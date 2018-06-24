Барви світу: найяскравіші новинні фото тижня

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Лікар Саміра аль-Гамді - за кермом авто у місті Джидда, Саудівська Аравія. Вона готується отримати водійське посвідчення і стати повноправним учасником дорожнього руху. Влада Саудівської Аравії офіційно дозволила жінкам керувати автомобілем. Раніше водійські посвідчення видавали лише чоловікам, а жінкам, якби вони сіли за кермо, загрожував арешт і штраф. Тому їм доводилося звертатися до членів своєї родини чоловічої статі або наймати приватних водіїв.