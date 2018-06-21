Рада покарала журналістку за жест на фото. Та скаржиться на сексизм

Копирайт изображения Yan Dobronosov

Верховна Рада скасувала акредитацію журналісткам Валерії Єгоровій та Юлії Махмуді за зневагу до парламенту. Про це у Facebook повідомила керівник прес-служби парламенту Ірина Кармелюк.

Рішення ухвалили на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики.

Місяць тому, фотограф Ян Доброносов оприлюднив фотографію, на якій одна із представниць ЗМІ показувала непристойний жест на камеру.

Дівчина з фото поскаржилася BBC News Україна на цькування та сексизм.

Скандальне фото

Як розповів пан Доброносов BBC News Україна, ідея зробити фото виникла спонтанно, коли він побачив двох дівчат, які сиділи на сходах.

Я плакала не встаючи з ліжка місяць, можливо у мене залишилося душевна травма. Валерія Єгорова, журналістка

"Міг вийти цікавий кадр. Коли почав фотографувати, то одна з них показали непристойний жест. Після чого за 10 хвилин виклав фото в Facebook", - розповів пан Доброносов.

У мережі фото набрало більш як півтисячі лайків і стільки ж поширень.

Сама героїня фото написала під ним коментар з нецензурною лексикою, де засудила дії фотографа.

"Не**й фотографувати на крису і підглядати в чужі телефони і документи, з бажанням щось там цікаве побачити і по тихому зафіксувати. Фотографуйте депутатів і те, як вони працюють", - написала Валерія Єгорова.

Рішення депутатів

Копирайт изображения Ірина Кармелюк

За словами Ірини Кармелюк, члени Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики проголосували одноголосно за позбавлення журналісток акредитації.

"Маленька перемога на шляху підвищення статусу парламентського кореспондента - дівчат, що зневажають Вищий законодавчий орган та державні символи, позбавлено акредитації у парламенті", - написала вона.

Дівчат звинуватили у порушенні регламенту та образі колег.

"Цьому сприяла справжня громадянська позиція парламентських кореспондентів і громадськості, які висловилися за неприпустимість подібної поведінки, яку яскраво подав Ян Доброносов", - додала пані Кармелюк.

Журналістки, яких позбавили акредитації повідомили BBC News Україна, що на засідання комітету її не запрошували.

"Чесно кажучи, мені це цькування дуже неприємне"- розповіла BBC News Україна Валерія Єгорова.

Інша учасниця скандалу, Юлія Махмуді в розмові з BBC News Україна назвала рішення депутатів про позбавлення акредитації "абсурдом".

"А що коментувати? Тут діагноз влади можна ставити. В країні інших проблем немає? Позбавили за те, що я прокляла депутатів на своїй сторінці в ФБ. Тут швидше до психіатрів питання, ніж до мене", - розповіла пані Махмуді.

"Цькування та сексизм"

Копирайт изображения Валерія Єгорова Image caption Після публікації фото, схожого на це, почалася перша хвиля цькування, розповіла Валерія Єгорова

Як розповіла пані Єгорова, це вже не перше скандальне фото з нею.

Раніше у мережі розмістили її фото у ложі помічників, під яким з’явилися близько тисячі образливих коментарів.

Потому, за словами пані Єгорової, її звільнили зі скандалом з посади помічника депутата.

"Мені було 22 роки і я плакала не встаючи з ліжка місяць, можливо у мене залишилася душевна травма. І в цей раз коли фотограф в черговий раз навів приціл об'єктива на мої груди, у мене спрацював психологічний самозахист", - розповіла пані Єгорова.

Та після публікації другого фото розпочалася "справжнє цькування та сексизм", поскаржилася Валерія Захарова.

Після чергового скандалу пані Захарова вирішила бути подалі від політики.

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