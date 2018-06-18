Як відеосуддівство могло змінити історію чемпіонатів світу

Копирайт изображения Stuart Franklin - FIFA Image caption Екран VAR, на якому судді аналізують відеоповтор, вже назвали "екраном долі"

Гол Дієго Кости, забитий в матчі Іспанія - Португалія (3:3), став першим в історії чемпіонатів світу, який зарахували за допомогою системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

Ця електронна система призначена для суддівства під час спірних моментів гри, за якими арбітр на полі не завжди здатний прослідкувати.

Італійський суддя Джанлука Роккі скористався відеопомічником, аби перевірити, чи не порушив правила Коста в протиборстві з португальцем Пепе перед ударом по воротах. Порушення не знайшли, і гол зарахували.

У матчі збірних Франції та Австралії перші два голи забили з одинадцятиметрових, і обидва ці пенальті призначила система VAR.

Другий гол у ворота австралійців зарахували після того, як VAR підтвердила, що м'яч на лічені сантиметри перетнув лінію воріт.

А що, якби VAR почали раніше використовувати на чемпіонатах світу? Як це могло змінити історію футболу?

Аргентина - Англія. 1986 рік, ЧС в Мексиці

Копирайт изображения BONGARTS Image caption Легендарна "рука Бога" в дії

Тієї самої "руки бога" могло не статися. Для тих, хто не пам'ятає: Аргентині вдалося вийти вперед в матчі чвертьфіналу з Англією завдяки Дієго Марадоні, який забив гол лівою рукою.

Так, пізніше в цьому матчі він забив другий гол, визнаний одним з найкрасивіших голів в історії чемпіонатів світу. Але не будемо забувати, що протягом 51 хвилини Аргентина не могла забити англійцям.

Якби тоді рефері використовував VAR, він, без сумніву, переконався б, що Марадона забив гол зовсім не головою, а рукою. Саме гра рукою дозволила йому дотягнутися до м'яча раніше воротаря англійців Пітера Шилтона, який був майже на 20 см вище аргентинця за зростом.

Бразилія - Нідерланди. 1994 год, ЧС в США

Копирайт изображения Mark Leech/Offside Image caption Бранко був лівим захисником, що спеціалізуються на штрафних ударах

Це був один з найбільш вражаючих поєдинків в історії футбольних чемпіонатів світу.

Бразильці були близькі до перемоги, вони повели з рахунком 2-0 на свою користь. Однак незабаром голландці відповіли двома голами.

Втім, це їм не допомогло - Бразилія виграла матч завдяки успішно реалізованому лівим захисником Клаудіу Бранко штрафному на 81-й хвилині.

Якби на той час існувала VAR, штрафного могло й не бути, оскільки суддя мав зафіксувати порушення: Бранко вдарив голландця Марка Овермарса.

За дев'ять хвилин до закінчення основного часу, коли був забитий цей гол, голландці виглядали свіжіше і в додатковий час мали шанси на перемогу.

Іспанія - Італія. 1994 рік, ЧС в США

Копирайт изображения Henri Szwarc Image caption У Енріке були неспростовні докази того, що його вдарили

Той самий турнір, але інше протистояння. У матчі зі збірною Італії іспанські футболісти виклалися на всі сто, намагаючись вирвати перемогу.

На останніх хвилинах італієць Мауро Тассотті вгатив Луїсу Енріке в обличчя ліктем. Червона картка?

Ні. Угорський арбітр Шандор Пуль і його асистенти не помітили цього інциденту. Проігнорували вони й благання Енріке, який обливався кров'ю.

Втім, Тассотті потім покарали: його дискваліфікували на вісім матчів і він пропустив фінальну гру італійців із Бразилією.

Не дуже й велика втіха для Іспанії, яка тоді вилетіла з турніру.

Південна Корея - Іспанія. 2002 рік, П. Корея і Японія

Копирайт изображения Andreas Rentz Image caption "Всі бачили два бездоганних голи. Іспанія програла тільки тому, що їй не дозволили виграти", - сказав півзахисник іспанців Іван Ельгера

Із чого б почати?

У цьому чвертьфінальному матчі Іспанія забила два безперечних голи, які єгипетський арбітр Джамаль Аль-Гандур не зарахував.

До того ж іспанцям кілька разів необґрунтовано зарахували положення "поза грою".

Основний час матчу закінчився нульовою нічиєю, на додаткових хвилинах рахунок не змінився. Південна Корея вирвала перемогу в цій грі після серії пенальті.

До цього чвертьфіналу корейці змогли прорватися в результаті суперечливої ​​перемоги над італійцями в 1/8 фіналу, де, отримавши спірну другу жовту картку, лідера італійців Франческо Тотті вилучили з поля.

Після перемог над італійцями та іспанцями корейці до півфіналу. Але там уже їх обіграла збірна Німеччини.

Бразилія - Хорватія. 2014 рік, Бразилія

Копирайт изображения Buda Mendes Image caption Підніміть руки вгору, якщо вважаєте, що це пенальті

Вдруге Бразилія приймала чемпіонат світу, й цього разу перший матч став для неї справжнім жахом.

На 11 хвилині Марсело забиває м'яч у свої ворота. Неймар незабаром зрівнює рахунок, але хорвати виглядають явно краще.

Тривало це до 70-ї хвилини, коли бразильський нападник Фред впав у штрафний після легкого дотику хорвата Деяна Ловрена.

Японський арбітр Юіті Нісімура показав на одинадцятиметрову позначку. Неймар пробив точно, і бразильці повели 2:1. Якби на тому матчі була VAR, пенальті, швидше за все, не було б.

На 91-й хвилині матчу Оскар забив третій гол у ворота хорватів, чим врятував репутацію господарів чемпіонату.

Втім, лише до півфіналу, де бразильці зазнали розгромної поразки від збірної Німеччини - 1:7.