кілька тисяч учасників. У двогодинній промові вона розповідала своє бачення змін в Україні.

Про намір балотуватись у президенти формально вона не заявила, але натяки на такий крок були.

Вона довго та детально говорила про новий суспільний договір, Конституцію та досить дивні органи управління - національний стратегічний центр, національну асамблею самоврядності, всеукраїнське віче та судову палату честі.

Все це вона щедро приправляла цитатами класиків західної політичної філософії та сучасних науковців.

Розповідаючи про сучасні теорії та технології, вона допускала немало помилок та обмовок, які можуть свідчити, що з ними вона знайома не зовсім досконало.

Здивувала й кількість одруківок у слайдах, якими вона ілюструвала промову. Це може свідчити, що їх переклали швидко і неякісно.

За соціологічними опитуваннями цього року, лідер партії "Батьківщина" є фаворитом майбутніх перегонів. Вона суттєво випереджає у рейтингах інших можливих претендентів. Президентські вибори мають відбутись наприкінці березня 2019 року.

"Новий курс вниз"

Найбільшим курйозом форуму стала провокація хлопця модельної зовнішності, який пізніше назвався ВВС News Україна Максимом Яригіним. Він вискочив на сцену та подарував Тимошенко квіти, знявши з себе футболку.

На голій спині хлопця було написано "новий курс України" зі стрілкою вниз.

Image caption Хлопець, який роздягнувся перед Юлією Тимошенко стверджує, що його не підмовляли ні противники, ні прихильники Тимошенко

Сам Максим пояснив пізніше, що йому подобається Тимошенко як жінка, але до влади їй більше йти не треба.

"Вона вже підвела всіх в Україні не один раз і буде знову вести вниз. Вона іде не в той бік", - розповів Максим Яригін.

Він пояснив, що його ніхто не вмовляв на цей вчинок - ні опоненти, ні команда Тимошенко.

Охорона форуму спокійно поставилась до цього і навіть не намагалась завадити чоловіку спілкуватись з журналістами неподалік Юлії Тимошенко.

Цитати великих

Спочатку пані Тимошенко цитувала древнього китайського філософа Конфуція, а трохи пізніше відомих теоретиків Жан-Жака Руссо та Алексіса де Токвіля.

Копирайт изображения facebook.com/yuri.biriukov Image caption Реклама "нового курсу" розвішена по всій Україні

Юлія Тимошенко розповіла, що її "курс" - це наслідування "нового курсу" президента США Франкліна Рузвельта у 30-х роках минулого століття, а також німецької післявоєнної політики Конрада Аденауера.

Аргументуючи необхідність нового суспільного договору і радикальних змін, Юлія Тимошенко цитувала працю Дарона Аджемоглу та Джеймса Робінсона "Чому нації занепадають".

Політик цитувала також Дона Депскотта та його концепцію Вікіноміки і авторів економічної доповіді Римського клубу "Не може бути" Ернста Вайцзеккера та Андерса Війкмана.

Курс на Захід

"Бачу Україну частиною західної європейської цивілізації та повноправним членом НАТО і ЄС... Але ми чуємо, що двері і не відкриті, і не закриті", - заочно відповіла вона своїм опонентам. Вони начебто вже роблять наклеп на "новий курс", вказуючи, що він нібито полягатиме "у курсі на Кремль".

Юлія Тимошенко зазвичай обережно ставилась до членства в НАТО, коли цю ідею не підтримувала більшість українців.

Image caption На слайдах, які показували Юлія Тимошенко, було багато помилок, які можуть свідчити, що їх перекладали з російської мови - зокрема, і подвоєння букви "с"

Зараз, коли більшість українців - за вступ до НАТО, пані Тимошенко вже публічно про це говорить.

IT-принтери

"Коли світ друкує на IT-принтерах цілі міста, ми будуємо магазини цукерок", - пані Тимошенко спробувала проілюструвати яскравою цитатою політику Порошенка.

Перед цим вона розповідала, що через неправильні дії нинішньої влади та розвал економіки Україну залишили 7 мільйонів трудових мігрантів.

Пізніше політик цитувала канадського бізнесмена Дона Депскотта та розповідала про його концепцію Вікіноміки - масової співпраці бізнесу.

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Тут вона зробила обмовку - замість "Вікіноміка" вона сказала "Вікіпедія".

Хто розвалював Україну?

"27 років політики розвалюють Україну, треба це припинити", - заявила Тимошенко, говорячи про неназваних політиків і керівників.

З її слів можна було подумати, що сама вона всі ці роки не займала найвищі керівні посади в Україні. Але ще з 90-х років вона була соратницею прем'єра Павла Лазаренка та членом парламенту. У 2002 році вона вже мала свою фракцію в парламенті, а в 2005 році вперше стала прем'єр-міністром країни.

Вдруге вона зайняла прем'єрський пост наприкінці 2007 року і керувала урядом до весни 2010 року. Після парламентських виборів 2014 року фракція Юлії Тимошенко входила в коаліцію та брала участь у формуванні кабміну.

Новий суспільний договір

"Народи світу втратили довіру до прямих виборів", - приголомшила всіх Юлія Тимошенко, розповідаючи про свій план, як треба перебудувати систему влади в Україні.

Ця частина "нового курсу" стала чи не найскладнішою для розуміння і гостей, і журналістів.

За словами пані Тимошенко, нинішня Конституція України - еклектика, яка вже не підходить для країни. За її словами, треба ухвалювати нову конституцію та новий суспільний договір - алюзію на філософську і політичну теорію епохи просвітництва.

В межах цього нового суспільного договору пані Тимошенко запропонувала створити в Україні досить дивні структури.

Найперше, вона хоче створити своєрідні всеукраїнські асоціації, які захищатимуть конкретні галузі.

Ці асоціації матимуть право "вето уваги" - повноваження на 10 днів зупиняти рішення уряду чи навіть парламенту.

Ще більше здивувала пропозиція створити Національну асамблею самоврядування, яка буде чимось схожа на вищу палату парламенту.

Складатиметься вона із "загальновизнаних моральних авторитетів", таких як Любомир Гузар, Євген Сверстюк та Мирослав Попович. Тільки назвавши ці прізвища, Тимошенко уточнила, що вони померли, їх на екрані показали для прикладу.

Також Юлія Тимошенко запропонувала надати право законодавчої ініціативи громадянам, а також створити Всеукраїнське віче - орган, який організовуватиме референдуми за народною ініціативою.

Фрау Канцлер

"Світ визначився - парламентська форма правління успішніша", - позначила Юлія Тимошенко своє бачення, хто має бути головний у державі.

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Вона показувала слайди, на яких вказувалось, що більшість успішних країн світу мають саме парламентську форму правління, а не президентську. До такого висновку прийшла і Юлія Тимошенко.

На її думку, найкраща форма правління для неї - парламентська модель з сильним канцлером - керівником уряду. Така система наразі діє у Німеччині.

У цьому світлі Юлія Тимошенко озвучила ще одну ініціативу - змінити виборчу систему до парламенту. Вона хоче, щоб партія, яка зайняла перше місце на виборах, автоматично отримувала більшість у Раді й формувала уряд.

"Всю систему управління потрібно перевести на технологію блокчейн", - додала пані Тимошенко до радикальних ініціатив.

Донбас і Крим

"Я знаю, як і з ким вести перемовини, я знаю, як домовитись про мир", - запевнила усіх пані Тимошенко, натякаючи, як вона після президентських виборів вирішуватиме проблему Донбасу та Криму.

Але з ким саме вестиме перемовини - не уточнила.

Image caption Помилки і російські букви були на багатьох слайдах Юлії Тимошенко

Пані Тимошенко розповіла, що паралельно з мінським процесом після виборів президента потрібно "повертатись до Будапештського меморандуму".

Проте, як змусити країни-гаранти суверенітету України виконувати свої зобов'язання, які вони проігнорували в 2014 році, так і залишилось загадкою.

"Крим і Донбас будуть повернуті", - переконувала загальною фразою пані Тимошенко.