Керівником Донеччини став Олександр Куць. Хто він і чого від нього чекати

Копирайт изображения Адміністрація президента України

Президент України Петро Порошенко призначив новим головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала СБУ Олександра Куця.

До того пан Куць очолював управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Новопризначений керівник замінив на посаді Павла Жебрівського, якого раніше президент призначив одним з трьох аудиторів НАБУ.

BBC News Україна розпитала експертів та журналістів про те, чого очікувати від наступника Павла Жебрівського.

Скупа біографія

Копирайт изображения Адміністрація президента України Image caption Інформації про нового керівника Донеччини зовсім не багато

Інформація про Олександра Куця відсутня на офіційному сайті Донецької ОДА та інших офіційних веб-ресурсах.

За інформацією, доступною на Вікіпедії, пан Куць народився 1976 року у російському Ростові-на-Дону.

Також там повідомляється, що він до 1990-х проживав у Росії.

Протягом 2009-2014 років працював у відділі боротьби з корупцією в СБУ Києва та Київській області.

Потім очолив Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

У жовтні 2016 року указом президента України отримав звання генерал-майора СБУ.

"Не будуватиме політичну кар’єру"

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Журналіст та член Кальміуської групи (об'єднання українських аналітиків, мета якого відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях) Олексій Мацука розповів BBC News Україна, що, на його думку, пан Куць не будуватиме політичну кар'єру.

"Публічна робота - для нього це нове. Куць не буде будувати політичну кар’єру на Донбасі, він буде виключно адміністратором. Так виглядає, що Порошенко шукав не політичного діяча, а менеджера який буде виконувати доручення", - сказав він.

За словами пана Мацуки, одним із позитивних сигналів від нового керманича стала його обіцянка привести до європейського зразка пропускні пункти (КПВВ) з непідконтрольною Києву територією Данбасу.

"Це позитивно, тому що колишні губернатори ігнорували цю тему. Я думаю, що так і Порошенко, і Куць дають сигнали, що буде переглянуто комунікацію з мешканцями на непідконтрольних територіях", - розмірковує Олексій Мацука.

Про намір привести КПВВ до європейського зразка пан Куць сказав під час свого представлення на нову посаду.

"Потрібен цивільний управлінець"

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Інший експерт, координатор проекту "Сильні громади" у Донецькій області Валентин Краснопьоров, вважає, що призначення силовика на таку посаду "не є хорошою новиною для Донецької області".

Коли ставлять силовика, то, на жаль, він буде думати лише про безпекові речі Валентин Краснопьоров, координатор проекту "Сильні громади"

"Регіон занадто важкий в тому плані, що падає промисловість, вона повністю кочує на захід, виїжджають люди, треба серйозно думати, яким чином соціогуманітарною, економічною складовою займатися. Коли ставлять силовика, то, на жаль, він буде думати лише про безпекові речі", - вважає пан Краснопьоров.

На його думку, на цю посаду мали б призначити "людину, яка розуміється на економічних, інфраструктурних, гуманітарних питаннях" та є "серйозним управлінцем в цивільній сфері".

Також експерта насторожили попередні пропозиції пана Куця. У листопаді 2017 року ЗМІ сепаратистів публікували документ, яким пан Куць начебто пропонував заблокувати мобiльний зв'язок в 50-кiлометровiй зонi вздовж лiнiї розмежуванн. Пояснювалося це виявленням понад сотень шпигунiв в зонi АТО, які передавали дані через мобільний зв’язок.

"Є такий вираз "якщо голова болить то її треба відрізати"... Це про його пропозицію вимикати на 50 кілометрів в радіусі телефони, бо є наводчики. Справді є наводчики з боку російських військ. Але це дуже дивне управлінське рішення", - каже експерт.

Жорстке керівництво

Копирайт изображения Уніан

Марія Красненко з організації "Донбас SOS" у спілкування з BBC News Україна прогнозує, що новий керівник області обере більш "жорсткий підхід до роботи".

Велика роль ляже на нього як на людину, яка буде співпрацювати з міжнародними донорами Марія Красненко, Донбас SOS

"Буде більш жорсткий у виборі оточення, здійснюватиме більш жорстке керівництво, більш жорсткий контроль. Адже регіону потрібне чітке управління", - каже пані Красненко.

Також експерт радить не оцінювати пана Куця через роботу в СБУ і чекає від нього допомоги цивільному населенню.

"Слід залучати інвестицій в регіон, є питання з будівництвом житла. Тож велика роль ляже на нього як на людину, яка буде співпрацювати з міжнародними донорами і організаціями щодо розбудови регіону", - розповіла пані Красненко.

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