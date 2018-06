Барви світу: найяскравіші новинні фото тижня

Image caption

Дружину президента США Дональда Трампа Меланію жорстко розкритикували за вибір куртки, в якій вона поїхала до Техасу, щоб відвідати центр утримання дітей нелегальних мігрантів. На спині куртки великими літерами написано "Мені справді все одно, а вам?" (I really do not care do u?).