Як "шапки" потрапили на голови гігантських статуй з острова Пасхи

Копирайт изображения Terry Hunt Image caption Моаї на південному узбережжі острова

Всесвітньо відомі статуї Рапа-Нуї на острові Пасхи прославилися своїми глибокими очима та довгими вухами.

Але вони також мають дивовижні багатотонні шапки - пукао, зроблені з іншої породи.

Тривалий час залишалося таємницею, як ці пукао потрапили на голови статуй.

Проте зараз в американських археологів з'явилося чітке розуміння, як це було. Вони з'ясували, що гігантські шапки перемістили за допомогою техніки настилу та мотузки.

"Той факт, що вони успішно зібрали ці статуї, свідчить про інженерну майстерність давніх людей Рапа-Нуї", - говорить Шон Хіксон, провідний автор дослідження та аспірант з антропології в Пенсильванському державному університеті.

Копирайт изображения Sean Hixon Image caption Ось так встановлювали "шапки"

Дослідження вчених вказують на те, що пукао котили через кілометри скелястої місцевості, щоб встановити на верхівки статуй предків - Моаї. Найбільша з цих колосальних червоних шапок має діаметр понад два метри і важить близько 11 тонн.

Висновки групи, опубліковані в журналі Archeological Science, стверджують, що різноманітні вирізи, пази і відступи вказують, що люди Рапа-Нуї побудували пандус перед Моаї, який нахиляється вперед. Потім вони закотили капелюхи на голову, перш ніж остаточно поставити Моаї вертикально.

Жителі острову, швидше за все, обгорнули пукао канатами, щоб затягти їх і встановити. Цей спосіб піднімання вантажу по настилу, який часто використовується сьогодні для перевертання пошкоджених кораблів, зробив рух каменів фізично можливим і потребував залучення меншої групи людей.

"Навіть найбільший пукао, який був встановлений на вершині статуї, могли затягнути 10 людей", - пояснив пан Хіксон.

Копирайт изображения Terry Hunt Image caption Деякі червоні "шапки" мають виступи зверху меншого діаметру

Великі циліндричні пукао зроблені з червоного вулканічного каменю, що називається скоріа (вулканічний шлак), а голови Моаї вирізані з вулканічного туфу. Матеріали викопали з кратерів на протилежних частинах острова.

В багатьох випадках гігантські пукао тягнули з місця, розташованого за 13 кілометрів від кар'єру, де їх видобули. Червона скоріа також пориста і тому менш щільна ніж туфф, що полегшує її підйом.

Деякі циліндри, схоже, покинули під час транспортування. Дослідники знайшли сліди стирання на цих каменях, що надає додаткові докази їх транспортування шляхом перекочування.

Копирайт изображения Terry Hunt Image caption Дослідники використовували 3D-проектування для порівняння різних пукао

Попередні теорії припускали, що транспортування та виготовлення статуй було пов'язане з вирубуванням лісів та можливою загибеллю великої кількості населення.

Але нові докази того, що цей масштаб інженерних завдань можна було виконати лише за допомогою декількох мотузок та невеликих груп людей, можуть розвінчати міфи про "екоцид", в результаті якого населення надмірно експлуатувало ресурси острова.

"Спорудження Moaї та розміщення пукао були ключовими частинами успіху острова", - говорить професор антропології Карл Ліпо.

Копирайт изображения Terry Hunt

Прадавні люди Рапа-Нуї встановили майже тисячу гігантських кам'яних статуй, найбільша з яких важить 74 тони і сягає 10 метрів заввишки - це висота триповерхової будівлі. Моаї розставили їх так, щоб вони сформували коло навколо острова і були повернуті всередину нього.

"Головні убори стели великим фіналом - остаточним прикладом єдиного бачення технологій та геніальності в інженерній справі", - зазначив BBC News професор Террі Хант з Університету штату Арізона.

"В культурному плані додавання шапок, ймовірно, пов’язане з традицією вшанування пращурів. Вважалося, що в голові є "мана" (надприродна та магічна сила - Ред.), тому шапка надавала додатковий престиж", - говорить професор Ліпо.

У 1917 році антрополог Скорсбі Ротледж вважав, що пукао нагадує шапки, а норвезький мандрівник Тур Хейєрдал вважав, що вони більше нагадують густе волосся.

Професор Ліпо зазначив, що неправильне розуміння виникло тому, що їх вважали елітними "рудоволосими" людьми, які створили пам'ятники в Південній Америці, а не рапануйцями полінезійського походження.

Проте, враховуючи "глибоку традицію головних уборів", гіпотеза про шапки "більше відповідає тому, що ми знаємо про острів", - пояснив професор Ліпо.

Копирайт изображения Terry Hunt Image caption Рапануйці були полінезійського походження

Багато питань залишається і про самі фігури та долю рапануійців, які їх зробили.

"Це були стародавні інженери, чия геніальність дозволила затягнути багатотонні капелюхи на статуї. Це урок для нас, який показує вклад суспільства у шанування своїх предків. Це надзвичайне досягнення", - сказав професор Хант.

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