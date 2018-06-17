Лід Антарктиди тане швидше. Чому?
За даними супутникових спостережень, об'єми льоду, який сповзає з льодовикового щита Антарктиди в океан, раптово зріс.
Це створює для планети серйозні проблеми, пояснює Вікторія Гілл з відділу науки ВВС.
1. Льодовиковий щит Антарктиди має гігантські розміри
Білий континент покритий шаром льоду товщиною до чотирьох кілометрів. Він вважається "холодильником" планети і містить до 90% запасів прісної води на її поверхні.
Під вантажем цієї маси льоду земна поверхня прогнулася і в деяких місцях перебуває нижче рівня моря.
2. Щит льоду скорочується
Поведінка льодовикового покриву в Антарктиді залишається неясною і суперечливою. Вчені досі сперечаються про те, скорочується чи зростає його маса.
Це відбувається тому, що льодовики поводяться по-різному в залежності від того, чи контактують вони з морським дном.
Але останні дані вказують, що Антарктида втрачає на рік близько 200 млрд тонн льоду.
3. Втрата льоду в Антарктиді прискорюється
Сукупні дані по 24 параметрах вказують, що темпи скорочення маси льоду в Антарктиді потроїлися з 2012 року.
Через танення цього льоду рівень світового океану зростає на 0,6 мм на рік. Це значна частка від загального приросту рівня води - він становить 3 мм на рік.
4. Антарктида - континент мирного співробітництва в наукових цілях
У 1959 році 12 країн підписали у Вашингтоні Договір про Антарктиду, який передбачає використання континенту виключно в мирних і наукових цілях.
На континенті відсутнє постійне населення, там ніколи не було збройних конфліктів.
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