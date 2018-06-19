Як Меган із Гаррі сходили на перегони Аскоті?

Копирайт изображения Chris Jackson Image caption Герцогиня Сассекська вперше відвідала Королівський Аскот

Кінні перегони в Аскоті - одна з головних світських подій літа у Британії.

Їх проводять на іподромі в графстві Беркшир з 1711 року протягом п'яти днів.

Ворота відчиняють о 10:30 і публіка починає з'їжджатися.

Головна подія цьогоірчного Аскоту - поява на королівській трибуні герцога і герцогині Сассекських Гаррі і Меган після їхнього одруження.

Молодята у вівторок особисто вітатимуть переможця перегонів, який отримає приз від Сент-Джеймсському палацу.

О 14:00 королева в ландо, запряженому четвіркою Віндзорських сірих, прибула на іподром, де через півгодини стартували перші перегони.

Копирайт изображения Reuters Image caption Королівські скачки в Аскоті можна називати парадом жіночих головних уборів.

Букмекери задовго до початку Аскоту починають приймати ставки на колір капелюшка королеви в день відкриття перегонів. На жовтий ставили найбільше. І не програли.

Але Аскот - це, звісно, набагато більше, ніж просто перегони.

Копирайт изображения Reuters Image caption Улюбленими елементами в дизайні жіночого головного убору традиційно є пір'я і квіти.

Дрес-код для чоловіків незмінний - фрак і циліндр. А от жінкам дозволено і рекомендовано проявити вигадку, дати волю фантазії - і не стримувати буйного пориву творчості, проявом чого має стати дизайн капелюшка.

Це обов'язковий атрибут жіночого дня на Аскоті. Рекомендація одна, і то формальна: щоб головний убір мав не менше 10 см в діаметрі.

Копирайт изображения Mary Evans Picture Library Image caption Дати волю фантазії

Улюбленими елементами в дизайні жіночого головного убору традиційно є пір'я і квіти.

Химерність форм капелюшків на королівських перегонах вражає уяву. Але всього кілька століть тому в питанні вибору жіночого головного убору для перегонів тріумфував конформізм.

Королівські перегони в Аскоті можна називати парадом жіночих головних уборів. У цьому помітна спроба створити гармонійний образ, а саме - розбавити вельми суворі й офіційні строї неймовірними ідеями творчих дам, які можна успішно реалізувати в головному уборі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Той випадок, коли вигадливість - перевага

Копирайт изображения Chris Jackson Image caption Але всього кілька століть тому в питанні вибору жіночого головного убору для скачок тріумфував конформізм.

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