"Як я стала поліцейською і помстилася педофілу"

Копирайт изображения André Valente/ BBC Brasil

Бразилійці Табаті було всього дев'ять років, коли в її житті з'явився Фабріціо.

Йому було 39 років, він був одружений, а головне - був "другом" родини, якого не могли ні в чому запідозрити. І саме він понад два роки мучив і ґвалтував дівчинку.

У грудні 2016 року Табата і Фабріціо (імена героїв змінені) зустрілися знову - багато років по тому. Але цього разу він був у наручниках, а Табата міцно тримала його однією рукою.

В іншій руці в неї був дробовик.

Вона відвела його в камеру, замкнула ґрати і пішла з величезним полегшенням, відчувши, що все нарешті закінчилося. Коло замкнулося.

"Розповісти про цей злочин і пережити все заново - допомагає залікувати рани", - розповіла пані Табата Бразильській службі ВВС.

Кемпінг

Фабріціо був фотографом, любив знімати на природі. Він був балакучим та доброзичливим, із захватом розповідав про свої подорожі, описував пляжі, річки та інші красиві місця, в яких побував.

Незабаром після знайомства з родиною Табати він став другом її батька. Вечорами вони грали в футбол.

Фабріціо з дружиною та родина Табати почали разом подорожувати з наметами по берегах річки Уругвай на півдні Бразилії, недалеко від того місця, де жили.

"Дуже скоро він почав чіплятися до мене, - каже Табата. - Він підходив до мене впритул і починав чіпати. Я не розуміла, що відбувається. Мені було моторошно, але я була дуже маленькою і не розуміла, що це злочин".

Табата каже, що Фабріціо ґвалтував її, коли вони опинялися в глибині лісу, далеко від всіх інших, або коли вони купалися в річці.

Копирайт изображения André Valente/ BBC Brasil Image caption Табата стала жертвою домагань у віці дев'яти років

"Одного разу мене послали разом з ним за водою, - згадує вона. - Він почав мене лапати, але у мене вийшло вирватися та втекти вперед. Батьки навіть не запитали, чому я повернулася першою. Їм навіть не спало на думку, що він міг до мене приставати, так вони йому довіряли".

Табата багато разів хотіла розповісти батькам правду, але стримувалася.

"Мій тато завжди був дуже напруженим та злим. Я боялася, що він уб'є фотографа і сяде в тюрму. Дитині приходять в голову тисячі різних думок. Крім того, мені було страшно, що батьки мені не повірять", - говорить вона.

"Він мене примусив"

Насильство тривало два з половиною роки.

Згодом чоловік вивчив звички родини Табати та став користуватися цим знанням. Він знав, що у Табати була старша сестра, яка вчилася в педагогічному університеті, що їх мати вечорами працювала, а батько грав у футбол. В цей час він і з'являвся в будинку.

"Він говорив: "зовсім трохи, зовсім небагато". І ніколи не бив мене, а дуже міцно тримав і змушував підкорятися", - розповідає вона. Коли дівчинці виповнилося 11, вона почала реагувати зі злістю: кричати та пручатися.

Табата збиралася розповісти матері, але вирішила почекати, бо мама захворіла. Приблизно в цей час її батька викрили в романі з дружиною Фабріціо, і старі друзі стали ворогами.

Як розкрилася правда

Наступні десять років Табата намагалася забути все, що з нею сталося, але спогади не йшли. Щоб виговоритися, вона почала ділитися своїм секретом зі шкільними друзями.

Тільки коли їй виповнилося 16, вона нарешті розповіла про все матері. Та сказала, що Фабріціо приставав й до інших дівчаток.

Табата розлютилася: вона думала, що була єдиною жертвою, а вийшло, що чоловік зламав життя не тільки їй.

Розповіла вона про все і поліції, однак провадження відкрили далеко не відразу. Навіть шість років по тому воно як і раніше залишалося на розгляді в прокуратурі.

Копирайт изображения André Valente/ BBC Brasil Image caption Фабріціо засудили до семи років в'язниці, але він залишався на свободі

"Я сама пішла туди, аби запитати, чому справа не просувається. Прокурор був зі мною дуже грубий. Він сказав, що все відбулося дуже давно, що не було доказів і що я занадто довго чекала перед тим, як зробити заяву", - розповідає Табата.

Вона вже не сподівалася коли-небудь побачити Фабріціо за гратами, але її батько згадав, що від рук фотографа постраждала ще одна дівчинка. Табата пішла до її сім'ї, щоб поговорити з нею. Показання дівчинки дозволили відновити справу.

Фабріціо стверджував, що Табата все вигадала заради помсти за скривдженого батька, проте суд не став на його бік. Чоловіка засудили до семи з половиною років в'язниці, але він залишався на свободі, поки суд розглядав апеляцію.

Коло замкнулося

У 24 роки Табата закінчила поліцейську академію. У поліцію вона пішла в тому числі через пережите в дитинстві насильство.

Попри інстинктивне прагнення "зловити всіх ґвалтівників", в ході роботи вона намагалася залишатися осторонь справ, пов'язаних зі зґвалтуваннями.

"Я б не змогла зберігати контроль над собою і поводитися професійно в екстремальних випадках, наприклад, коли мова йде про насильство над дитиною", - говорить вона.

У грудні 2016 року суд виніс негативне рішення по апеляції Фабріціо. Він переховувався від правоохоронців на ранчо, на березі річки, недалеко від міста.

Копирайт изображения André Valente/ BBC Brasil Image caption Табата особисто закрила ґрати за своїм кривдником

"Арештував його мій колега, але я хотіла особисто закрити за ним двері камери, - каже Табата. - Я хотіла, аби коло замкнулося".

Порада батькам

Фабріціо звільнили менше ніж через рік - за хорошу поведінку та сумлінну працю в ув'язненні.

Після домагань Табата довго соромилася свого тіла і негативно ставилася до сексу. Вона каже, що пережитий досвід зробив її інтровертом, і їй довелося заново вчитися довіряти людям та спілкуватися з ними.

Її історія може послужити попередженням для інших сімей, вважає жінка.

"Я б порадила батькам багато говорити з дітьми та просити, щоб вони розповіли про недоречну поведінку дорослих. І говорити, що вони готові повірити дітям", - говорить вона.

"Я завжди кажу, що жертв звинувачувати не можна. Це відбувається не через їхню поведінку і не через те, як вони одягнені, а тому що агресори - хворі люди".

* На прохання поліції ім'я злочинця змінено, а назви міст, де відбувалися події, не згадуються.

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