Ера "євроблях" завершується чи триває?

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"На жаль, на нас знову забили", - так відреагував у відео-пості на Facebook голова асоціації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич, коли дізнався, що депутати навіть не змогли внести у порядок денний два законопроекти, що повинні владнати проблему із авто на іноземних номерах.

Для цього депутатам не вистачило 10-15 голосів.

"Домовленості щодо розробки законів зайняли в нас майже два роки. І знову ігнор, і знову це питання буде затягнуто в часі", - заявив голова "Авто Євро Сили".

За словами Олега Ярошевича, нині представники асоціації вивчають тексти законопроектів, які з'явилися на офіційному сайті парламенту лише напередодні.

Він твердить, що у його асоціації хотіли б внести певні зміни, але над ними можна працювати вже під час розгляду проектів законів, найперше завдання - почати цей розгляд.

"Нам треба таке розмитнення, яке дасть можливість українцю за доступну ціну розмитнити автомобіль", - каже голова "Авто Євро Сили".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прибічники "Авто Євро Сили" закликають знову блокувати парламент

Коментарі до цього посту переважно зводять до того, що "треба їхати на Київ", "все перекрити", і у такий спосіб домогтися ухвалення законів.

Серед авторів обох законопроектів - голова парламентського комітету з податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона твердить, що обидва документи стали результатом складного компромісу між власниками авто з іноземними номерами, автоімпортерами та державними органами.

"Питання є надскладним і давно потребує нашого розгляду, - заявила пані Южаніна. - Ці законопроекти є компромісними, вони напрацьовані спільно з усіма гілками влади, активістами, експертами, представниками "Авто Євро Сили".

Закони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів.

За задумом авторів законопроектів, акцизи на імпортні авто мають суттєво знизитися, а відповідальність за недотримання митного законодавства власниками авто, які перебувають у режимі транзиту чи тимчасового ввезення, суттєво посилитися, зокрема, і завдяки великим штрафам.

Як є зараз?

Впродовж майже 10 років Україна намагається через мита ускладнити ввезення старих авто. До 2008, коли Україна приєдналася до СОТ, реєстрація авто, старіших за 8 років, була просто заборонена.

Згодом застосовувалися різні обмежувальні норми на основі екологічних стандартів Євро-3,4,5 і 6. Проте всі вони посувалися у часі через те, що продукція українських автовиробників, яких хотіли захистити законодавці, не відповідала тим стандартам.

Станом на початок 2018 в Україні фактично була запроваджена заборона на ввезення і реєстрацію авто, які не відповідають нормам Євро-5.

З іншого боку, вартість "білого" розмитнення авто була надто високою для того, аби авто в Україні були не розкішшю, а засобом пересування.

Згодом уряд вирішив значно знизити мито на імпорт уживаних авто, якщо вони відповідають нормам Євро-5. Мита на уживані авто прирівняли до мит на нові. Зміни були тимчасовими (до 31 грудня 2018 року), і не задовольнили нікого.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Власники авто на єврономерах влаштовували гучні акційї протесту, вимагаючи спрощення реєстрації

З одного боку, імпортери нових авто заявляли про руйнацію ринку. З іншого боку, для тих, хто не міг собі дозволити нове авто, старі також не стали доступнішими, бо здебільшого не відповідали екологічним вимогах.

"Неможливість митного оформлення та реєстрації в Україні легкових транспортних засобів, які не відповідають ЄВРО-5, дискримінаційна система ставок акцизного податку, недосконалість деяких норм діючого митного законодавства, … призвели до масового ввезення та експлуатації громадянами України на митній території України транспортних засобів з іноземною реєстрацією", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту про зміни до Податкового кодексу.

Що буде з новими акцизами на імпорт авто?

Автори законопроектів пропонують такі нові базові ставки:

50 євро за авто з двигуном у 1000 куб. см на бензині

75 євро за авто з двигуном у 1000 куб. см на дизелі

1 євро за 1 кВт ємності авто з електричним акумулятором

100 євро за гібридне авто.

Мито на ввіз імпортного авто в кожному окремому випадку визначатиметься завдяки двом коефіцієнтам - обсяг двигуна і вік авто.

Наприклад, якщо брати найпопулярніші авто з об'ємом двигуна від 1500 до 2500 кубів, то для нового авто мито становитиме 1,5 (2,5)*50*1=75 (125) євро.

Якщо цьому авто, наприклад, три роки, то сума зросте до 225 і 375 євро відповідно.

При цьому тимчасові пільги на ввезення уживаних авто будуть скасовані.

Що буде з порушниками?

За даними митної статистики, яку наводять автори законопроектів, від 1 січня 2016 до 1 травня 2018 в режимі транзиту або тимчасового перебування до України ввезли понад 2 млн авто. Водночас страхові поліси мають менше, ніж 200 тисяч власників авто з іноземною реєстрацією.

2.009.071 авто були завезені від 1.01.2016 до 1.05.2018 в режимі транзиту та тимчасового використання 315.228 авто досі не вивезені

124.519 із них порушують термін перебування UNIAN

За даними ДФС, у 2017 році було складено понад 21,5 тисяч протоколів про порушення митних правил на суму у 324 млн грн. Проте стягти вдалося лише 56 млн.

Зросла також і кількість ДТП за участю таких авто. За даними Національної поліції, у 2017 році авто із іноземною реєстрацією стали учасниками 10 тисяч ДТП, або ж 6% від загальної кількості. У першому кварталі 2018 року ця частка зросла до 8,5%.

Відтак, одночасно зі зниженням мит буде запроваджене жорсткіше покарання для тих, хто і надалі їздитиме на авто з єврономерами, порушуючи правила реєстрації.

Раніше штраф за порушення строків реєстрації для транзитних авто становив 8,5 тис. грн, якщо строк перевищує 10 діб.

Тепер, якщо закон ухвалять, після 20 діб доведеться сплатити 85 тис. грн, після понад 30 діб - 170 тис. грн. Таке авто також можуть конфіскувати за рішенням суду.

У разі порушенні режиму тимчасового користування штрафи зростуть із 17 тис. грн до 85 тис. грн за понад 10 діб, і до 170 тис. грн - за понад 30 діб.

Прикордонники, митники і поліція обмінюватимуться інформацією про транзитні чи тимчасово ввезені авто в автоматичному режимі.

Митники інформуватимуть поліцію про порушення строків реєстрації, а поліція перевірятиме водіїв, і повідомлятиме митників про нецільове використання авто.

Якщо штрафи не будуть сплачені, прикордонники не випускатимуть за кордон людину, яка ввезла авто і порушила терміни реєстрації.

Авто з іноземною реєстрацією у 2017 році 965.399 авто були завезені до України 189.382 авто не були вивезені 21.526 протоколів про порушення щодо авто на єврономерах склали митниці ДФС

324 млн грн склала сума штрафів

56 млн грн склала сума штрафів UNIAN

Змін можуть зазнати і деякі правила завезення авто.

Наприклад, резиденти, які завозять авто для особистого користування, мають зареєструвати його впродовж 30 днів.

Збираються запровадити і адміністративну відповідальність для тих, хто передає транзитне авто іншим особам. У такий спосіб хочуть побороти "таксі на євробляхах" і бізнес на завезенні авто з іноземною реєстрацією. Перший штраф за порушення цієї норми становитиме 8,5 тис. грн, а повторний - 17 тис. грн із позбавленням прав на рік.

Втім, нові штрафні санкції запрацюють через 180 днів після того, як закони набудуть чинності.

Яким має бути результат?

Автори обох законопроектів вважають, що зміни дозволять зменшити вартість нових імпортних авто та допоможуть законно зареєструвати вже наявні авто з іноземною реєстрацією.

Це також допоможе "зняти соціальну напругу", сподіваються вони.