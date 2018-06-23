НеПроґавте: вбивство XXXTentacion та легалізація марихуани в Канаді

Загибель 20-річного американського репера XXXTentacion, легалізація немедичної марихуани в Канаді, балотування Юлії Тимошенко в президенти, артефакти на Поштовій та ще кілька матеріалів про культурні надбання - серед найяскравіших тем цього тижня.

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Цього тижня в США застрелили американського репера XXXTentacion. Йому було 20.

Поліція затримала 22-річного підозрюваного, якого називають Дедріком Д. Вільямсом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Куртка від фірми Zara вартістю 39 доларів викликала обурення у соцмережах.

Тим часом, президент США Дональд Трамп розкритикував міграційну політику канцлера Німеччини Ангели Меркель. Він заявив, що німецька правляча коаліція виглядає "слабкою".

Ще американський президент заборонив відбирати дітей у мігрантів.

А вже через кілька днів дружину президента Трампа Меланію розкритикували за вибір куртки, в якій вона поїхала в центр утримання дітей нелегальних мігрантів в Техасі. Сам пан Трамп написав у Twitter, що послання на куртці "стосується ЗМІ, які публікують фейкові новини".

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Але це не єдина президентська родина, яка потрапила останнім часом у скандал. Подружжя Макронів звинувачують у тому, що Єлисейський палац витратив купу грошей на новий обідній сервіз.

Пізніше пан Макрон висварив підлітка, який назвав його "Ману". Президенту Франції проінструктував підлітка, як до нього треба звертатися.

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А тепер до новин України.

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Лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко оголосила, що змагатиметься за посаду президента на виборах 2019 року. "Для мене президентська посада - це не Playstation", - підкреслила політик.

19 червня президент Порошенко призначив аудитора НАБУ. Ним став екс-керівник Донеччини Павло Жебрівський. Він - третій і останній аудитор цього відомства.

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Тим часом, в українського режисера Олега Сенцова, який перебуває у колонії в Росії і голодує з 14 травня, проблеми із нирками та серцем. Про це BBC News Україна розповів його адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав свого підзахисного у колонії.

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Також цього тижня Верховна Рада скасувала акредитацію журналісткам Валерії Єгоровій та Юлії Махмуді за зневагу до парламенту. Приводом стало скандальне фото з Ради.

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Існує стереотип, що саме жінки нібито найчастіше стають жертвами торгівлі людьми, насамперед сексуальної експлуатації.

І при цьому йдеться про сексуальну експлуатацію. Втім, реальна статистика свідчить про зворотне.

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І про археологію. Київрада ухвалила рішення, яке гарантує збереження артефактів, знайдених під час археологічних розкопок на Поштовій площі в Києві.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під Поштовою площею у Києві знайшли цілий лабіринт

А от у стародавній гробниці в Китаї знайшли кістки невідомої науковцям мавпи. Тварина належить до родини гібонових, що вже вимерла. Припускають, що люди знищили популяцію цих приматів ще кілька століть тому.

Копирайт изображения Terry Hunt Image caption Моаї на південному узбережжі острова

А тепер про артефакти на острові Пасхи, які прославилися своїми глибокими очима та довгими вухами. Вони також мають дивовижні багатотонні шапки - пукао, зроблені з іншого, ніж статуї Моаї, матеріалу. У чому ж іхній секрет?

Трохи про технології. Чи ви знали, що автопілот не знімає з вас функції керування?

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Також цього тижня прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн народила первістка - дівчинку вагою 3,31 кг.

Пані Ардерн стала другою в історії обраною лідеркою уряду країни, яка народила дитину на цій посаді. Першою була Беназір Бхутто - у 1990 році вона народила доньку, будучи прем'єркою Пакистану.

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А от в Канаді легалізували марихуану. Найімовірніше, легально купувати і вживати марихуану канадці зможуть уже у вересні.

І кілька життєвих, вражаючих історій цього тижня:

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Ну і наостанок два найпопулярніші наші матеріли про їжу. Спершу розповімо про те, які страви можна зробити з кабачків.

А потім, маєте нагоду ознайомитися із непростою історією камамберу: