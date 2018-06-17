Лід Антарктиди тане швидше. Чому?

За даними супутникових спостережень, об'єми льоду, який сповзає з льодовикового щита Антарктиди в океан, раптово зріс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лід Антарктиди тане дуже швидко

Це створює для планети серйозні проблеми, пояснює Вікторія Гілл з відділу науки ВВС.

1. Льодовиковий щит Антарктиди має гігантські розміри

Копирайт изображения Getty Images Image caption Море Росса є найбільшим льодовим шельфом Антарктиди

Білий континент покритий шаром льоду товщиною до чотирьох кілометрів. Він вважається "холодильником" планети і містить до 90% запасів прісної води на її поверхні.

Під вантажем цієї маси льоду земна поверхня прогнулася і в деяких місцях перебуває нижче рівня моря.

2. Щит льоду скорочується

Поведінка льодовикового покриву в Антарктиді залишається неясною і суперечливою. Вчені досі сперечаються про те, скорочується чи зростає його маса.

Це відбувається тому, що льодовики поводяться по-різному в залежності від того, чи контактують вони з морським дном.

Але останні дані вказують, що Антарктида втрачає на рік близько 200 млрд тонн льоду.

3. Втрата льоду в Антарктиді прискорюється

Image caption Льодовик в Грем-Ленд сповзає в море з прискоренням

Сукупні дані по 24 параметрах вказують, що темпи скорочення маси льоду в Антарктиді потроїлися з 2012 року.

Через танення цього льоду рівень світового океану зростає на 0,6 мм на рік. Це значна частка від загального приросту рівня води - він становить 3 мм на рік.

4. Антарктида - континент мирного співробітництва в наукових цілях

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато країн мають свої науково-дослідні станції в Антарктиді

У 1959 році 12 країн підписали у Вашингтоні Договір про Антарктиду, який передбачає використання континенту виключно в мирних і наукових цілях.

На континенті відсутнє постійне населення, там ніколи не було збройних конфліктів.

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