Кличко VS Коболев: Нафтогаз "порве КМДА, як тузік тряпку"?
"Друзі, проблема назрівала давно, всі були в курсі. Велике прохання: пошвидше вирішити цю нестандартну ситуацію, включити гарячу воду киянам! Страждають прості люди", - таким дописом можна узагальнити те, що кияни думають про ситуацію довкола відсутності гарячої води.
Суперечка між київською владою і НАК "Нафтогаз" про те, що робити із боргами, які накопичилися за часів, коли гарячу воду і тепло давала "Київенерго", перейшла у судовий процес.
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"Змушені звернутися до суду, щоб не допустити зупинки газопостачання ТЕЦ, що виробляють не лише теплову, а й електричну енергію", - заявив мер Києва Віталій Кличко.
Він наголосив, що комунальна "Київтеплоенерго" - компанія, яка перебрала від "Київенерго" управління столичним тепловим господарством, - не платитиме "чужі борги".
"Кияни не повинні сплачувати за наслідки господарської діяльності приватних компаній", - заявив мер.
Він назвав сумнівною статтю закону Про теплопостачання, на яку посилається "Нафтогаз", відмовляючи "Київтеплоенерго" у постачанні газу через борг, який сформувався ще за часів "Київенерго".
Цю заяву Віталій Кличко продублював на своїй сторінці у Facebook - і наразився на жорсткі коментарі. Поки суперечка триває, значна частина киян не мають гарячої води.
Виглядає, що багаторічний негатив щодо ситуації з гарячою водою і опаленням разом із активами перемістився від "Київенерго" до київської влади.
"Коли не прорахували правових наслідків та обі@ралися, не треба кричати, що це спірно", - пише юрист Юрій Самойленко.
"Цілком зрозуміло, що разом з власністю КТЕ отримав також і борги, які повинен сплачувати. А судитися треба з колишнім власником - "Київенерго", - вважає Ед Кожевніков.
"Обладнання взяли, платіжки друкуєте, а дебіторку з кредиторкою - відмовляєтеся)) Класно виходить", - іронізує над логікою влади Леонід Резов.
"Рік тому вже було відомо, що Київ відмовляється від послуг концерну Ахметова. За рік ніяких підготовчих робіт проведено не було. Звичайно, зараз вигідно тягнути час і виясняти з "Нафтогазом", хто більш неправий... але на виборах ви відчуєте відношення киян до того, як місто піклується про комфорт", - застерігає Юлія Полібіна.
Коментатори також передрікають мерові, що "Нафтогаз" порве в суді, як тузік тряпку". І радять: "хоч юристів нормальний знайдіть".
Втім, є і такі, хто підтримують рішення Київради перебрати контроль над постачанням тепла.
"Думаю, що структура #Київтеплоенерго буде адекватнішою та не такою жлобською і ненаситною", - пише Станіслав Наточій, але далі нарікає на систему комунальних розрахунків.
Є й ті, хто критикують "Нафтогаз", хоч таких і менше. "Приберіть Коболева! Така "людина", яка ненавидить киян, не повинен ним бути. Бумеранг повертається і б'є дуже сильно", - пише Софія Сергіївна.
Дописувачі також жартують над тим, що у суперечці київська влада не згадує про компанію, за управління якої і сформувалися борги: "Як несподівано... виявляється Ахметов заборгував "Нафтогазу", - пише Наталія Гаренецька.
Європейська столиця без води, але з безконтактом
Іноді кияни дуже коротко коментують повідомлення київської влади про новий поворот у сазі з гарячою водою, якою у різних районах нема вже від двох до трьох місяців.
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Пост Віталія Кличка про те, що "кияни не повинні бути заручниками позиції "Нафтогазу", наразилися на такі коментарі: "Все це бла-бла-бла".
"Як мені на пенсію 1 970 грн купити бойлер, пральну машинку, поставити пластикові вікна, нові радіатори (хрущовці вже 56 років), лічильники?... Україна - це Європа? В якій країні Європи можна містян залишити на три місяці без гарячої води?" - пише Наталія.
"Два місяці немає гарячої води, вдома дві дитини, це столиця України. Як підключитися до "Газпрому?" - питає Maikl Demch.
Є вже й така тенденція: навіть інші ініціативи київської влади, зовсім не дотичні до суперечки, все одно коментують в ракурсі гарячої води.
Наприклад, новину про те, що Київ підписав з Visa угоду про партнерство, зокрема, для того, аби запровадити безконтактні картки у метро, дописувач Саша Сергієвич коментує: "Без води, проте з безконтактом".
А одна користувачка вже тривалий час під кожним повідомленням від КМДА - від включення Кличка до Міжнародної зали та музею боксерської слави до пошуку заміни зачахлим каштанам на Хрещатику - постить один комент: "Коли гар. воду дадуть?"
Схоже, гаряча вода в Києві поступово стає новим мемом, на кшталт "метро на Троєщину".