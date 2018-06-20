Чи зупинить Трамп розділення дітей мігрантів з батьками?

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів для збереження родин мігрантів. Це сталося на тлі масового невдоволення через розділення незареєстрованих дітей від їхніх батьків.

"Я підпишу щось протягом короткого часу, щоб це сталося", - сказав він журналістам у Білому домі.

Департамент внутрішньої безпеки, як повідомляється, склав новий план, щоб зупинити чинну політику, але його деталі та масштаб наразі незрозумілі.

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Раніше пан Трамп закликав ухвалити закон, який би зупинив розділення родин.

В середу республіканець Пол Райан заявив, що Палата представників буде голосувати в четвер за "законодавство про збереження сім'ї".

"Ми не хочемо, щоб дітей відбирали в батьків", - сказав він на прес-конференції на Капітолійському пагорбі. "Ми можемо застосовувати наші імміграційні закони, не розділяючи сім'ї".

Він не озвучив деталей законопроекту, але сказав, що проблему так званих "мрійників", незареєстрованих дорослих мігрантів, які були привезені до США як діти вирішать "дуже елегантно".

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Через розпочату адміністрацією Трампа боротьбу із нелегальними мігрантами з Мексики дорослих затримують на кордоні й вилучаючи дітей з-під їх опіки.

За офіційною інформацією, майже 2 тисячі дітей були відокремлені від своїх родин на кордоні США за останні шість тижнів.

Раніше перший нелегальний перетин кордону трактувався як адміністративне порушення. Тепер це є кримінальним злочином.

Це означає, що нині дорослим висувають звинувачення і затримують, а дітей, які подорожують з ними, забирають і вважають неповнолітніми без супроводу дорослих.

За даними міністерства внутрішніх справ США, від 19 квітня до 31 травня 1995 дітей були відокремлені від 1940 дорослих, яких затримали.

Інформації щодо віку дітей немає.

Дітей передають під опіку міністерства охорони здоров'я і соціальних послуг. Вони перебувають у державних закладах опіки або ж у сімейних притулках до часу, поки державні органи не ухвалять якогось рішення у їхній справ.

ООН вже закликала Сполучені Штати негайно припинити практику розлучення дітей з батьками.

Дії адміністрації президента Трампа підтримує частина республіканців. Проте є й такі, що висловили стурбованість.