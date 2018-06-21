У Кишиневі скасували результати виборів. Чекати революцію?

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Апеляційна палата Кишинева в четвер остаточно визнала недійсними результати виборів мера, на яких переміг опозиційний кандидат Андрій Нестасе.

Проєвропейського політика звинуватили в агітації у день голосування через пости у соцмережах із закликом прийти до дільниць.

Біля мерії Кишинева другий день поспіль протестують прихильники пана Нестасе.

Результати виборів

Копирайт изображения DUMITRU DORU/ EPA Image caption Андрій Нестасе закликав людей до масових протестів

Другий тур виборів мера Кишинева відбувся ще 3 червня.

До нього потрапили кандидат від Партії соціалістів Іон Чебан та голова партії "Платформа Гідність і правда" Андрій Нестасе.

Пан Нестасе переміг, набравши більш як 52% голосів виборців. Його опонент отримав підтримку майже 48% голосів виборців.

Явка виборців склала менше 40%.

19 червня Суд Кишинева визнав недійсними результати виборів мера Кишинева через скаргу Партії соціалістів, яка звинуватила обраного мера в передвиборній агітації в день виборів.

21 червня Апеляційна палата Кишинева підтвердила рішення першої інстанції.

Нових виборів не буде?

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Нинішні вибори у Кишиневі дочасні. Попереднього очільника міста Доріна Кіртоаке арештували через звинувачення у корупції.

Після того містом керувало кілька виконувачів обов’язків.

Скасування результатів виборів означає, що нових позачергових вже не буде.

У Молдові місцеві вибори не можуть проводитися менше, ніж за рік до чергових виборів до місцевих органів влади, які повинні відбутися в червні 2019 року.

В цьому випадку виконувати обов'язки мера Кишинева продовжить Руслан Кодряну.

Чи буде революція?

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Після оголошення рішення Апеляційної палати Андрій Нестасе назвав його "злочином" і заявив, що у людей "безпосередньо крадуть вибори".

А відтак закликав людей готуватися до масових протестів.

"Крадуть не тільки наше майбутнє, але і майбутнє наших дітей. Закликаю вийти на протести, як це зробили вірмени, грузини проти своїх олігархів", - заявив Нестасе.

Комітет закордонних справ Європейського парламенту заявив про порушення демократичних стандартів у Молдові і закликав не допускати політичне втручання в судову систему і проведення виборів у країні.

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