"Мати-мігрантка": фотознімки, які змінили історію США

  • 23 червня 2018
"Мати-мігрантка", 1936 р. Копирайт изображения The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum
Image caption "Мати-мігрантка", 1936 р.
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Художня галерея Barbicanв Лондоні виставила роботи американського документального фотографа Доротеї Ланж (1895-1965), одного з найвпливовіших фотографів ХХ століття.

Виставка містить період роботи Ланж в Адміністрації захисту фермерів (1935-1939), коли її фотокамера фіксувала руйнівний вплив Великої депресії на американське населення.

Найбільш відоме фото Ланж "Мати-мігрантка" стала символом Великої депресії, на одному рівні із знімками місцевої архітектури та пейзажів.

Працюючи в міській та сільській місцевостях по всій Америці та за її межами, Ланж зосередила об’єктив на людських стражданнях та труднощах, щоб створити співчутливі та пронизливі портрети людей та місць. Фотографом рухала надія вплинути знімками на соціальні та політичні реформи в країні.

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Доротея Ланж в степах Техасу, приблизно 1935 рік Копирайт изображения The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum
Image caption Доротея Ланж в степах Техасу, приблизно 1935 рік
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Під час Великої депресії, на початку 1930-х років, Ланж відчувала потребу документувати зміни, які відбувалися на вулицях Сан-Франциско. Вийшовши за межі студії, вона фільмувала вуличні демонстрації, безробітних та довжелезні черги.

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White Angel Breadline, San Francisco, 1933 Копирайт изображения The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum
Image caption Черга "Білий ангел", Сан-Франциско, 1933
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Ланж продовжувала працювати з новоствореним історичним відділом Адміністрації захисту фермерів, урядовим агентством, яке просувало програму Франкліна Д. Рузвельта "Новий курс".

Організація найняла певну кількість фотографів для документування умов життя в Америці під час Великої депресії:

  • міську бідність у Сан-Франциско;
  • життя фермерів та механізацію в штатах Оклахома, Арканзас і Техас;
  • тяжке становище бездомних сімей у пошуках кращого життя на Заході;
  • жахливі умови проживання трудових мігрантів і табори у Каліфорнії.
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Сім'я рухається по шосе з п'ятьма дітьми у штаті Оклахома, червень 1938 року Копирайт изображения Library of Congress
Image caption Сім'я рухається по шосе з п'ятьма дітьми у штаті Оклахома, червень 1938 року
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Автомобіль на дорозі, серпень 1936 Копирайт изображения Library of Congress
Image caption Автомобіль на дорозі, серпень 1936
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Збиральник бавовни - мігрант, Аризона, 1940 р. Копирайт изображения The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum
Image caption Збиральник бавовни - мігрант, Аризона, 1940 р.
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Біженець від засухи, приблизно 1935 р. Копирайт изображения The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum
Image caption Біженець від засухи, приблизно 1935 р.
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Військове управління з переселення доручило Ланж сфотографувати затримання більш як ста тисяч американських громадян японського походження, після нападу на американську військово-морську базу в Перл-Харборі у 1941 році.

Панорами Ланж з цієї непопулярної сторінки історії США залишалися неопублікованими під час війни і зберігаються у Національному архіві у Вашингтоні.

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Переселенський центр Манзанар у Каліфорнії, 3 липня 1942 р. Копирайт изображения The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum
Image caption Переселенський центр Манзанар у Каліфорнії, 3 липня 1942 р.
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Діти присягають на вірність у державній школі Рафаеля Вейла. Копирайт изображения Courtesy National Archives
Image caption Діти присягають на вірність у державній школі Рафаеля Вейла. Дітей з сімей японського походження евакуювали з батьками та розмістили на постійній основі в центрах військових переселень, де їм дозволили продовжити навчатись, 1942 р.
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Жінка чекає на евакуаційний автобус. Копирайт изображения Courtesy National Archives
Image caption Жінка чекає на евакуаційний автобус. Громадян японського походження розміщують в військових центрах переселенців на невизначений час, 1942 р.
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Студенти японського походження Копирайт изображения Courtesy National Archives
Image caption Сакраменто, штат Каліфорнія. Студенти японського походження, які були евакуйовані з Сакраменто до Центру переселенців, 1942
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Переселенський центр Манзанар, штат Каліфорнія. Будівля для сортування розсади. Ці рослини - однорічні саджанці з експериментальної станції Салінас, 1942 р. Копирайт изображения Courtesy National Archives
Image caption Переселенський центр Манзанар, штат Каліфорнія. Будівля для сортування розсади. Ці рослини - однорічні саджанці з експериментальної станції Салінас, 1942 р.
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Виставка робіт Доротеї Ланж проходить у Лондонській художній галереї Barbican з 22 червня по 2 вересня 2018 року.

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