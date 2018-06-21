Копирайт изображения Getty Images Image caption Вимоги звільнити Олега Сенцова лунали на мітингу опозиції "За вільну Росію без репресій і свавілля", що пройшов 10 червня в Москві

Український режисер Олег Сенцов, засуджений в Москві до 20 років колонії за звинуваченням у тероризмі, вже 39 днів голодує, вимагаючи передати Києву кілька десятків українців з російських в'язниць.

Він не просить про свою особисту відправку до України, однак цього прагне українське керівництво, пропонуючи Москві варіанти обміну.

У середу, 20 червня, помилувати Олега Сенцова російську владу закликав генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.

"Я вважаю, що пан Сенцов має бути звільнений на гуманітарних підставах. Якщо для його помилування потрібно подати прохання, я охоче це зроблю на підставі європейської конвенції з прав людини", - сказав пан Ягланд у відповідь на запитання кореспондента ВВС.

Крім Сенцова, список на обмін містить ще по 34 людини з кожного боку.

Український список: хто є хто

Російський список: хто є хто

"Російський громадянин"?

Олег Сенцов голодує з 14 травня. "Єдиною умовою припинення голодування є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ", - написав режисер у записці, яку передав через адвоката Дмитра Дінзе.

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова в розмові з ВВС підтвердила, що під час зустрічі з паном Ягландом 20 січня вони "обговорювали тему, пов'язану з Олегом Сенцовим".

"Він громадянин Росії, за нашими оцінками. І, відповідно до Конституції, російські громадяни не підлягають передачі іншій державі для відбування ... в цьому полягає складність вирішення проблеми", - заявила омбудсмен.

За словами Москалькової, зараз режисер, який перебуває в колонії №8 у місті Лабитнангі, "отримує два рази на день додаткове харчування через крапельницю з усіма вітамінами, у вазі він не втрачає, а набрав, у нього немає проблем із зубами". 31 травня політик Ксенія Собчак, якій вдалося зв'язатися з паном Сенцовим через відеозв'язок написала, що у ув'язненого випали два зуби, а сам він виглядає худим і блідим.

"Я звернулася зараз до керівництва ФСВП, щоб допустили тих лікарів, яких рекомендуватимуть адвокат і його родичі, щоб до них була довіра щодо стану його здоров'я", - сказала пані Москалькова.

У середу, 20 червня, із закликом допомогти звільнити пана Сенцова до російського омбудсмена звернулася її українська колега Людмила Денісова. У своєму листі вона просить "сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися з відповідним проханням до Президента Російської Федерації В. Путіна".

Ще 15 червня пані Денісова спробувала зустрітися з Олегом Сенцовим, однак керівництво колонії "Білий ведмідь" їй відмовило. Отримати право на візит режисера український омбудсмен намагається вже близько тижня, проте узгодити дату цієї зустрічі Москві і Києву поки що не вдалося.

20 червня Людмила Денісова передала адвокату пана Сенцова Дмитру Дінзе листи від українського президента Петра Порошенка и первого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко. Передбачається, что вже в четвер захисник зможу передати їх ув'язненому в ВК-8 в Лабитнангі.

Як Київ хоче обміняти Сенцова

В МЗС України раніше заявляли, що розглядають всі можливі варіанти звільнення з російської в'язниці Олега Сенцова, зокрема можливість його обміну на арештованого за підозрою у державній зраді керівника видання "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Російська сторона про можливість такого обміну поки не думала, - сказав 7 червня Володимир Путін, додавши, що справи Вишинського і Сенцова - "це абсолютно різні, несумісні речі".

Ще до арешту пана Вишинського Київ пов'язував перспективи повернення Олега Сенцова до України з росіянами, які потрапили в полон після початку конфлікту на Донбасі.

Затриманих на сході України громадян Росії спочатку планували видати самопроголошеним "ЛНР" і "ДНР" в грудні 2017 року під час масштабного обміну, який готувався більше року. Процедура обміну "всіх на всіх" - один з пунктів Мінських угод.

Однак в останній момент Київ видалив із свого обмінного списку російських громадян.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В результаті обміну в грудні 2017 року до Києва повернулися 73 українці, самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" отримали близько 240 осіб, російських громадян із списку видалили

"Будемо докладати більше зусиль, щоб витягнути наших громадян з російських в'язниць, з окупованого Криму - і заради цього ми сьогодні не віддали жодного росіянина. І більше 15 громадян Росії, які перебувають у наших тюрмах, повинні допомогти в поверненні додому Сущенка, Сенцова, Кольченка, Клиха, Карпюка та багатьох інших, - сказав пан Порошенко в день обміну полоненими виданню "Страна.ua".

На початку червня 2018 року віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова передати Москві 23 засуджених росіянина "заради звільнення Сенцова, [Олександра] Кольченка, [Миколи] Карпюка, [Станіслава] Клиха, [Павла] Гриба".

За її словами, лист з іменами запропонованих для обміну російських громадян направили російським представникам контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі.

За даними джерела ВВС, який ознайомлене із списком, йдеться про росіян, "які називають себе колишніми військовими", а також засуджених за звинуваченням у підготовці терактів в Україні.

Серед інших фігурантів в переданому переліку, за даними ВВС, росіянин Віктор Агєєв, затриманий на території самопроголошеної "ЛНР" в червні 2017 року і засуджений до 10 років за звинуваченнями в тероризмі і незаконному зберіганні зброї.

Обговорення "списку 23-х" може продовжитись 27 червня, коли в Мінську відбудеться наступна зустріч контактної групи щодо Донбасу, - каже інше джерело ВВС, яке має інформацію, як відбуваються переговори.

При цьому воно зазначає, що приблизно 15 осіб з цього переліку "пов'язані з лінією зіткнення" на сході України і гіпотетично можуть бути включені до передбаченої Мінськими домовленостями процедуру обміну за принципом "всіх на всіх". Інша ж частина списку - це затримані в Україні росіяни, переговори щодо яких виходять за межі компетенції учасників контактної групи, стверджує джерело.

Безправні уповноважені

Громадян України Кольченка, Сенцова і Клиха, на яких Київ хотів би обміняти засуджених росіян, найближчим часом сподівається відвідати в російських колоніях український омбудсмен Людмила Денісова.

9 червня Володимир Путін і Петро Порошенко домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн найближчим часом відвідають ув'язнених росіян і українців.

За словами пані Денісової, першим номером в українському списку був Олег Сенцов. Однак адміністрація ВК-8 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не дозволила омбудсмену зустрітися з режисером, і домогтися дозволу на візит їй поки не вдалося.

У списках засуджених, яких уповноважені двох країн збираються відвідати, по 34 людини з кожного боку. 19 червня Тетяна Москалькова і Людмила Денісова обмінялися листами з прізвищами тих співвітчизників, зустрічі з якими є пріоритетними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український омбудсмен Людмила Денісова (праворуч) прилетіла до Москви 13 червня. Узгодити відвідини ув'язнених їй та російському омбудсмену Тетяні Москальковій (ліворуч) поки не вдалося

Коли і яким чином можуть відбутися ці візити, поки не дуже зрозуміло. "Порядок ще буде уточнюватися, - пояснили Російській службі Бі-бі-сі в апараті російського уповноваженого з прав людини. - Справа навіть не в пріоритетах, є просто елементи логістики".

ВВС коротко нагадує історії тих, хто опинився у першочергових списках омбудсменів.

Український список

Український омбудсмен Денісова хоче у першу чергу зустрітися з громадянами України, які голодують або робили це нещодавно.

"Прошу Вас сприяти у відвідуванні мною Балуха В., Сенцова О., Клиха С. і Кольченка А.", - йдеться в листі Денісової.

Володимир Балух - кримський фермер і активіст, який свого часу балотувався до Верховної ради Криму від Конгресу українських націоналістів.

Після анексії Криму пан Балух відмовився від автоматичного переходу до громадянства Росії, а на даху свого будинку, за повідомленнями ЗМІ, тримав піднятим український прапор - саме з цією обставиною проукраїнські активісти пов'язують його проблеми з правоохоронними органами.

У грудні 2016 року під час обшуку в будинку пана Балуха вилучили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав його винним у зберіганні боєприпасів і засудив до трьох з половиною років позбавлення волі в колонії-поселенні та штрафу в 10 тисяч рублів.

14 березня цього року, після того, як вирок набув чинності, пан Балух оголосив голодування протесту "як прояв свого особистого презирства до окупаційного режиму". Пізніше, щоб уникнути примусового годування, він щодня почав вживати дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грам сухарів з чорного хліба й пити чай з медом. Адвокат пана Балуха Ольга Дінзе каже, що станом на середину травня її підзахисний втратив 30 кг ваги.

Олег Сенцов і Олександр Кольченко - жителі Криму, затримані у травні 2014 року. За версією слідства, вони разом з двома спільниками - Геннадієм Афанасьєвим (його обміняли і повернули в Україну в червні 2016 року) і Олексієм Чирнієм (його засудили до семи років позбавлення волі, він є у списку політв'язнів, звільнення яких вимагає Київ) - планували здійснити вибухи біля сімферопольських вічного вогню та пам'ятника Леніну, а також підпалили сімферопольські офіси "Російської громади Криму" і "Єдиної Росії".

Захист і самі підсудні заявляли, що звинувачення в тероризмі є сфальсифікованими, а свідчення, які використовує сторона обвинувачення, вони давали під тортурами.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 14 травня цього року пан Сенцов оголосив голодування, вимагаючи "звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ". У Києві заявляють, що не мають достовірних відомостей про теперішній стан його здоров'я.

Із закликом звільнити режисера виступав ряд культурних діячів в Росії і за кордоном.

Одночасно із паном Сенцовим ростовський суд засудив до десяти років позбавлення волі Олександра Кольченка. 31 травня він оголосив голодування солідарності, але 7 червня заявив про його припинення через різке погіршення стану здоров'я.

Можливий обмін Сенцова і Кольченка ускладнює те, що Росія вважає їх своїми громадянами, які автоматично отримали російське громадянство після анексії Криму навесні 2014 року.

Самі ув'язнені вважають себе громадянами України.

"Я був і залишаюся громадянином України. Я не визнаю анексії Криму та військового захоплення Російською Федерацією. Я не кріпак, мене не можна передати з землею", - заявив у липні 2014 року пан Сенцов.

Станіслав Клих - киянин, арештований в Орлі, куди він приїхав зустрітися зі знайомою, в серпні 2014 року. Його звинуватили в участі у першій чеченській війні на боці сепаратистів.

За версією слідства, в 1994-1995 роках у бойових діях в Грозному разом із паном Клихом брали участь один з лідерів забороненого в Росії "Правого сектора" Микола Карпюк (засуджений, Києва вимагає його звільнення) і екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Станіслав Клих і Микола Карпюк (зліва направо) під час розгляду скарги на вирок у Верховному суді у жовтні 2016 року

На суді Карпюк та Клих заявляли, що ніколи не були на території Чечні, а під час слідства обмовили себе під тортурами. Поведінка пана Клиха в залі суду давала підстави для припущень про його психічну неадекватність і необхідність надання йому медичної допомоги. Проте, в травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив його до 20 років позбавлення волі.

"Прошу не вважати мене ... політв'язнем - на момент в'їзду до РФ я доволі лояльно (аполітично) ставився до керівництва РФ і російської політичної системи, чого не скажеш про мої теперішні уявлення ... У зв'язку з цим прошу ... писати про мене надалі: "Станіслав Клих, секс-турист з Києва", - написав він у квітні цього року в листі кореспонденту "Нової газети" Павлу Канигіну.

7 червня цього року Станіслав Клих в телефонній розмові сказав своїй матері, що наступного дня оголошує голодування. На цьому, сказала Тамара Клих "Громадському", зв'язок між ними перервався.

Хто у російському списку

"Зі свого боку я звертаюся до колеги за сприянням у відвідуванні мною Олексія Седікова, Кирила Вишинського, Олени Одновол, Максима Одинцова і Олександра Баранова", - написала 19 червня російський омбудсмен у себе у Іnstagram.

Олексій Седіков - разом із другом приїхав на Донбас на автомобілі з рідного Сєверодвінська Архангельської області. Там він записався у добровольці.

У липні 2016 року український генштаб відзвітував про запобігання спробі диверсійної групи "ДНР" у складі близько 20 осіб проникнути в тил урядових військ у зоні конфлікту на сході України.

ЗСУ повідомили, що під час бою загинув один громадянин Росії, а пан Седіков, який отримав кілька поранень ноги, потрапив у полон. В Україні його звинуватили в участі у терористичній організації і засудили до 11 років позбавлення волі.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, пан Седіков мав брати участь у "великому обміні" в грудні минулого року: його навіть привезли на збірний пункт разом з іншими учасниками цього обміну, проте пізніше повернули до слідчого ізолятора. Стан його здоров'я - наслідки отриманих під час взяття у полон поранень, - викликає у них серйозні побоювання.

Ця обставина навіть стала предметом переговорів мінської контактної групи: представник України Віктор Медведчук, якому в Києві часто закидають близькість до Володимира Путіна, запропонував за свій рахунок оплатити пану Седікову операцію і подальший курс лікування.

"Надання повноцінної медичної допомогу пану Седікову заблоковано з політичних міркувань", - заявили ВВС у прес-службі пана Медведчука.

Кирило Вишинський - уродженець Дніпра. Журналіст, який після Євромайдану очолив київське представництво РИА "Новости".

У травні цього року Служба безпеки України повідомила про викриття діяльності "мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації", "що використовувались країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України". Тоді ж стало відомо про обшуки в офісі "РИА Новости Україна" і у декількох журналістів видання.

Пізніше в українській спецслужбі повідомили, що у пана Вишинського вилучили російську медаль "За повернення Криму" і російський паспорт (законодавство України не допускає кількох громадянств).

Після того, як пану Вишинському оголосили підозру в державній зраді, він заявив про відмову від українського громадянства.

"З цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - наводить його слова, сказані в залі херсонського суду, "Громадське ТВ".

Володимир Путін називав ситуацію із затриманням Вишинського "безпрецедентною" і пов'язав її з журналістською діяльністю журналіста.

Олена Одновол - 36-річна кримчанка, яку затримали на пункті пропуску "Чонгар" на адміністративній межі з Херсонською областю після візиту до родичів на території "материкової України" в кінці квітня 2018 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 18 травня в Москві пройшла акція на підтримку Кирила Вишинського і Олени Одновол. До посольства України прийшов головний редактор агентства "Россия сегодня" Дмитро Кисельов

Російські і кримські ЗМІ називають її відомою волонтеркою і громадською діячкою. Українські правоохоронці заявляють, що вона керувала збором підписів за кандидата в президенти Володимира Путіна під час нещодавньої виборчої кампанії. Це дало їм підстави звинуватити її в державній зраді. Зараз пані Одновол перебуває в херсонському СІЗО. Згідно з повідомленнями ЗМІ, жінка - на пізньому терміні вагітності.

Відразу після затримання пані Одновол уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова зверталася до української колеги Людмили Денісової з проханням про її якнайшвидше звільнення.

Олександр Баранов та Максим Одинцов - військовослужбовці Збройних сил РФ, які склали присягу на вірність Росії після анексії Криму, хоча були на той момент кадровими українськими військовими.

Їх затримали на пункті пропуску "Чонгар" в листопаді 2016 року. Голова СБУ Василь Грицак тоді заявив, що двоє солдатів збиралися купити дипломи одного з українських військових вишів, щоб стати офіцерами російської армії, але під час зустрічі з кур'єром були затримані.

Незабаром після затримання Баранова й Одинцова цей інцидент прокоментував Володимир Путін. Президент Росії виявився непогано обізнаним про цю ситуацію, заявивши, що вони "хотіли підтвердити освіту в одному з вищих навчальних закладів України, саме тому з'явилися на кордоні, їх заманили трохи подалі на кілька метрів і забрали".

Путін описав цю ситуацію як "віроломство", а Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про викрадення Баранова і Одинцова.

У Києві ж їх звинуватили в державній зраді і дезертирстві. У лютому цього року Олександра Баранова засудили до 13, а Максима Одинцова - до 14 років позбавлення волі.

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