У "Реал" із "Зорі": історія успіху 19-річного Андрія Луніна

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Поки весь футбольний світ сконцентрований на мундіалі в Росії, скаути клубних команд знаходяться в активному пошуку варіантів для підсилення складів у майбутньому сезоні.

Власне, з огляду на відсутність збірної України на чемпіонаті світу-2018 трансфер 19-річного воротаря Андрія Луніна з луганської "Зорі" до переможця трьох останніх розірашів Ліги чемпіонів мадридського "Реалу" може стати головною подією українського міжсезоння-2018.

Не дивно, адже досі жоден українець у Королівському клубі не виступав.

У мадридському Реалі офіційно підтвердили, що Андрій Лунін підписав контракт з ними на шість років.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що сума трансферу склала 8,5 мільйонів євро.

Передумови

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Звичайно, сказати, що персона Луніна виникла нізвідки, не можна.

Він подавав надії і почав потрапляти у ті дитячо-юнацькі команди, за які виступав, будучи, як правило, на два роки молодшим від верхнього вікового цензу.

Так було і в харківських "Арсеналі" та "Металісті", де Андрій робив перші кроки, так продовжилося й після того, як 13-річний Лунін у 2012-му потрапив до структури "Дніпра".

Правда, прогрес футболіста не був би настільки стрімким, якби не реалії українського футболу.

З початком війни на Донбасі влітку 2014 року власники футбольних клубів почали рахувати гроші, які раніше виділялися щедро, а іноді — навіть бездумно.

Кількість професійних команд в Україні з того часу невпинно падає, елітний дивізіон скоротився до 12-ти команд - і ще не гарантія, що з огляду на ліквідацію "Полтави" у сезоні-2018/2019 вдасться назбирати навіть цю невеличку кількість команд в еліті.

Знизили видатки навіть власники провідних клубів, на кшталт донецького "Шахтаря" і київського "Динамо".

Харківський "Металіст" після втечі до Росії власника Сергія Курченка спершу ліквідувався, а потім почав свій шлях заново під новою юридичною назвою.

Не набагато кращі справи й у "Дніпра", який усього за кілька років після виходу до фіналу Ліги Європи через борги опустився у Другу лігу українського чемпіонату.

Команди, основу яких ще вчора складали висококласні іноземні виконавці, гравці національних збірних своїх країн, почали нарешті звертати увагу на вихованців власних клубних академій.

Тих, хто в попередні роки залишалися за спинами зіркових Вілліана, Дуґласа Кости, Марлоса, Тайсона, Джуліано, Калініча, Мбокані чи Велозу й у підсумку так і не міг розкритися.

Не було б щастя

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Ситуація в "Дніпрі" на цьому тлі взагалі виглядає унікальною.

Навесні 2015-го очолювана Мироном Маркевичем команда з обмеженою кількістю виконавців сенсаційно вийшла до фіналу Ліги Європи, де поступилася 2:3 іспанській "Севільї".

Однак згодом для власника клубу Ігоря Коломойського футбол почав відходити на другий план.

Клуб накопичив борги перед гравцями і тренерами, які представляли "Дніпро" в 2014-2015 роках.

Як наслідок, сезон-2016/2017 команда розпочала молодіжним складом на чолі з недавнім наставником дубля Дмитром Михайленком.

17-річний Лунін, котрий лише в квітні 2016-го дебютував у складі "Дніпра" U-19, а перший матч молодіжного чемпіонату провів лише у вересні, на початках у першій команді не вважався навіть резервістом.

Михайленко довіряв місце у воротах більш-менш досвідченому Денисові Шеліхову. Коли той почав помилятися, місце в рамці отримав Олексій Баштаненко. Третім номером на той час вважався Данило Кучер.

Але після серії невдалих матчів двох перших голкіперів 16 жовтня 2016 року тренер наважився на несподіваний крок.

На виїзний матч проти львівських "Карпат" він вирішив виставити зовсім юного Луніна. Йому на той час було лише 17 років і 247 днів.

До Андрія лише четверо воротарів в історії українських чемпіонатів дебютували молодшими.

Першу гру для нього надто вдалою не назвеш: на 29-й хвилині Лунін пропустив під руками несильний удар головою від нападника Ґуставо Бланко Лещука й дозволив львів'янам вийти вперед.

Правда, більше в тій зустрічі Андрій не помилявся, а в другому таймі в двох епізодах навіть врятував "Дніпро", допомігши команді звести матч до нічиєї 1:1.

Коли в наступній зустрічі Лунін пропустив тричі від "Волині", здавалося, Михайленко продовжить пошуки і знову щось на воротарській позиції мінятиме.

Але молодий спеціаліст проявив терпіння і до кінця сезону зробив Луніна незамінним на "посту №1".

Той довіру виправдовував, про що зокрема свідчить і статистика: у 22-х матчах Андрій пропустив лише 22 голи, що для воротаря передостанньої команди чемпіонату показник більш ніж пристойний.

Рішучість Вернидуба

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У сезоні-2016/2017 Лунін провів цілу серію прекрасних матчів.

Великою мірою саме завдяки майстерності Андрія "дніпряни" дійшли аж до півфіналу Кубка України.

Воротар став героєм двох матчів — спершу приніс команді перемогу, відбивши два післяматчевих пенальті в зустрічі з чернігівською "Десною", а потім відстояв "на нуль" чвертьфінальний поєдинок проти полтавської "Ворскли".

Дивовижна гра Луніна проти "Шахтаря" в листопаді 2016-го, коли він відбив пенальті від Марлоса, привернула до голкіпера увагу наставника донеччан Паулу Фонсеки.

Однак від поспішних кроків сина вберіг батько - Олексій Лунін одночасно виконує роль Андрієвого агента.

Він дав зрозуміти, що в такому віці хлопцеві потрібне не поліпшення матеріального становища з ґарантованою роллю дублера воротаря збірної Андрія П'ятова, а стабільна ігрова практика.

Її Лунін мав у "Дніпрі", відхиливши також пропозицію київського "Динамо".

На ігрову практику він міг розраховувати і при переході у луганську "Зорю" в компанії ще чотирьох "екс-дніпрян".

У принципі, особливого вибору в той час Андрій і не мав. Через позицію власників щодо виплати боргів, "Дніпро" скотився відразу в другу лігу.

Залишатися там, чи переходити разом із Михайленком у новостворений СК "Дніпро-1" було б для 18-річного воротаря, який вже встиг зіграти за збірні всіх вікових категорій, крім національної, суттєвим кроком назад.

У "Зорі" Лунін спочатку теж стабільного місця в основі не мав. В обоймі у наставника команди Юрія Вернидуба був перевірений боєць Олексій Шевченко, якому тренер довіряв трохи більше, хоча й юного воротаря без ігрової практики теж не залишав.

Проте з осені 2017 р., коли "Зоря" пробилася до групового турніру Ліги Європи, Андрій вже був повноцінним першим номером.

Вернидуб продовжував довіряти молодому голкіперові навіть не дивлячись на те, що грав той не дуже стабільно, а яскраві матчі чергував з зустрічами, в яких допускав прості помилки.

"Ризик чи не ризик, але то було наше спільне з тренером воротарів Олександром Ногіним рішення, - пояснював Вернидуб. - Ми вирішили, що буде краще довіряти одному і терпіти його помилки, ніж змінювати голкіперів через матч-два. Це теж шлях у нікуди. Коли ми на початку сезону випускали то Шевченка, то Луніна, особливого ефекту не було. Все-таки ліпше визначити якусь лінію і чітко її дотримуватися".

Альтернатива Буффону

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Не дивлячись на те, що "Зоря" не змогла вийти з групи, де протистояла шведському "Естерсунду", іспанському "Атлетіку" та німецькій "Герті", гра Луніна впала в око тренерові національної збірної Андрієві Шевченку.

Перші запрошення до лав національної команди воротар "Зорі" почав отримувати ще восени 2017 р., але під час відбірної кампанії до мундіалю-2018 залишався у затінку П'ятова.

23 березня 2018-го, відігравши весь товариський матч проти збірної Саудівської Аравії (1:1), Лунін у віці 19-ти років і 40 днів став наймолодшим в історії воротарем національної збірної України.

Під час зимового антракту почали з'являтися й перші звістки про зацікавленість у послугах Луніна клубами з топ-чемпіонатів.

За словами агента Іраклія Хвіделіані, вже взимку трансферна вартість молодого українця сягнула шести мільйонів євро, а інтерес до його персони виявляли представники італійського "Інтера", англійського "Лестера" та австрійського "Зальцбурґа".

Надто ж активними начебто були скаути італійського "Ювентуса". І це не дивно, адже клуб шукає заміну легендарному Джанлуїджі Буффону, який заздалегідь повідомив, що сезон-2017/2018 буде останнім у його кар'єрі гравця.

Втім, з настанням літа несподівано з'явився варіант з мадридським "Реалом".

Копирайт изображения Real Madrid Image caption Фото-привітання Луніна з офіційного фейсбука "Реалу"

В інтерв'ю CalcioNapoli24.it Олексій Лунін розповів, що варіант з чинним переможцем Ліги чемпіонів розглядається, так само як варіант з італійським "Наполі".

"Але ми не хочемо приймати поспішних рішень", - сказав батько футболіста.

Іспанські ЗМІ вказували, що "Реал" начебто готовий віддати за Луніна 14 мільйонів євро.

Зауважимо, що в "Реалі" у минулому сезоні основним голкіпером був 31-річний костаріканець Кейлор Навас, його дублером — іспанський ровесник Кіко Касілья. Контракти в обох закінчуються влітку 2020-го, тобто через два сезони.

Третім номером вважався 20-річний Лука Зідан. Син наразі вже екс-головного тренера навіть встиг дебютувати у складі першої команди. Правда, невідомо, чи довірятиме Луці новий головний тренер Хулен Лопетеґі так, як то робив батько.