Жебрівський і компанія: хто і як контролюватиме роботу НАБУ?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Останні три роки Павло Жебрівський керував Донецькою областю

19 червня завершилась майже півторарічна політична боротьба за те, хто контролюватиме аудиторів - контролерів роботи Національного антикорупційного бюро: президент призначив екс-керівника Донеччини Павла Жебрівського третім і останнім аудитором НАБУ.

Активісти вже розкритикували такий крок Петра Порошенка, адже Павло Жебрівський є давнім соратником президента та може не мати потрібного для роботи аудитором досвіду.

НАБУ створене за сприяння західних партнерів України, які намагаються захистити його незалежність у перемовинах з українською владою.

Негативний висновок комісії аудиторів НАБУ є практично єдиною підставою для звільнення Верховною Радою голови антикорупційного бюро.

ВВС News Україна розбиралась, як вплине призначення аудиторів на роботу НАБУ і незалежність антикорупційних органів.

Боротьба за аудиторів

Комісія аудиторів складається з трьох членів - по одному від уряду, парламенту та президента.

Кожного року ця комісія має проводити оцінку ефективності роботи та незалежності НАБУ і передавати його до Верховної Ради.

І вже депутати, якщо комісія аудиторів дала негативний висновок, мають право звільнити голову НАБУ.

Не дивно, що боротьба за контроль над комісією аудиторів тривала більше року.

Ще навесні 2017 року у Верховній Раді розгорілась запекла суперечка за призначення аудитора за власною квотою.

Парламентська опозиція та голова профільного комітету з боротьби з корупцією Єгор Соболєв заявляли, що влада намагалась протиснути власну кандидатуру, щоб отримати контроль над комісією аудиторів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова НАБУ Артем Ситник може втратити крісло, якщо аудитори дадуть негативний висновок

Фактично, представники ЄС тоді стали на бік опозиції, вимагаючи призначити рекомендованого комітетом кандидата.

Рада не змогла ухвалити жодного рішення і зробила це аж через рік. 7 червня 2018 року парламент таки призначив за своєю квотою відомого юриста Володимира Василенка, який багато років був суддею міжнародного суду ООН.

Раніше свою квоту заповнив Кабмін і призначив аудитором Михайла Буроменського - колишнього керівника кафедри міжнародного права національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та директора Інституту прикладних гуманітарних досліджень.

Пан Буроменський був суддею Європейського суду з прав людини "ad hoc" (на заміну) та головою делегації України в групі держав проти корупції.

"Друг президента"

До цих двох кандидатів у громадських активістів особливих зауважень не було, а от до Павла Жебрівського питань виникло достатньо.

Адже останні три роки він працював у президентській вертикалі влади на посаді голови Донецької військово-цивільної адміністрації, а з 2000-х років він має дружні стосунки з нинішнім президентом. Що актуалізує питання, наскільки він може бути незалежною фігурою.

"Оцінку діяльності НАБУ зобов'язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів", - запевнив пан Жебрівський одразу ж після призначення.

Але закон про антикорупційне бюро визначає, що аудитор НАБУ має мати значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, а також володіти знаннями та навичками для аудиту.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко та Павло Жебрівський на з'їзді партії Народний союз "Наша Україна" у 2007 році

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко вже зауважила, що призначення Жебрівського аудитором порушує ці вимоги закону.

"Це порушення закону, адже в законі чітко написано, що людина має мати досвід проведення аудиту, а він, як нам відомо, такого досвіду не має", - вважає пані Гопко.

Таку ж позицію зайняв і Центр протидії корупції.

Перед роботою на Донбасі пан Жебрівський півроку керував антикорупційним управлінням Генеральної прокуратури України.

Проте досвіду, якого вимагає закон, у нього може не бути. Ще у часи СРСР він працював у міліції, потім пішов у бізнес, а з 2000-х років займався політикою.

У будь-якому випаду, висновок аудиторів НАБУ буде колегіальним рішенням, де потрібна згода більшості членів комісії.

Захист Ситника

Аудитори НАБУ матимуть доступ до всіх матеріалів кримінальних проваджень та документів, зможуть проводити інтерв'ю з усіма працівниками бюро, але зобов'язані не розголошувати дані досудових розслідувань.

Щоправда, керівник організації Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин після призначення пана Жебрівського припустив, що саме доступ до матеріалів НАБУ може бути найважливішим у цій історії.

"Так виглядає, що після аудиту НАБУ, проведеного американцями, вже буде топорно валити Ситника за результатами аудиту. Тому вирішили просто заслати афільовану до найближчого кола людину, щоб вона злила справи щодо найближчого кола осіб", - припустив пан Юрчишин.

Копирайт изображения UNIAN

За останні півроку представники США та ЄС неодноразово висловлювали свою підтримку нинішньому керівнику НАБУ Артему Ситнику.

У грудні 2017 року українська влада спробувала змінити закон щодо НАБУ, щоб полегшити процедуру звільнення керівника. Проте тоді на захист пана Ситника стали західні посольства та навіть МВФ.

Окрім того, західні партнери практично в ультимативній формі вимагають від України створити спеціальний антикорупційний суд, який розглядатиме розслідувані НАБУ справи.

Поки робота комісії аудиторів НАБУ була паралізована, Артем Ситник підстрахувався та за власною ініціативою замовив оцінювання своєї роботи європейськими та американськими експертами.

"Ми звернулись до наших американських та європейських колег, які провели зовнішнє оцінювання нашої роботи", - заявив 12 червня пан Ситник.

За його словами, аудит тривав 4 місяці й експерти надали 47 рекомендацій, як покращити роботу НАБУ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Інший аудитор НАБУ - відомий юрист Володимир Василенко

"Аудит проводили люди, які займаються цим у Міністерстві юстиції США", - заявив Артем Ситник.

Саме на результат цього "іноземного аудиту" посилався пан Юрчишин, вказуючи, що навряд чи тепер призначені українською владою аудитори будуть вимагати відставки голови НАБУ.

З цією позицією погоджується активіст антикорупційного руху Галина Янченко, яка нагадала, що аудит чотирьох західних експертів дав позитивну оцінку роботи НАБУ, визнаючи роботу відомства "політично незалежною та ефективною".

Цього тижня Верховна Рада має схвалити закон про запуск Вищого антикорупційного суду, робота якого є ключовою вимогою МВФ та західних партнерів для отримання фінансової допомоги.

Але для отримання цих грошей важливе не тільки створення цього суду, а й подальша незалежна від влади робота НАБУ, і у цій справі позиція західних партнерів, очевидно, буде принциповою.