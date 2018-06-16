НеПроґавте: скандальний Трамп, ЧС-2018 і голодування Сенцова

Історичний саміт лідерів Північної Кореї і США, старт мундіалю в Росії на тлі голодування Олега Сенцова. Тиждень був насичений новинами. Ви певні, що нічого не проґавили?

Трамп і G7. А потім Трамп і Кім

У канадському Квебеку пройшов саміт "Великої сімки". Протиріччя між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн G7 з'явилися в перший же день саміту у Канаді.

Лідер США зробив несподівану заяву про те, що до зустрічі лідерів провідних країн світу необхідно допустити Росію, яку звідти виключили після анексії Криму. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країни ЄС проти такої ідеї.

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Після закінчення саміту в Квебеку лідери країн "Великої сімки" відразу ж стали обмінюватися взаємними звинуваченнями. Дональд Трамп звинуватив канадського прем'єра Джастіна Трюдо в "нечесності" через суперечки щодо мит і тарифів.

Та невдовзі по закінченню саміту в Канаді на президента Трампа чекала інша - історична - зустріч. 12 червня у Сінгапурі відбувся саміт лідерів США і КНДР.

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ЧС-2018: бойкот, резолюція і Сенцов

У Росії розпочався чемпіонат світу з футболу - на тлі голодування українського режисера Олега Сенцова у російській в'язниці.

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Напередодні відкриття мундіалю Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини в Росії, у якій вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. Але при цьому з тексту прибрали заклик до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії.

Тож усі національні збірні їдуть на чемпіонат, але частковий політичний бойкот поки що оголосила влада кількох країн-учасниць.

І на тлі цього часткового політичного бойкоту на відкриття змагань до Москви приїхали переважно лідери СНД, кількох невизнаних держав і латиноамериканських країн.

Тим часом українська омбудсмен Людмила Денісова поїхала до Росії, де має твердий намір зустрітися із Олегом Сенцовим і з'ясувати стан його здоров'я. Перша спроба не вдалася - керівництво колонії, у якій сидить режисер, у різкій формі відмовило українській правозахисниці. Російська омбудсмен пообіцяла посприяти українській колезі.

Історія, яка шокувала всіх

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У Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів. "Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео", - ідеться у повідомленні НПУ.

Горе-батьків - затримали. Чотирирічну дівчинку зараз обстежують медики, із нею вже говорили психологи. Дитину, найімовірніше, передадуть до дитячого будинку.

Та завдають шкоди дітям не тільки дорослі - часто кривдниками стають однолітки.

Зовнішність, вимова, поведінка, успіхи в навчанні, статки родини - все це може стати причинами цькування дитини. Тривалі агресивні дії щодо іншого в світі називають булінгом.

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Наука і блоги

Серед новин науки цього тижня:

Не забувайте і про своє здоров'я - зазирайте час від часу у нашу однойменну рубрику. Цього тижня там було таке:

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І наостанок - про смішне. Щоб підняти собі настрій, подивіться на цього єнота, який видерся на хмарочос - і раптово став героєм інтернету.

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