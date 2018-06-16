Що таке дипломатія "вогню і люті" Дональда Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саміт "Великої сімки" у Торонто

На початку свого президентства Дональд Трамп з великим небажанням відправлявся у закордонні поїздки, але зараз він, здається, змінився та відчув смак.

Після скандального саміту "Великої сімки" в Канаді та побачення з Кім Чен Ином у Сінгапурі американський президент через кілька тижнів знову вийде на світову арену.

Цього разу президентський літак сяде в Брюсселі, де в липні відбудеться черговий саміт НАТО. І в багатьох європейських столицях міністри вже з побоюванням очікують на цю зустріч.

Вони знають, що Дональд Трамп знову закликатиме їх збільшити витрати на оборону. Але куди більше турбує їх перспектива того, що НАТО стане наступною міжнародною організацією, яка піддасться президентській "дипломатії вогню і люті".

Минулого тижня головною темою саміту "Великої сімки" стало рішення президента Трампа запровадити мита на торгівлю зі своїми союзниками.

Президент поставив свій підпис під кінцевим комюніке зустрічі, але потім заявив, що відмовляється підтримати його. І напав на канадського прем'єра серією образливих твітів, написаних на борту президентського літака.

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп змінює підходи США до вирішення дипломатичних питань у світі

Цього разу він скористався тією ж торговою суперечкою, щоб закласти сумніви у його реальній підтримці системи колективної оборони Європи.

"Ми захищаємо Європу (що добре) коштом величезних фінансових витрат, а потім нас несправедливо обмежують в торгівлі, - написав президент у черговому твіті. - Але настають зміни!"

Про які саме зміни каже Трамп? Після останніх заходів за участю американського президента складається все більш чітке уявлення про стиль його дипломатії.

Президент Трамп підходить до вирішення більшості дипломатичних проблем, як до укладання ділової угоди. Спочатку він виступає з агресивними заявами, потім роздуває конфлікт ще більше, а потім намагається домовитись.

У його арсеналі - погрози й миролюбні обіцянки, а загальний стиль можна описати як максимальне балансування на межі можливого.

Саме в такому стилі було зроблено раптову заяву про те, що зустріч з Кімом в Сінгапурі не відбудуться, за чим майже негайно було оголошено, що вона все-таки пройде.

Президент нерідко вдається до особистих нападів - звідси його потік образ на адресу північнокорейського лідера, якого Трамп називав "людиною-ракетою". Сам Трамп не приховує, що свідомо користується такими риторичними прийомами.

Дипломатичному стилю Трампа характерна непередбачуваність. Він любить ставити в глухий кут учасників переговорів, своїх власних співробітників і союзників.

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Початкова пропозиція про саміт з північнокорейським лідером виникла з нічого. Рішення про скасування спільних військових навчань з Південною Кореєю стало несподіванкою для Сеула.

Такий стиль повністю заснований на особливостях характеру президента - ключовим є його інтуїція та інстинкти, а рушійною силою є настрій, в якому перебуває президент в конкретний день.

Це також стиль людини з шоу-бізнесу: президент безперервно позує перед фотографами, тисне руки, прогулюється в парку перед об'єктивами телекамер.

Президент виступає в ролі дипломата, який сам пише сценарій, виступає з фантастичними пропозиціями, а потім сам ставить собі оцінки виконаної роботи.

Після зустрічі в Сінгапурі Трамп написав у твіті, що "ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає" - що стало сюрпризом для Токіо та Сеула.

Twitter давно перетворився в головний канал спілкування президента з зовнішнім світом - користуючись ним, Трамп не зобов'язаний рахуватися з думкою професійних дипломатів з Держдепартаменту, які намагаються згладити його риторику.

Зміст дипломатії президента Трампа такий же характерний, як і її стиль. Вона полягає у відмові від принципу багатосторонності у міжнародних відносинах.

Президент явно вважає, що США більше не здатні впливати за допомогою участі в багатосторонніх інститутах на кшталт "Великої сімки" або навіть ООН.

Він запізнився на зустріч в Торонто і покинув її достроково, не особливо приховуючи своє нетерпіння. Президент Трамп явно надає перевагу зустрічам сам на сам - формат двосторонніх переговорів з лідерами, які його розуміють та шукають баланс між національними інтересами й демонстрацією сили.

Дипломатія такого роду не є унікальною. Трамп - не єдиний політик у світі, який виходить з примату національних інтересів над міжнародними.

Копирайт изображения AFP Image caption Історична зустріч президента США Річарда Ніксона та лідера Китаю Мао в 1972 році

Він також не є першим американським президентом, який покладається на особисті відносини в досягненні успіху на міжнародній арені. Згадаймо про Рейгана і Горбачова в 1980-х роках. Або про Ніксона і Мао в 1970-х.

Трамп також не є першим президентом, який формує зовнішню політику країни на догоду своїм прихильникам серед американських виборців - він просто виконує дані в передвиборчий період обіцянки.

Наприклад, розірвати ядерну угоду з Іраном або запровадити мита на імпорт китайської сталі.

Отже, дипломатія президента Трампа не є унікальною, але при цьому вона відрізняється високим ризиком.

Іноді він діє імпульсивно, явно не плануючи подальших кроків. Це відображає відомі риси його характеру, а також демонструє безпорадність Держдепартаменту, багато керівних посад в якому як і раніше залишаються вакантними.

Це стало особливо очевидним, коли президент оголосив про вихід з ядерної угоди з Іраном.

Європейські учасники угоди звернулися в Білий дім з питанням про те, що запропонує потім США.

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Там відповіли, що ніякого альтернативного плану дій просто не існує. Не дивно, що від такої відповіді в Європі розлютились.

Проблема в тому, що домовленості, досягнуті Трампом за допомогою власної інтуїції та відчуттів, не завжди виявляються правильними.

Глибоко особиста дипломатія - справа дуже ризикована. Відносини між країнами залежать не тільки від того, наскільки симпатичні один одному їхні лідери.

Вони ґрунтуються на міждержавних зобов'язаннях, зв'язках і загальних принципах, цінностях і досвіді, які мають довгостроковий характер і не обмежуються терміном перебування при владі того чи іншого конкретного лідера.

Прагнення Трампа виходити насамперед із вузьких економічних і політичних інтересів Америки має коріння в традиційній політиці ізоляціонізму, яка була основою зовнішньої політики США в XIX столітті та в першій половині минулого століття.

Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив на цьому тижні: "Атлантичний океан став ширшим за президента Трампа. Його політика ізоляціонізму створює гігантський вакуум у всьому світі".

Деякі бачать у дипломатії президента Трампа розмиття чітких меж між союзниками та супротивниками: на зміну приходить відчуття, що світ складається просто з окремих країн, з якими можна мати чи не мати справи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступна зупинка Трампа - саміт НАТО у липні

Похвала Трампа на адресу північнокорейського диктатора, який очолює жорстокий режим сталінського типу, або його образи на адресу найближчого союзника, яким є Канада, вказують саме на це.

Коли репортер телеканалу Fox News запитав Трампа про репутацію Кім Чен Ина, президент відповів поблажливо: "Так, правильно, але і безліч інших людей робили погані вчинки".

Ось який стиль особистої дипломатії президента Трампа. Завдяки такому стилю США і Північна Корея ведуть переговори - замість того, щоб загрожувати один одному ядерними ударами.

Це дипломатія, яка ставить під сумнів принципи глобального інтернаціоналізму, які, на думку багатьох, призвели до війни в Сирії. Це дипломатія, яка відрізняється непередбачуваністю і визначає глобальний політичний клімат.

Але, водночас, це дипломатія, яка роз'єднує так само, як і об'єднує; вона кидає виклик нормам і принципам міжнародного порядку, які, на думку багатьох, стримували протягом довгих років руйнівний націоналізм XX століття і принесли мир мільярдам людей.

Наступна зупинка на цьому шляху - саміт НАТО в липні.