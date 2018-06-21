Копирайт изображения Getty Images Image caption Знімок Джона Мура став символом мігрантських родин, зокрема їхніх маленьких дітей, які намагаються потрапити до США

Ця справа мала стати звичайним, типовим випадком для прикордонного патруля США. Ще одну сім'ю мігрантів без документів зупинили неподалік міста Мак-Аллен, штат Техас, в одному з проблемних місць на кордоні з Мексикою.

Але поряд опинився фотожурналіст Getty Images Джон Мур, який націлив об'єктив на дитину, що розпачливо плакала, коли її маму затримував прикордонний патруль.

Це фото стало символом болю дітей мігрантів та їхніх батьків, який вони переживають щоразу, коли їх розлучають.

Майже миттєво зображення стало вірусним і облетіло світ - як ілюстрація критики адміністрації Трампа з її політикою розлучення сімей мігрантів на американсько-мексиканському кордоні.

У інтерв'ю BBC Мур розповів: "Я хотів більше з ними поспілкуватися, але не зміг. Мати сказала, що вони з Гондурасу, що вона місяць добиралася сюди з дворічною донькою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фотограф упіймав момент арешту матері і плачу дитини

"Жінці було років із 30. Дитину вона несла на руках", - розповідає Мур.

"Прикордонники наказали матері поставити дитину на землю, щоб встановити особу жінки й провести особистий огляд", - каже фотограф. Але щойно вона це зробила, "дитя розплакалося".

За словами Мура, сцена, що розгорталася перед очима, розчулила його, попри те, що він понад 10 років виконував завдання в областях на кордоні США та Мексики, а також працював у таких регіонах, як Пакистан і Близький Схід.

"Мені аж довелося зупинитись і перевести подих, - зізнається Мур. - Я журналіст, але й батько також, у мене є маленькі діти. Я знаю, що в такому віці дітки страждають від страху перед розлукою".

Копирайт изображения John Moore for Getty Images Image caption Більшість перехоплених прикордонниками мігрантів приїжджають із Центральної Америки

Мурові стало важко дивитися на це, бо він знав, що дівчинку заберуть у матері через нову міграційну політику, що набула чинності в США.

"Я вже бачив таке безліч разів, - каже він, - але цього разу відчуття були значно гірші".

"Я багато різного бачив"

Ці фото з'явилися наприкінці тривалої робочої зміни фотографа, який знімав роботу американських прикордонників.

"Я відзняв ці кадри близько півночі, - розповів Мур, - але раніше того дня я бачив, як мігрантів переслідували з собаками та гелікоптерами… я багато всього бачив".

Також він бачив групу людей на чотирьох плотах, які намагалися перетнути Ріо Браво - річку, по якій проходить лінія кордону між Мексикою та США.

Вони прийшли з мексиканського містечка Рейноса. А перетнувши річку, рушили далі.

Копирайт изображения John Moore for Getty Images Image caption Політика розлучення батьків-мігрантів із дітьми зазнає гострої критики у США

На думку Мура, ці люди зустрілися в районі поблизу міста Мак-Аллен, відомого під назвою "El Rincón".

"Це місце вже стало пунктом зустрічі для сімей мігрантів, які планують просити притулку в США", - пояснює він.

"Ці люди були дуже налякані, - розказує Мур. - Переважно то були жінки й діти з Центральної Америки. Виснажені, вони хотіли спати і дуже нервувалися".

До того місця вони добиралися своїм ходом, але опинившись на території США, зустрілися, щоб далі вже йти разом.

Прикордонний патруль, до якого був прикріплений Мур, перехопив цю матір із донькою на ґрунтовій дорозі.

Прикордонники "були професіоналами й поводилися з мігрантами коректно", додає Мур.

Коли особи мігрантів було встановлено, їх доправили до центрів утримання.

Сфотографованої дівчинки Мур більше не бачив.

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