Як змінилася войовнича пропаганда Північної Кореї

Копирайт изображения DPRKToday Image caption Замість войовничих ракет на північнокорейських плакатах з'явилося прославляння економічного прогресу та науових досягнень

За останні кілька місяців пропаганда у Північній Кореї суттєво змінила свою войовничу риторику, відзначає кореспондент BBC News Андреас Іллмер.

Зазвичай плакати у столиці та інших містах КНДР зображали США як брутального імперіалістичного агресора, який разом зі своїми союзникам - Південною Кореєю та Японією - хоче знищити північнокорейську державу.

Однак люди, які мали змогу відвідати країну останнім часом, кажуть, що такі постери зникли, а на їхньому місці з'явилися плакати, які прославляють економічний прогрес і зближення Північної та Південної Корей.

Змінилася риторика і у головних медіа, які перебувають під жорстким контролем влади.

США більше не ворог?

Копирайт изображения Peter Ward Image caption Старі плакати були безжальними до "американської воєнщини"

Більшість північнокорейців фактично не мають доступу до незалежних медіа, а тому їхня картина світу дуже залежить від того, як її подають урядові ЗМІ.

У державній пропаганді Сполучені Штати зазвичай займали роль головного ворога та агресора, якому протистоїть армія КНДР з усіма її ракетами.

Такі плакати мали на меті надихати патріотизм та впевненість у лідерах КНДР.

"Найбільш жорсткі постери зазвичай з'являються, коли погіршувалася міжнародна ситуація", - розповідає BBC News Андрей Абрахамян з австралійського Університету Гріффіта.

"Вони сигналізують про непрості часи та жорстку лінію щодо Сполучених Штатів для жителів Північної Кореї. Та зникають, коли напруга зменшується", - додає експерт.

Після місяців войовничих заяв Пхеньяна керівництво КНДР провело історичі зустрічі з владою Південної Кореї та - вперше за всю історію - чинним президентом США.

Це привело до суттєвої зміни риторики Північної Кореї та навіть біцянок працювати на ядерне роззброєння та стабільний мир на Корейському півострові.

Тож іноземні туристи, яких допускають на територію КНДР, кажуть про те, що державна пропаганда там за останній час разюче змінилася. Замість войовничості вона почала фокусуватися на більш позитивних темах.

Копирайт изображения DPRKToday Image caption Так у КНДР зображають боротьбу за мир і роззброєння

"Всі антиамериканські плакати, які я зазвичай були у районі площі Кім Ір Сена (Найбільша площа в центрі Пхеньяна. - Ред.) та у всіх магазинах, просто зникли", - відзначив тур-менеджер компанії Young Pioneer Tours у розмові з Reuters.

Він додає, що за п'ять років, протягом яких працює у КНДР, такого жодного разу не траплялося.

Нові плакати також містять пропаганду, але вже на зовсім іншу тему, пише Андреас Іллмер. Вони стосуються возз'єднання Корей, економічного розвикту та наукових досягнень.

Чи надовго?

Копирайт изображения DPRKToday Image caption Ці плакати закликають до миру та єднання на Корейському півострові

Все це, вочевидь, переслідує свою логіку: якщо вже населенню повідомили про можливість переговорів з колишніми супротивниками, то треба їх зображати у більш нейтральному та менш загрозливому вигляді.

В іншому разі Кім Чен Ин не сів би з ними за стіл переговорів.

"Пхеньян потребує атмосфери миру та розрядки, й такі постери допоможуть її створити", - пояснює Федір Тертицький з агенції NK News.

Навіть антиамериканські сувеніри для туристів, почали змінюватися.

Копирайт изображения Rodong Sinmun Image caption Зустріч Кіма з Трампом північнокорейські медіа висвітлювали детально та оперативно, що є незвичним явищем для ЗМІ в КНДР

Наприклад, зникли листівки, плакати та марки, на яких були зображені північнокорейські ракети, що летять на Вашингтон.

Події в США та міжнародні події, які північнокорейські медіа зазвичай люто критикували, зараз зображуються нейтрально чи навіть у позитивному дусі, дивуються спостерігачі.

Утім, підсумовує Андреас Іллмер, оскільки переговори з КНДР лише почалися та невідомо чим закінчаться, важко робити прогнози, чи довго протримається новий стиль північнокорейської пропаганди.