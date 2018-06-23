"Мати-мігрантка": фотознімки, які змінили історію США
Художня галерея Barbicanв Лондоні виставила роботи американського документального фотографа Доротеї Ланж (1895-1965), одного з найвпливовіших фотографів ХХ століття.
Виставка містить період роботи Ланж в Адміністрації захисту фермерів (1935-1939), коли її фотокамера фіксувала руйнівний вплив Великої депресії на американське населення.
Найбільш відоме фото Ланж "Мати-мігрантка" стала символом Великої депресії, на одному рівні із знімками місцевої архітектури та пейзажів.
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Працюючи в міській та сільській місцевостях по всій Америці та за її межами, Ланж зосередила об’єктив на людських стражданнях та труднощах, щоб створити співчутливі та пронизливі портрети людей та місць. Фотографом рухала надія вплинути знімками на соціальні та політичні реформи в країні.
Під час Великої депресії, на початку 1930-х років, Ланж відчувала потребу документувати зміни, які відбувалися на вулицях Сан-Франциско. Вийшовши за межі студії, вона фільмувала вуличні демонстрації, безробітних та довжелезні черги.
Ланж продовжувала працювати з новоствореним історичним відділом Адміністрації захисту фермерів, урядовим агентством, яке просувало програму Франкліна Д. Рузвельта "Новий курс".
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Організація найняла певну кількість фотографів для документування умов життя в Америці під час Великої депресії:
- міську бідність у Сан-Франциско;
- життя фермерів та механізацію в штатах Оклахома, Арканзас і Техас;
- тяжке становище бездомних сімей у пошуках кращого життя на Заході;
- жахливі умови проживання трудових мігрантів і табори у Каліфорнії.
Військове управління з переселення доручило Ланж сфотографувати затримання більш як ста тисяч американських громадян японського походження, після нападу на американську військово-морську базу в Перл-Харборі у 1941 році.
Панорами Ланж з цієї непопулярної сторінки історії США залишалися неопублікованими під час війни і зберігаються у Національному архіві у Вашингтоні.
Виставка робіт Доротеї Ланж проходить у Лондонській художній галереї Barbican з 22 червня по 2 вересня 2018 року.
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