Кличко VS Коболев: Нафтогаз "порве КМДА, як тузік тряпку"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2008-му кияни влаштовували акцію "Немає води в крані - миюся на Майдані"

"Друзі, проблема назрівала давно, всі були в курсі. Велике прохання: пошвидше вирішити цю нестандартну ситуацію, включити гарячу воду киянам! Страждають прості люди", - таким дописом можна узагальнити те, що кияни думають про ситуацію довкола відсутності гарячої води.

Суперечка між київською владою і НАК "Нафтогаз" про те, що робити із боргами, які накопичилися за часів, коли гарячу воду і тепло давала "Київенерго", перейшла у судовий процес.

"Змушені звернутися до суду, щоб не допустити зупинки газопостачання ТЕЦ, що виробляють не лише теплову, а й електричну енергію", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він наголосив, що комунальна "Київтеплоенерго" - компанія, яка перебрала від "Київенерго" управління столичним тепловим господарством, - не платитиме "чужі борги".

"Кияни не повинні сплачувати за наслідки господарської діяльності приватних компаній", - заявив мер.

Він назвав сумнівною статтю закону Про теплопостачання, на яку посилається "Нафтогаз", відмовляючи "Київтеплоенерго" у постачанні газу через борг, який сформувався ще за часів "Київенерго".

Цю заяву Віталій Кличко продублював на своїй сторінці у Facebook - і наразився на жорсткі коментарі. Поки суперечка триває, значна частина киян не мають гарячої води.

Виглядає, що багаторічний негатив щодо ситуації з гарячою водою і опаленням разом із активами перемістився від "Київенерго" до київської влади.

"Коли не прорахували правових наслідків та обі@ралися, не треба кричати, що це спірно", - пише юрист Юрій Самойленко.

"Цілком зрозуміло, що разом з власністю КТЕ отримав також і борги, які повинен сплачувати. А судитися треба з колишнім власником - "Київенерго", - вважає Ед Кожевніков.

"Обладнання взяли, платіжки друкуєте, а дебіторку з кредиторкою - відмовляєтеся)) Класно виходить", - іронізує над логікою влади Леонід Резов.

Копирайт изображения www.facebook.com/kievcity.gov.ua

"Рік тому вже було відомо, що Київ відмовляється від послуг концерну Ахметова. За рік ніяких підготовчих робіт проведено не було. Звичайно, зараз вигідно тягнути час і виясняти з "Нафтогазом", хто більш неправий... але на виборах ви відчуєте відношення киян до того, як місто піклується про комфорт", - застерігає Юлія Полібіна.

Копирайт изображения https://www.facebook.com/merkieva

Коментатори також передрікають мерові, що "Нафтогаз" порве в суді, як тузік тряпку". І радять: "хоч юристів нормальний знайдіть".

Втім, є і такі, хто підтримують рішення Київради перебрати контроль над постачанням тепла.

"Думаю, що структура #Київтеплоенерго буде адекватнішою та не такою жлобською і ненаситною", - пише Станіслав Наточій, але далі нарікає на систему комунальних розрахунків.

Є й ті, хто критикують "Нафтогаз", хоч таких і менше. "Приберіть Коболева! Така "людина", яка ненавидить киян, не повинен ним бути. Бумеранг повертається і б'є дуже сильно", - пише Софія Сергіївна.

Дописувачі також жартують над тим, що у суперечці київська влада не згадує про компанію, за управління якої і сформувалися борги: "Як несподівано... виявляється Ахметов заборгував "Нафтогазу", - пише Наталія Гаренецька.

Європейська столиця без води, але з безконтактом

Іноді кияни дуже коротко коментують повідомлення київської влади про новий поворот у сазі з гарячою водою, якою у різних районах нема вже від двох до трьох місяців.

Пост Віталія Кличка про те, що "кияни не повинні бути заручниками позиції "Нафтогазу", наразилися на такі коментарі: "Все це бла-бла-бла".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Не всі можуть дозволити собі купити бойлер

"Як мені на пенсію 1 970 грн купити бойлер, пральну машинку, поставити пластикові вікна, нові радіатори (хрущовці вже 56 років), лічильники?... Україна - це Європа? В якій країні Європи можна містян залишити на три місяці без гарячої води?" - пише Наталія.

"Два місяці немає гарячої води, вдома дві дитини, це столиця України. Як підключитися до "Газпрому?" - питає Maikl Demch.

Є вже й така тенденція: навіть інші ініціативи київської влади, зовсім не дотичні до суперечки, все одно коментують в ракурсі гарячої води.

Наприклад, новину про те, що Київ підписав з Visa угоду про партнерство, зокрема, для того, аби запровадити безконтактні картки у метро, дописувач Саша Сергієвич коментує: "Без води, проте з безконтактом".

А одна користувачка вже тривалий час під кожним повідомленням від КМДА - від включення Кличка до Міжнародної зали та музею боксерської слави до пошуку заміни зачахлим каштанам на Хрещатику - постить один комент: "Коли гар. воду дадуть?"

Схоже, гаряча вода в Києві поступово стає новим мемом, на кшталт "метро на Троєщину".