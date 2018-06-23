Культогляд: альбом Jay Z та Бейонсе - хеппі-енд трилогії кохання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Jay Z та Бейонсе під час спільного туру On the Run II

В огляді:

Перший спільний альбом Jay Z та Beyonce

Заборона на флірт у Netflix

Аудіокнижки проти фільмів

Everything Is Love - перший спільний альбом Jay Z та Бейонсе

"Радісне просвітлення" як фінальний акорд до найвеличнішої трилогії в історії сучасної музики - так Esquire описує спільний альбом Jay Z та Beyonce, що побачив світ минулого вікенду.

16 червня зіркове подружжя випустило платівку під назвою Everything Is Love під час свого світового турне. Про реліз альбому не повідомлялося заздалегідь, тож для фанів він став абсолютною несподіванкою.

Попередні сольні студійні альбоми пари (Lemonade від Queen Bey та 4:44 від Jay Z) пролили світло на складні часи, яке переживало подружжя, та Everything Is Love став своєрідним хеппі-ендом у цій історії, пише Esquire.

"Це не альбом двох конкуруючих его чи суперзірок. Натомість, Everything Is Love - це союз величі Jay Z та Beyonce", - пише видання.

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Альбом має дев'ять треків. Відео до одного з них, APES**T, знімали у Луврі.

Перша спільна платівка подружжя дарує надію в часи, коли її, здається, втрачено, і відкриває нову главу в житті їхнього союзу, підсумовує Esquire.

Заборона на флірт

Копирайт изображения Reuters Image caption Нещодавно Голлівудом прокотився рух під гештегом #metoo проти сексуальних домагань

Медіа-компанія Netflix заборонила учасникам своїх знімальних груп дивитися один на одного довше п'яти секунд аби уникнути звинувачень у сексуальних домаганнях, повідомляє The Sun.

Компанія ввела нові правила після того, як Голлівудом прокотився рух під хештегом #metoo. Звинувачення на адресу Кевіна Спейсі - виконавця головної ролі у серіалі "Картковий будинок" - серйозно позначилися на знімальному процесі, додає видання.

Окрім заборони на тривалий зоровий контакт, Netflix заборонила колегами по знімальному майданчику й іншим співробітникам обійматися, фліртувати та запитувати чийсь номер телефону.

"З усіма провели розмови щодо #metoo", - цитує видання одного з представників знімальної групи серіалу "Чорне дзеркало".

У коментарі виданню Independent, Netflix заявила, що пишається своєю політикою, що спрямована на запобігання сексуальних домагань.

Аудіокнижки проти фільмів

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Аудіокнижки мають більший емоційний вплив на людський мозок, ніж фільми. Такого висновку дійшли дослідники з Університетського коледжу Лондона, повідомляє Guardian.

Спільне дослідження британського університету з компанією Audible показало, що реакції мозку на одні і ті самі сцени в аудіо та відео-форматах потужніші у першому випадку.

Попри те, що під час опитування учасники експерименту казали, що відео їм здалося "більш захопливим" за аудіо книгу, показники їхньої психологічної та фізичної динаміки свідчили про геть іншу картину. Під час прослуховування уривків температура їхнього тіла підвищувалася, пульс пришвидшувався.

"Ми припускали, що прослуховування аудіокниг вимагає більшої розумової діяльності, бо як слухач, ви більше задіяні у створенні історії і застосовуєте свою уяву. Ви слухаєте історію, але всю роботу проводите самостійно, натомість, коли дивитеся її на екрані, це більше про пасивний досвід", - цитує видання голову дослідницької групи проекту Джозефа Девліна.

Ці докази справедливі для різних жанрів та серед учасників різного віку, підкреслює Guardian.

Підготувала Тетяна Кирилюк, Моніторинг ВВС.