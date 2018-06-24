Барви світу: найяскравіші новинні фото тижня

  • 24 червня 2018

Добірка найкращих фотографій з усього світу за останній тиждень.

Люди фотографують приїзд королівської родини на перегони в Аскоті. Копирайт изображения Chris Jackson/Getty Images
Image caption Люди фотографують приїзд британської королівської родини на перегони в Аскоті
Вболівальник збірної Мексики на ЧС-2018 Копирайт изображения Christopher Furlong/Getty images
Image caption Вболівальник збірної Мексики на ЧС-2018 насолоджується вечіркою у Москві. У матчі першого туру групового етапу Чемпіонату Світу з футболу збірна Мексики сенсаційно перемогла Німеччину з рахунком 1:0.
Солдат української армії на передовій. Луганська область, червень 2018 року. Копирайт изображения Getty Images
Image caption Солдат української армії на передовій. Луганська область, червень 2018 року.
Ейвбері Копирайт изображения Matt Cardy/Getty Images
Image caption Ейвбері - невеличке селище в британськосу графстві Вілтшир, де міститься найбільший у світі мегалітичний комплекс. Він з'явився ще за доби неоліту і є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку тисячі людей приїздять до Ейвбері у день літнього сонцестояння, 21 червня, щоб спостерігати дивовижне видовище: світанок на тлі велетенських каменів.
Люди святкують припинення вогню у протистоянні з талібами Копирайт изображения Parwiz/REUTERS
Image caption У Афганістані люди святкують перемир'я з Талібаном з нагоди закінчення Рамадану. Провінція Нангархар.
Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Копирайт изображения MANDEL NGAN/AFP
Image caption Дружину президента США Дональда Трампа Меланію жорстко розкритикували за вибір куртки, в якій вона поїхала до Техасу, щоб відвідати центр утримання дітей нелегальних мігрантів. На спині куртки великими літерами написано "Мені справді все одно, а вам?" (I really do not care do u?).
Учасник перегонів на мінікарах у французькому Коломбелі, що поблизу Кан. 17 червня 2018 року. Копирайт изображения CHARLY TRIBALLEAU/AFP
Image caption Учасник перегонів на мінікарах у французькому Коломбелі, що поблизу Канн. 17 червня 2018 року.
Пожежники Копирайт изображения Jeff J Mitchell/Getty Images
Image caption Пожежники намагаються впоратися з вогнем, який вдруге за чотири роки охопив школу мистецтв, розташовану в історичній будівлі у шотландському місті Глазго.
Лікар Саміра аль-Гамді Копирайт изображения Zohra Bensemra/Reuters
Image caption Лікар Саміра аль-Гамді - за кермом авто у місті Джидда, Саудівська Аравія. Вона готується отримати водійське посвідчення і стати повноправним учасником дорожнього руху. Влада Саудівської Аравії офіційно дозволила жінкам керувати автомобілем. Раніше водійські посвідчення видавали лише чоловікам, а жінкам, якби вони сіли за кермо, загрожував арешт і штраф. Тому їм доводилося звертатися до членів своєї родини чоловічої статі або наймати приватних водіїв.
A woman collects lotus flowers at a lake in Hanoi, Vietnam, 20 June 2018 Копирайт изображения /LUONG THAI LINH/EPA
Image caption Жінка збирає квіти лотоса на озері у Ханої, В'єтнам. Ця рослина високо цінується, оскільки її пелюстки додають до салатів і чаю, а насіння можна використовувати для приготування десертів.
Вшанування пам'яті 22-річної комедійної акторки Еврідіки Діксон в Мельбурні Копирайт изображения Michael Dodge/Getty Images
Image caption Вшанування пам'яті 22-річної комедійної акторки Еврідіки Діксон в Мельбурні, Австралія. Дівчину вбили, коли та поверталася додому після вистави.

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